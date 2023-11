UPDATE. Limitarea plăților în numerar, folosită în bătălia politică. Nicolae Ciucă: Reviziuirea măsurii trebuie să se producă cât mai rapid. Marcel Ciolacu: Lăcomia băncilor nu poate fi alimentată din dezbaterea privind banii cash

Potrivit agendei prim-ministrului, luni, de la ora 17:00, Marcel Ciolacu are o întâlnire de lucru cu reprezentanţii membrilor Consiliului Executiv al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB). Întâlnirea vine in contextul in care mai multe bănci au anunţat creşteri ale taxelor și comisioanelor, după ce le-a fost impusă o taxă pe veniturile brute de 2% pe an.

Cum guvernul a redus plafoanele până la care firmele şi persoanele fizice pot face tranzacţii cu numerar, dar băncile cresc taxele, prim-ministrul a reacționat acuzând băncile de „lăcomie”, termen ce aduce aminte de „taxa pe lacomie”, adică taxa pe activele financiare ale băncilor adoptată in 2018.

Așa că au apărut tensiuni. Românii consideră că le sunt îngrădite drepturile, iar politicienii și-au dat seama că măsura îi afectează mai mult decât au calculat inițial.

Marcel Ciolacu: Lăcomia băncilor nu poate fi alimentată din dezbaterea privind banii cash

”Lăcomia băncilor nu poate fi alimentată din dezbaterea privind banii cash! Este intolerabil să creşti artificial comisioanele bancare!”, a scris premierul vineri, într-o postare pe Facebook, Marcel Ciolacu.

„Voi convoca săptămâna viitoare la Guvern o întâlnire cu specialiștii din Ministerul Finanțelor și BNR, dar și cu reprezentanții micilor întreprinzători, ai băncilor și ai societății civile pentru a lua o decizie pe subiectul banilor cash. Nu voi renunța niciodată la lupta împotriva evaziunii. Și nu voi renunța să protejez românii de lăcomia unora care vor să facă bani cu orice preț!”, scria vineri pe FB presedintele PSD.

Nicolae Ciucă: Reviziuirea măsurii trebuie să se producă cât mai rapid

Însă, presedintele PNL a declarat in această dimineață că „în România, rata de intermediere financiară este de 25%, iar raportul între depozite şi împrumuturile pe care băncile le dau pentru investiţii este de 70%. Deci băncile trebuie să vină şi se sprijine economia românească, să finanţeze, să capitalizeze sectorul de business din România, pentru a putea să asigurăm dinamica şi ritmul de dezvoltare la nivelul mediului de afaceri.

Această măsură de plafonare a plăţilor cash, cu care nu am fost de acord de la început, a fost o măsură luată în coaliţie, explicându-se la vremea respectivă care sunt intenţiile pentru care se adoptă o astfel de măsură. Am discutat cu Ministrul de Finanţe, am stabilit şi în Biroul Politic Naţional al PNL ca această măsură să fie revizuită.

Revizuirea ei trebuie să se producă cât mai curând posibil pentru că nu avem o reţea o bancomate echitabil distribuite, aşa cum ar fi necesar. Pentru oamenii de afaceri timpul este o resursă preţioasă şi pentru noi, ca cetăţeni, timpul este o resursă preţioasă. Eu nu cred că cetăţeanul de rând este cel care contribuie la această evaziune. Plafonul era oricum la 10.000 lei. Să vedem care este forma cea mai … Ori să se revină la 10.000 lei şi asta înseamnă că se foloseşte prevederea de dinainte, ori să vină după această consultare cu specialiştii” a afirmat Ciucă, luni, la Senat.

Ciolacu: Nu ştiu dacă modificarea plafoanelor este cea mai bună soluţie

Imediat, a venit și răspunsul premierului, Marcel Ciolacu. „Nu este vorba de renunţare, este vorba să nu fie lumea afectată. Nu ştiu dacă modificarea plafoanelor este cea mai bună soluţie. Este o problemă la micii întreprinzători, cu plăţile cash, să nu se facă cozi interminabile la bancă, cred că nimeni nu îşi doreşte acest lucru. De asta vreau să stau de vorbă şi cu IMM-urile. Şi cred că pe grupe de produse, electrocasnice, lucruri necesare în gospodărie, să nu îngreunăm viaţa oamenilor”, a replicat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a precizat că decizia a fost luată ca urmare a unor propuneri venite din partea unei echipe tehnice de la ANAF.

Din 11 noiembrie vor intra în vigoare măsurile de limitare a platilor cash.

În următorii 2 ani se reduc plăţile în numerar la companii şi persoane fizice

A. Potrivit legii, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări de la profesioniști în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de la o persoană;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, de la profesioniști, în limita unui plafon zilnic de 2.000 lei de la o persoană;

c) plăţi către profesioniști, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi;

d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 1.000 lei şi, respectiv, de 2.000 lei.

Plăţile către persoanele juridice se vor putea face în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană. În ceea ce priveşte încasările şi plăţile între o persoană juridică şi o persoană fizică, plafonul zilnic este de 5.000 lei către/de la o persoană, iar sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice nu pot depăşi plafonul de 50.000 lei, la finalul unei zile. Încasările şi plăţile cash între două persoane fizice se pot face în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei. Nerespectarea acestor plafoane se sancţionează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul.

De retinut! Sumele care depăşesc plafoanele vor putea fi achitate numai prin instrumente de plată fără numerar.

B.Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între profesioniști şi persoane fizice, se efectuează:

cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei către/de la o persoană, până la data de 31

decembrie 2024 și

-cu încadrarea în plafonul zilnic de 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate de la/către o persoană, pentru operaţiunile de încasări/plăţi în numerar

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât cele realizate prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de B.N.R., sau autorizate în alt stat membru U.E. și notificate către B.N.R., efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi se pot efectua :

-în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacţie, până la data de 31 decembrie

2024, şi

-5.000 lei/tranzacţie, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 10.000 lei, până la data de 31 decembrie 2024, şi 5.000 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Se introduc noi prevederi conform cărora:

A) Sumele în numerar aflate în casieria profesioniștilor nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare.

(B) Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.