ING Bank România relansează ING Business PRO, o versiune îmbunătățită a aplicației mobile pentru antreprenori. Ce poți face direct de pe telefon

ING Bank România anunță relansarea ING Business PRO, o versiune îmbunătățită a aplicației mobile pentru antreprenori. Potrivit băncii, clienții pot programa plăți, primi notificări pentru încasări și plăți, deschide conturi de economii sau depozite și vizualiza cardurile companiei într-un singur loc, direct de pe telefon.

ING Bank România relansează ING Business PRO

Potrivit băncii, noua aplicație aduce funcții îmbunătățite pentru gestionarea de zi cu zi a afacerii și o experiență de utilizare mai clară și mai ușor de parcurs. Antreprenorii pot programa plăți recurente, pot primi notificări pentru încasări și plăți, pot deschide conturi de economii sau depozite și pot vizualiza cardurile companiei într-un singur loc. Aplicația include și dark mode, ascunderea soldului și personalizarea profilului, dar și funcții noi de interacțiune cu banca: feedback direct din aplicație și apel rapid către call-center, cu identificare simplificată.

95% dintre deschiderile de cont suplimentar au fost realizate online

Datele ING Bank arată că antreprenorii sunt utilizatori nativi ai aplicațiilor și canalelor digitale de banking și le folosesc pentru a desfășura operațiuni bancare importante, nu doar pentru consultarea soldului sau pentru plăți curente. În luna septembrie 2026, 95% dintre deschiderile de cont suplimentar realizate de clienții business au fost efectuate online, iar peste 90% dintre solicitările SoftPOS au fost realizate prin canale digitale.

Luana Sorescu: Cu ING Business PRO am integrat feedbackul unei noi generații de antreprenori care își doresc o experiență digitală simplă și intuitivă

„Antreprenorii au nevoie de flexibilitatea de a-și gestiona afacerea când și de unde au nevoie, nu doar atunci când ajung la bancă sau la laptop. Cu ING Business PRO, am integrat feedbackul unei noi generații de antreprenori, care își doresc o experiență digitală simplă și intuitivă, alături de instrumentele esențiale de care au nevoie afacerile mature pentru a-și gestiona mai ușor finanțele.

Din aplicația mobilă, clienții au acces rapid la funcțiile pe care le folosesc frecvent în activitatea firmei, precum plăți, notificări pentru tranzacții, cardurile companiei, conturi de economii și depozite. Vedem deja că tot mai mulți clienți business aleg soluțiile digitale pentru operațiuni care înainte presupuneau mai mulți pași sau o deplasare la bancă. Noua aplicație continuă această direcție și le oferă antreprenorilor o experiență mai simplă și mai rapidă”, a declarat Luana Sorescu, Head of Easy Banking, ING Bank România.

Plăți recurente, notificări și schimb valutar

ING Business PRO le permite clienților să programeze rapid plăți recurente sau plăți pentru o anumită dată, o funcționalitate utilă pentru facturi, chirii, furnizori sau alte tranzacții repetitive ale companiei. În plus, utilizatorii pot activa notificări pentru încasări și plăți și pot avea o imagine mai bună asupra cash flow-ului. Pentru plățile efectuate periodic, ei pot utiliza șabloane, astfel încât totul să se desfășoare cât mai simplu. În același timp, antreprenorii pot face operațiuni de schimb valutar la cursuri actualizate în câteva secunde.

Conturi de economii și depozite direct din aplicație

Pentru companiile care vor să își administreze mai eficient lichiditățile, ING Business PRO permite deschiderea de conturi de economii sau depozite direct din aplicație, fără pași suplimentari sau deplasări într-o sucursală a băncii. Acestea au la dispoziție și opțiunea depozitului Business Bonus (pentru fonduri noi), cu dobândă de 5,1% pe an și posibilitatea de a accesa banii în orice moment, fără riscul de a pierde dobânda acumulată. Totodată, aplicația oferă o imagine mai clară asupra cardurilor companiei. Utilizatorii pot vedea cardurile firmei într-un singur loc și pot urmări mai ușor activitatea acestora, un beneficiu important mai ales pentru companiile care lucrează cu mai multe carduri.

Activarea ING SoftPOS și solicitarea instrumentelor de debit

ING Business PRO extinde și gama de operațiuni care pot fi realizate direct din aplicație. Antreprenorii pot solicita emiterea de instrumente de debit și pot activa serviciul ING SoftPOS, transformând un telefon Android compatibil într-o soluție de acceptare a plăților cu cardul. Astfel, tot mai multe servicii utilizate în activitatea curentă a unei companii sunt disponibile printr-un proces simplu și digital, direct din aplicație.

Apel către bancă direct din aplicație

ING Business PRO include și funcționalități care simplifică relația cu banca. Clienții pot transmite feedback sau pot suna în call center direct din aplicație, cu identificare mai rapidă și mai puțini pași administrativi. În plus, aplicația aduce o experiență digitală mai flexibilă, cu opțiuni precum ascunderea soldului disponibil, dark mode și personalizarea profilului prin alegerea unui avatar.

Aplicația poate fi accesată cu aceleași date de autentificare folosite în prezent pentru ING Business, fără crearea unui cont nou. Din ING Business PRO, antreprenorii au acces și la Business Deals, secțiunea cu oferte și reduceri negociate special pentru clienții business ING, de la servicii de facturare și internet, până la soluții de securitate cibernetică, beneficii pentru leasing operațional, echipamente, contabilitate sau marketing.

Din aplicație, utilizatorii pot descărca și extrase de cont în format PDF sau CSV, pentru intervale zilnice sau lunare deja încheiate. ING Business PRO este disponibilă pentru descărcare în App Store și Google Play, se arată în comunicatul de presă al băncii.