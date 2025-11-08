Moody’s Ratings a îmbunătățit ratingurile de emitent și de depozit pentru Banca Transilvania

Moody’s Ratings a îmbunătățit atât ratingul pe termen lung pentru depozite al Băncii Transilvania, cât și ratingurile de emitent pe termen scurt și termen lung, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Agenția a ridicat ratingul de depozit pe termen lung al băncii la Baa1 de la Baa2, evaluarea maximă, în contextul ratingului de țară. Moody’s a modificat perspectiva la negativă, similară cu cea a României.

Totodată, ratingurile de emitent BT au fost actualizate la Baa2 de la Baa3, cu perspectivă stabilă. Această perspectivă stabilă asupra ratingurilor de emitent reflectă așteptarea agenției de rating că Banca Transilvania – datorită performanței financiare, capitalului și profitabilității – va rămâne rezilientă, în ciuda provocărilor macroeconomice.

Confirmarea ratingului de bază (Ba1) și a celorlalte tipuri de ratinguri de către Moody’s reflectă capitalizarea solidă, lichiditatea amplă și profitabilitatea robustă a băncii, susținute de poziția de lider în România și de optimizarea eficientă a costurilor. Banca Transilvania beneficiază de evaluarea a două agenții internaționale de rating, una dintre ele fiind Moody’s Ratings, începând cu anul 2023.