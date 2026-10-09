Studiu: 6 din 10 români nu au un plan financiar pentru anul următor, față de 3 din 10, în rândul participanților Banometru. Banometru, de zece ani în „papucii financiari” ai românilor

Șase din zece români nu au un plan financiar pentru anul următor, potrivit unui studiu lansat de Banometru la împlinirea a zece ani de activitate. În rândul celor care au urmat programul gratuit de educație financiară, dezvoltat de Asociația Educație pentru Viața Reală cu susținerea ING Bank România, proporția scade la trei din zece.

•Doar 40% dintre români au un plan financiar pentru următoarele 12 luni. Comparativ, procentul celor care au un plan financiar crește la 67% în rândul participanților Banometru

•Doar 1 din 2 români economisește pentru obiective pe termen lung; procentul crește la 66% în rândul absolvenților Banometru

•1 din 2 români nu mai au bani la finalul lunii. În rândul participanților Banometru, procentul celor care rămân cu bani disponibili ajunge la 62%

•Doar 45% dintre români cred că acțiunile lor actuale contribuie la siguranța financiară viitoare, față de 70% dintre cei care au urmat programul Banometru

•Participanții Banometru au mobilizat peste 8,18 milioane lei prin datorii rambursate, economii constituite și venituri suplimentare

Acestea sunt concluziile primului studiu național care evaluează impactul unui program de educație financiară prin care compară populația generală, participanții înainte de program și la 12 luni după încheierea acestuia, lansat de Banometru, la împlinirea a 10 ani de activitate. Cercetarea, realizată de specialiști din mediul academic și de cercetare, arată că schimbările asociate participării la program se mențin în timp și se reflectă atât în comportamentele financiare, cât și în reziliența și starea de bine financiară.

Banometru, program gratuit de educație financiară cu sprijinul ING Bank

Banometru, program gratuit de educație financiară dezvoltat de Asociația Educație pentru Viața Reală (AEVR), cu susținerea ING Bank România, demonstrează cu cifre concrete, că succesul unui program este dat de schimbările pe care le produce în viața participanților, nu doar de numărul de ore de consiliere. Participanții Banometru își planifică mai des finanțele, economisesc mai mult și sunt mai pregătiți pentru situații neprevăzute decât populația generală.

De 10 ani în „papucii financiari” ai românilor

Lansat în 2016, pentru a sprijini persoanele aflate în dificultăți financiare și confruntate cu probleme legate de datorii, Banometru a evoluat într-un program complex de sănătate financiară care combină sesiuni de coaching individual, educație financiară, instrumente practice și suport comunitar.

În cei 10 ani de activitate, Banometru a ajuns la aproximativ 350.000 de participanți, a furnizat 15.569 de ore de coaching financiar și a reprezentat pentru 70% dintre beneficiari primul contact cu educația financiară. Între 2021 și 2026, participanții au raportat peste 8,18 milioane de lei mobilizați: 3,86 milioane de lei datorii rambursate, 2,49 milioane de lei economii constituite și 1,84 milioane de lei venituri suplimentare.

„Am plecat acum 10 ani cu credința că schimbarea e posibilă și că oricine își dorește o schimbare poate să o facă. Procesul e mai rapid dacă persoana e însoțită de cineva care să-i ofere informații, încredere, speranță și credința că va reuși, fără s-o judece. Pentru că nu e niciodată vorba despre bani. E vorba despre credințele, deciziile și acțiunile omului, care au dat forma vieții lui și care, exprimate în cifre, ne arată situația lui financiară, starea de sănătate financiară și nevoile de tratament sau prevenție.

Când tu, ca persoană, înțelegi legătura dintre decizii, acțiuni și cifre, știi ce să schimbi, repari sau transformi. Poți lua decizii diferite. Poți face acțiuni noi. Iți poți defini un alt mod de a trăi viața, propriu ție. Pentru că e viața ta, obiectivele tale, și nu e nimeni altcineva în papucii tăi să trăiască cu rezultatele deciziilor și acțiunilor tale.

