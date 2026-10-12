Din 2027, vei putea plăti cu cardul și când cade curentul sau rețeaua. Mastercard introduce plățile offline în România. Cum funcționează și ce se schimbă

România se numără printre țările în care Mastercard va introduce treptat, din 2027, plățile offline, pentru a permite continuarea tranzacțiilor în anumite condiții, chiar dacă terminalele pierd conexiunea la rețea, anunță procesatorul de plăți. Pentru consumatorii din România, aceasta înseamnă posibilitatea de a plăti cu cardul pentru alimente, combustibil, medicamente sau bilete de transport și în situații în care plata ar fi blocată de lipsa conexiunii, la comercianții care au echipamente compatibile.

Plăți cu cardul pentru alimente, combustibil, medicamente

Inițiativa anunțată astăzi, vine după pana majoră de curent care a afectat Spania și Portugalia în aprilie 2025, când, potrivit Mastercard, aproximativ 55 de milioane de persoane nu au mai putut efectua plăți digitale. Astfel, pentru a reduce impactul unor astfel de situații, compania anunță noi cerințe privind plățile offline în rețeaua sa europeană.

Ce se schimbă din 2027 pentru carduri și terminalele de plată

Din februarie 2027, toate cardurile Mastercard nou-emise în Europa vor permite plăți offline. Din mai 2027, toate terminalele de plată noi, inclusiv cele instalate pentru a le înlocui pe cele existente, vor trebui să permită, la rândul lor, efectuarea plăților offline.

După implementarea noilor cerințe la nivel european, oamenii vor putea folosi cardul cu cip și codul PIN pentru a cumpăra produse esențiale în supermarketuri, magazine alimentare, benzinării și farmacii, chiar și în cazul unor întreruperi de curent sau de rețea. Plățile vor putea fi efectuate și la automatele de bilete și la alte terminale automate pentru servicii de transport.

Cosmin Vladimirescu: Introducerea plăților offline oferă consumatorilor și comercianților mai multă flexibilitate

„Pe măsură ce plățile digitale devin tot mai prezente în viața de zi cu zi, crește și importanța unei infrastructuri care să funcționeze în condiții cât mai diverse. În România, am făcut progrese importante în adoptarea plăților electronice, iar următorul pas este să consolidăm capacitatea sistemului de a face față situațiilor neprevăzute. Introducerea plăților offline, începând din 2027, contribuie la acest obiectiv și oferă consumatorilor și comercianților mai multă flexibilitate în situațiile în care apar probleme de conectivitate”, a declarat Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația.

Cum funcționează plățile offline: maximum 200 de euro pe tranzacție

Tehnologia permite stocarea securizată a unor limite de cheltuieli direct pe cipul cardului. Astfel, atunci când un terminal pierde conexiunea la rețea, plata poate fi aprobată local, fără autorizare online, în limita a maximum 200 de euro pentru fiecare tranzacție, conform plafonului stabilit în prealabil de banca emitentă a cardului. După restabilirea conexiunii, tranzacția va fi transmisă pentru compensare.

Precizare BankingNews

În cazul penelor de curent, MasterCard oferă exemplul magazinelor din Letonia care au continuat să accepte plăți cu cardul fiind alimentate cu generatoare. Plata offline permite efectuarea tranzacției fără conexiune la rețea, însă terminalul trebuie să fie alimentat cu energie electrică. În cazul unei pene de curent, este necesară o sursă alternativă de alimentare, precum un generator sau o baterie.)

Experiențele din Letonia și Danemarca

Mastercard anunță că deja a implementat această tehnologie în Danemarca, Suedia, Estonia și Letonia. În timpul unei furtuni recente din Letonia, magazinele alimentate cu generatoare au putut accepta în continuare plăți cu cardul. În Danemarca, în primăvara acestui an, o defecțiune tehnică a întrerupt conexiunea terminalelor cu sistemul de plăți, însă procedurile Mastercard pentru situații de criză au permis continuarea multor tranzacții la comercianții care furnizează bunuri și servicii esențiale.

Pe baza acestor experiențe și în urma colaborării cu partenerii, guvernele naționale, autoritățile de reglementare și băncile centrale, Mastercard extinde acum această funcționalitate în Europa.



Investiții în infrastructură și securitate cibernetică

Inițiativa face parte din eforturile companiei de a consolida reziliența infrastructurii europene de plăți. În ultimele 12 luni, Mastercard a luat mai multe măsuri în acest sens, inclusiv prin investiții în infrastructura locală și în securitatea cibernetică.

„Chiar și atunci când apar pene de curent sau întreruperi de rețea, oamenii trebuie să poată cumpăra alimente, combustibil sau medicamente. Experiența de până acum ne-a arătat că plățile offline pot face o diferență reală în astfel de situații. Prin extinderea acestei tehnologii în Europa, îi putem ajuta pe oameni să plătească în continuare pentru lucrurile de care au nevoie, inclusiv atunci când apar situații neprevăzute”, a declarat Brice van de Walle, Executive Vice President, Core Payments, Mastercard.

Țările în care vor fi disponibile plățile offline

Începând din 2027, funcționalitatea de plată offline va fi introdusă treptat în următoarele țări și teritorii:

Albania, Andorra, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca (inclusiv Insulele Feroe și Groenlanda), Estonia, Finlanda (inclusiv Insulele Åland), Franța (inclusiv Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy și partea franceză a insulei Saint-Martin), Germania, Gibraltar, Grecia, Guernsey, Ungaria, Islanda, Irlanda, Insula Man, Israel, Italia, Jersey, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Muntenegru, Țările de Jos, Macedonia de Nord, Norvegia (inclusiv Svalbard și Jan Mayen), Polonia, Portugalia (inclusiv Azore și Madeira), România, Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha, Saint-Pierre și Miquelon, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv Insulele Canare, Ceuta și Melilla), Suedia, Elveția, Regatul Unit (inclusiv Insulele Falkland, Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud) și Vatican.