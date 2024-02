ING România a înregistrat în 2023 o creștere impresionantă pe economisire. Soldul depozitelor s-a majorat 1,6 miliarde de euro

Cea mai mare instituție financiară olandeză, ING Group, și-a publicat în această dimineață cifrele financiare pentru anul 2023. ING anunță că a realizat venituri totale de 622 milioane euro în România, pe parcursul anului trecut. Creditarea a ajuns la 7,7 miliarde euro, din care credite ipotecare de 2,6 mld euro (aprox. 13 mld lei). Valoarea depozitelor au atins 12,5 miliarde euro, arată cifrele analizate de BankingNews.ro.

În 2022, veniturile totale ale ING erau de 525 milioane euro. Creditarea ipotecară ajungea la 2,6 miliarde euro, iar celelalte imprumuturi se ridicau la 4,9 mld. euro. Depozitele clienților se situau la 10,9 miliarde euro.

La Amsterdam, ING raportează cel mai mare număr de plăți instant din România

În 2023, ING s-a alăturat sistemului de plată instant din România pentru transferuri în timp real local. Potrivit ING, la o lună de la aderare, banca a raportat cel mai mare număr de plăți instant în România. La sfârșitul anului, 80% din tranzacțiile interbancare au fost efectuate prin acest sistem și 60%dintre clienții activi au beneficiat de cel puțin o plată instantanee, potrivit datelor prezentate astazi de ING Bank la Amsterdam.

ING și-a dublat profitul în 2023

ING și-a prezentat astăzi rezultatele financiare disponibile pentru Trim 4 din 2023 și rezultatele pe intreg anul. Olandezii au realizat un profit net, în trimestrul IV din 2023, de 1.558 milioane EUR, iar pentru anul 2023 compania anunță rezultate excepționale – 7, 287 milioane euro (în creștere de la 3.674 milioane euro).

„În multe privințe, 2023 a fost un an provocator, deoarece șocurile geopolitice și economice i-au afectat pe mulți dintre clienții noștri dar și societățile în care ne desfășurăm activitatea. În același timp, majoritatea economiilor s-au dovedit rezistente, cu șomaj și inflație în scădere ”, își începe discursul Steven van Rijswijk, CEO ING.

„ Rezultatele noastre sunt puternice, profitul net aproape dublandu-se la 7,3 miliarde euro, cu un RoE anual de 14,8%. Acest lucru a fost determinat de venitul net din dobânzi mai mare și de costurile noastre de risc scăzute, reflectând calitatea puternică a activelor ING. Am adăugat 750.000 de clienți noi in retail si am ajuns la un total de 15,3 milioane. Pe o piață imobiliară provocatoare în multe țări, am reușit să ne creștem portofoliul de credite ipotecare cu 8 miliarde euro în 2023.

„Pe măsură ce societatea trece la o economie cu emisii scăzute de carbon, la fel și ING și clienții noștri. Am anunțat în luna decembrie că vom accelera eliminarea treptată privind finanțarea explorării și producției de petrol și gaze, aducând treptat portofoliul nostru spre zero până în 2040. De asemenea, ne propunem să ne triplăm finanțarea energiei regenerabile la 7,5 miliarde EUR anual până în 2025, în creștere de la 2,5 miliarde EUR în 2022.

Privind în viitor, rămânem vigilenți, având în vedere incertitudinile geopolitice continue și rămânem concentrați pe furnizarea de servicii de valoare. Mulțumim clienților noștri pentru încredere și loialitate, angajaților noștri pentru angajamentul lor continuu și munca grea în deservirea clienților și acționarilor noștri pentru că ne susțin în continuare strategia”, mai precizează Steven van Rijswijk de la Amsterdam.