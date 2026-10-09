Mihaela Bîtu și Valentin Vancea, aleși în Consiliul Director al ARB. Bogdan Neacșu rămâne președinte, iar Florin Dănescu asigură în continuare conducerea executivă

Mihaela Bîtu și Valentin Vancea au fost aleși membri ai Consiliului Director al Asociației Române a Băncilor (ARB), în ședința Adunării Generale din 9 octombrie 2026, potrivit unui comunicat al asociației. Noua componență a fost aprobată în contextul încheierii mandatelor a doi membri.

Cine conduce ARB

Conducerea Consiliului Director al ARB este asigurată de dl. Bogdan Neacșu – CEC Bank în calitate de președinte și de Luminița Runcan -BT , vicepreședinte. Alături de aceștia, din Consiliul Director fac parte Maria Rousseva- BRD, Mircea Busuioceanu – Raiffeisen Bank și dl. Cornel Stănescu – Vista Bank, cărora li se alătură cei doi membri aleși astăzi Mihaela Bîtu – ING și dl. Valentin Vancea – Patria Bank.

ARB le mulțumește membrilor care și-au încheiat mandatul pentru contribuția la susținerea obiectivelor strategice ale sectorului bancar privind dezvoltarea economiei naționale și la consolidarea dialogului instituțional.

Consiliul Director este organul deliberativ și decizional al ARB, durata mandatului membrilor fiind de trei ani. Dl. Radu Grațian Ghețea ocupă funcția de Președinte de onoare al Asociației Române a Băncilor, iar conducerea executivă este asigurată de Președintele Executiv, dl. Florin Dănescu.

Asociația Română a Băncilor, organizația profesională a sectorului bancar din România, reprezintă piața bancară din România de 35 de ani și s-a extins prin includerea a 13 membri afiliați, companii non-bancare, punând astfel bazele unui parteneriat ce contribuie la consolidarea unui mediu de afaceri predictibil, transparent și de încredere în România.

Prioritățile ARB: finanțarea economiei, digitalizare și educație financiară

Potrivit comunicatului de presă, comunitatea bancară are ca obiective de importanță strategică dezvoltarea economiei naționale și reducerea decalajelor față de statele europene dezvoltate. Asociația Română a Băncilor dorește să contribuie permanent la procesul de elaborare a politicilor publice, la care mediul privat este consultat, și la dezvoltarea proiectelor strategice de modernizare a economiei naționale.

Prioritățile ARB vizează creșterea gradului de intermediere și incluziune financiară prin susținerea finanțării economiei reale și înrolarea clienților în zona financiară, accelerarea digitalizării serviciilor bancare cu asigurarea securității cibernetice și consolidarea nivelului de educație financiară și a competențelor digitale ale populației.

Active bancare de 981 de miliarde de lei în iunie 2026

Sectorul bancar din România reprezintă un pilon de stabilitate al economiei românești și un partener strategic în finanțarea populației, companiilor și a statului. Sistemul bancar funcționează pe fundamente solide, având niveluri adecvate de capitalizare și lichiditate, care asigură reziliența în pofida riscurilor la adresa stabilității financiare. Activele industriei bancare se cifrează la 981 miliarde lei, potrivit datelor aferente lunii iunie 2026.

Asociația subliniază rolul băncilor în susținerea dezvoltării economice a României prin finanțarea economiei pe baze sustenabile, mobilizarea economisirii la dobânzi competitive, susținerea investițiilor și crearea de locuri de muncă.

Finanțare de 845 miliarde lei, în 5 ani

În perioada 2020-2025, valoarea finanțărilor noi acordate populației și companiilor s-a ridicat la 845 miliarde lei, însemnând aproape dublul soldului creditului neguvernamental. Băncile contribuie la mobilizarea economisirii și la valorificarea resurselor financiare, depozitele populației și companiilor încredințate băncilor totalizând peste 688 miliarde lei, în luna august 2026, în creștere cu 8,8% în ritm anual.

ARB este membră a organizațiilor bancare europene

Asociația Română a Băncilor este membră a Federației Bancare Europene din anul 1991 (cu drepturi depline din 2007), a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – Rețeaua Internațională de Educație Financiară, a Consiliului European al Plăților, a Federației Ipotecare Europene, a Institutului Bancar European și a 26 de organisme naționale lucrative privind dezvoltarea și perfecționarea cadrului economic.

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