Dacă faci lucruri, poți să ieși din spirala datoriilor sau să economisești pentru achiziții importante sau să pui deoparte bani pentru pensie. Doar să citești sau să auzi despre ce ar trebui să faci, este, din păcate, insuficient. Pentru noi, cea mai importantă concluzie este că schimbarea se produce când respecți ritmul fiecăruia și ideea lui referitoare la binele propriu. Schimbarea se vede în acțiunile de zi cu zi”, a declarat Corneliu Ionescu, președinte și fondator AEVR și inițiatorul Banometru.

Timp de zece ani, ING Bank România și AEVR au construit și dezvoltat împreună Banometru, un program creat pentru a-i ajuta pe oameni să își construiască o relație mai sănătoasă cu banii. Totodată, implicarea ING a permis ca accesul la educație financiară și coaching să rămână gratuit pentru toți participanții, indiferent de venit sau de situația lor financiară. Pentru ING, Banometru reprezintă componenta dedicată adulților, dintr-un ecosistem mai larg de programe de educație financiară, ce include intervenții în școli, universități și comunități vulnerabile.

Alexandra Maier : Suntem recunoscători fiecăruia dintre cei 350.000 de români care au dat încredere programului

„Ne-am dorit să construim un program care să producă schimbări reale în sănătatea financiară a românilor și, iată, la 10 ani, putem spune cu încredere oricărui român că Banometru e locul în care treci dincolo de teorie, la practică și rezultate. Că odată ce parcurgi programul ai instrumentele și sprijinul prin care obiceiurile bune financiare apar, te poți ține de ele și apoi se traduc într-o viață de care te bucuri mai mult.

Am inițiat Banometru pornind de la nevoia pe care am observat-o în rândul clienților și, probabil a multora dintre noi: cea a unei relații mai echilibrate cu banii. Mulți dintre noi ne străduim să o ducem mai bine, dar, oricât de bine am cunoaște teoria, din multe motive, nu reușim.

Vorbim azi despre unul dintre cele mai de impact programe de sănătate financiară din România datorită strădaniei partenerilor de la Asociația Educație pentru Viată Reală, care au avut grija și deschiderea de a dezvolta permanent programul, cu instrumente diverse, online și offline, încât oricine să găsească sprijinul potrivit când alege Banometru. Suntem recunoscători fiecăruia dintre cei 350.000 de români care au dat încredere programului și au avut curajul să discute cu consultanții Banometru unul dintre cele mai sensibile subiecte: relația cu banii”, a declarat Alexandra Maier Ranetti, Sustainability Manager, ING Bank România.

Despre „Banometru – 10 ani. În papucii tăi financiari”

Studiul „Banometru – 10 ani. În papucii tăi financiari” a fost realizat, de către Claudia Petrescu, Cercetător Științific în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, și Raluca Șandru, cadru didactic la Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai, cu contribuția Silviei Mișu, Director Dezvoltare și Inovare AEVR. Cercetarea utilizează indicatori și repere metodologice OECD/INFE și compară trei grupuri: persoane care au beneficiat de programul Banometru la minim 12 luni de la participare, persoane aflate la intrarea în program, înainte de accesarea serviciilor, și un grup de comparație din populația generală, reprezentativ pe gen, grupe de vârstă și regiuni, format din persoane care nu au participat la programe de educație financiară.

Evaluarea arată că aceste dimensiuni nu funcționează izolat. În Banometru știm că atunci când îți înțelegi banii, îți anticipezi cheltuielile și iei deciziile înainte să le ia presiunea în locul tău, câștigi mai mult decât bani rămași în cont: câștigi control și spațiu de respirație.”, a declarat Silvia Mișu, Director de Dezvoltare și Inovare al AEVR.

6 din 10 vs. 3 din 10. Crește numărul celor care își planifică finanțele

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului este legată de planificarea financiară, unul dintre indicatorii esențiali ai sănătății financiare.

În rândul populației generale, doar 40% dintre respondenți spun că au un plan financiar pentru următoarele 12 luni. În cazul foștilor participanți Banometru, procentul ajunge la 67%, în timp ce la intrarea în program era de doar 36%.

Diferențe importante apar și în administrarea banilor de zi cu zi. Doar 43% dintre români urmăresc cel puțin parțial un buget, comparativ cu 52% dintre foștii participanți Banometru și 33% la începutul programului. Totodată, 56% dintre aceștia declară că le rămân bani la finalul lunii, comparativ cu 62% dintre foștii participanți.

