De astăzi realitatea ne bate din nou la ușă: Ce așteaptă economia de la președintele Nicușor Dan?

România are un nou președinte. Nicușor Dan, 55 de ani, matematician și primar al Capitalei, devine al cincilea președinte al României post-decembriste. Alegerea lui nu aduce artificii, ci speranța unei reconstrucții pe fundația valorilor simple: adevăr, decență, bun-simț și speranță într-un viitor mai demn pentru copiii noștri.

Mulți români, obosiți de scandaluri, de promisiuni stridente și de haos politic, au votat pentru decență, rigoare și un viitor așezat. E un vot al speranței tăcute, dar profunde – acea speranță că, în sfârșit, ne putem uita cu încredere la ziua de mâine. Nu va fi spectacol, știm asta. Dar poate fi o construcție solidă, în pași mici, dar siguri, pentru o țară care merită mai mult.

Validarea oficială este așteptată joi, 22 mai, iar în aceeași zi urmează depunerea jurământului și preluarea mandatului.

Dar tot de astăzi realitatea ne bate din nou la ușă. Inflație, presiunea pe cursul valutar, deficitul bugetar, incertitudinile fiscale – toate revin în prim-plan. Dimineața a adus semne bune pentru România. Leul s-a întărit vizibil, iar bursa a deschis pe verde, cu un avans de peste 4%. Cu alte cuvinte, ceea ce economia a pierdut în ultimele două săptămâni de incertitudine politică începe acum să recupereze. Totul, pe fondul unei clarificări a direcției politice și al unui vot care a adus o doză de stabilitate într-un moment critic.

Provocările noului președinte. Un nou guvern, scăderea deficitului bugetar, stabilitate leului

Piața reacționează pozitiv – iar asta spune multe despre nevoia investitorilor și a consumatorilor de echilibru, transparență și direcție fermă. Pentru investitori, semnalul este clar: stabilitatea politică contează. În contextul unei Românii tensionate de deficitul bugetar, presiuni pe cursul valutar și incertitudini legate de politicile fiscale, rezultatul alegerilor a fost perceput ca un pas spre predictibilitate. Reacția pieței financiare reflectă această speranță — aceea că noul președinte va susține un cadru coerent, fără derapaje populiste, și va încuraja soluții economice realiste.

Cu toate acestea, provocările nu dispar. Urmează decizii grele privind bugetul, fiscalitatea și investițiile publice. Inflația rămâne deasupra țintei, iar dobânzile continuă să apese pe umerii populației și companiilor.

Ce provocări avem și ce soluții putem adopta imediat, în acest context economic atât de fragil?

Ce așteaptă piața de la președintele Nicușor Dan în acest context? Iată ce spune Gabriel Biris, avocat de business și specialist în fiscalitate, care trasează câteva soluții pe termen scurt, rapid, în aceste clipe de derivă economică.

„Nu va fi deloc usor, dar noi stim ca se poate si stim si cum: disciplina bugetara, toleranta zero la evaziune prin modificari cu sens ale Codului Fiscal si activitatii ANAF.

-Trebuie eliminate rapid cateva din aberatiile dlui Bolos: RO e-Transport (care nici macar nu respecta legislatia UE, urmeaza foarte probabil un infringement), RO e TVA (complet inutil!). Codul fiscal trebuie reformat cu sens!

-Trebuie deblocat PNRR, fara banii veniti de la UE nu putem finaliza marile investitii de care Romania noastra are atat de mare nevoie!

-Trebuie oprita rapid risipa. PNDL, ajutoarele de stat de la buget trebuie rapid revizuite si eliminate in cea mai mare parte!

-Cresterile de cote de impunere (in special TVA) trebuie evitate. Ca masura de ultima instanta, daca nu se poate fara cresteri de cote, sa fie moderate si pe durata limitata (2025/2026).

-Trebuie revizuite rapid masurile anti-economice adoptate de Guvernul Ciolacu la recomandarea samanilor sai economici, cautionate de ascultatorul domn Bolos: eliminat IMCA si ICAS, prelungita perioada de recuperare a pierderilor la 10 ani (in conditiile in care este pastrat procentul de 70% de recuperare a pierderilor din profit).

-Investitiile private trebuie stimulate, nu descurajate!

-Sarcina fiscala totala (inclusiv contributiile) trebuie sa depinda exclusiv de CAT castigam si nu in principal de CUM castigam! Baza de calcul al contributiilor trebuie plafonata la un nivel rezonabil, pe suma veniturilor.

-Trebuie implementate masuri cu sens pentru impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate si a celor „parcate” prin paradisuri fiscale.

-Last, but not least, trebuie redata increderea cetatenilor onesti in institutiile statului. Si aici, speranta vine in principal de la dl Ilie Bolojan, experienta dniei sale la Oradea si mai apoi Bihor fiind una foarte relevanta. Lucrurile bune se pot face doar prin dialog, prin consultari. De la dl Dan asteptam sa ne redea increderea ca politica externa si apararea sunt facute in interesul cresterii economice a Romaniei.

La urma urmei, despre asta a fost votul de ieri: despre incredere! Daca incredere e, putem trece hopul asta impreuna!”, este opinia specialistului fiscal Gabriel Biris publicată pe rețelele sociale.

Citește si