De la supraviețuire financiară, la pregătire pentru viitor

Datele arată că pregătirea pentru cheltuieli neprevăzute și construirea unei rezerve financiare continuă să reprezinte provocări importante. Într-un context economic actual, rezultatele sugerează că educația financiară poate contribui la dezvoltarea unor mecanisme, care îi ajută pe oameni să gestioneze mai eficient perioadele dificile.

Doar 42% dintre români economisesc pentru obiective pe termen lung. În rândul participanților Banometru, proporția crește la 66%, față de 42% la intrarea în program. În plus, aproape jumătate dintre foștii participanți Banometru au rezerve suficiente pentru cel puțin trei luni, comparativ cu doar un sfert dintre participanți înainte de intrarea în program. De asemenea, 44% dintre foștii participanți spun că pot acoperi fără dificultăți o cheltuială neprevăzută de 2.400 de lei, comparativ cu 28% înainte de participare.

Pentru Banometru, acesta este unul dintre cele mai importante semnale ale schimbării, deoarece economisirea și constituirea rezervelor sunt printre comportamentele cel mai greu de construit și menținut în timp.

62% dintre participanți rămân cu banii la final de lună

Dincolo de planificare și economisire, studiul arată că mulți români continuă să aibă dificultăți în gestionarea cheltuielilor curente. Doar 56% dintre români declară că le rămân bani disponibili la finalul lunii. În rândul participanților Banometru, procentul urcă la 62%, comparativ cu 47% la momentul intrării în program.

Rezultatele sugerează că educația financiară îi ajută pe oameni să lege deciziile de astăzi de obiectivele lor pe termen lung: să își gestioneze cheltuielile și să economisească regulat, păstrând un echilibru financiar de la o lună la alta și construind, în timp, un fond de rezervă sau un plan financiar pentru pensionare.

Oamenii care înțeleg mai bine banii acționează pentru creșterea veniturilor

Diferențele dintre participanții Banometru și grupul de comparație apar și în modul în care oamenii își percep perspectivele financiare.

70% dintre foștii participanți consideră că acțiunile pe care le fac astăzi contribuie la siguranța lor financiară viitoare, comparativ cu 45% în rândul populației generale și 51% înainte de participarea în program.

Totodată, 82% dintre foștii participanți au făcut cel puțin o acțiune concretă pentru a-și crește veniturile, față de 44% în rândul celor care nu a participat niciodată la un astfel de program. Participanții evaluează, de asemenea, mai bine propria evoluție financiară, cu un scor mediu de 5,81 din 10, comparativ cu 5,02, în grupul reprezentativ pentru populația generală și 4,36 la intrarea în program.

După zece ani petrecuți în „papucii financiari” ai românilor, studiul oferă una dintre cele mai clare concluzii de până acum despre educația financiară în România: acesta este eficientă și își menține impactul atunci când susține trecerea de la a ști, la a face și, mai departe, la a fi – la o stare de bine financiară în care oamenii își construiesc un stil de viață în acord cu resursele pe care le au, cu mai mult control și mai puțină presiune.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul unui eveniment aniversar

Rezultatele studiului au fost prezentate și analizate în cadrul unui eveniment aniversar organizat cu ocazia împlinirii a 10 ani de existență a programului Banometru, moderat de jurnalistul Cătălin Striblea.

În deschiderea evenimentului, actorul Alex Bogdan a interpretat un moment inspirat din piesa „Viață în lucru” și relația sa cu banii. El a evidențiat nevoia unor astfel de programe, în special pentru persoanele care se confruntă cu diferite forme de dependență și vulnerabilitate financiară.

Violeta Alexandru, Senator și Președinta Comisiei Parlamentare pentru Aderarea României la OCDE, Paul Dumitru, Responsabil Programe, Compartimentul Educație Financiară, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Claudia Petrescu, Cercetător Științific în cadrul Institutului de Cercetare a Calității Vieții al Academiei Române, Corneliu Ionescu, președinte și fondator AEVR și inițiatorul Banometru și Alexandra Maier Ranetti, Sustainability Manager, ING Bank România, alături de invitați din mediul public, academic și financiar au discutat despre rolul educației financiare în creșterea rezilienței economice a românilor și despre modalitățile prin care acest tip de educație să poată fi integrat mai eficient în societate.