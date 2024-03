Cât te costă Noua Casă 2024 la Alpha Bank România. Banca primește, din nou, solicitări pentru programul guvernamental

Alpha Bank România continuă să finanţeze, și în 2024, achiziţia de locuinţe prin programul Noua Casă. Creditul „Alpha Housing Noua Casă” asigură accesibilitatea cu o dobândă atractivă de 2% + IRCC și cu comision zero pentru analiza dosarului, precizează banca.

În acest an, comisionul de administrare a garanției acordate de stat prin FNGCIMM, a fost redus la 0,15%, față de 0,30% (în 2022 și 2023), contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor generale ale programului.

Cu un avans minim de 5% pentru locuințele cu prețuri de până la 70.000 de euro și 15% pentru locuințe cu prețuri cuprinse între 70.001 și 140.000 de euro, Alpha Bank Romania își extinde sprijinul către un spectru larg de potențiali proprietari de locuințe.

Maria Bogodai: Implicarea băncii în programul Noua Casă vine firesc

„Alpha Bank România este recunoscută pentru expertiza sa în domeniul creditării ipotecare, punând la dispoziția clienților numeroase opțiuni de produse specifice, de la achiziția de locuințe până la construcția de locuințe. Implicarea băncii în programul Noua Casă vine firesc pentru a concura soluții de finanțare pentru un public specific aflat la început de drum – și anume tinerii”, a declarat Maria Bogodai, Directorul Segmentului Persoane Fizice Alpha Bank România.

Inedit. În 2001, banca lansa primul credit ipotecar din România

În septembrie 2001, Alpha Bank Romania anunța lansarea Alpha Housing, primul credit ipotecar care permitea cumpărarea unei locuințe fără alte garanții în afara ipotecii pe imobilul achiziționat și fără giranți. Între timp, condițiile în piață s-au schimbat semnificativ pentru creditarea ipotecară.

Împrumutul era acordat în dolari, pe o perioadă de maxim 10 ani, cu un avans de 30% și era conceput pentru cumpărarea unei locuințe, construirea unei case, achiziționarea unui teren pentru construcție sau renovarea casei.

Noua Casă Alpha Bank 2024

Perioada de creditare: intre 10 ani – 30 ani;

Valoarea creditului: intre 5.000 euro – 119.000 euro echivalent in RON:

maximum 66.500 EUR (echivalent RON la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare cumpărare) pentru imobile vechi sau imobile noi / consolidate pentru care prețul de vânzare cumpărare este mai mic sau egal cu 70.000 EUR;

maximum 119.000 EUR (echivalent RON la cursul BNR valabil la data încheierii antecontractului de vânzare cumpărare) doar pentru imobile noi (finalizate/consolidate cu mai puțin de 5 ani înainte de data solicitării creditului) pentru care prețul de vânzare cumpărare este cuprins între 70.001 EUR și 140.000 EUR.

avansul minim necesar este de 5% pentru locuintele vechi si pentru cele noi/consolidate cu un pret mai mic sau egal cu 70.000 EUR si minim 15% pentru locuintele noi/consolidate pentru care pretul este cuprins intre 70.001 EUR si 140.000 euro. Banca acceptă pana la 2 codebitori

Conditii de acordare a creditului imobiliar Alpha Housing Noua Casa

– cetatean roman, rezident in Romania si ai cel putin 18 ani si maxim 70 de ani la data ultimei scadente a creditului;

la data solicitarii creditului, nu detii in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, sau detii in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobandita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 mp;

locuinta ce se achizitioneaza trebuie sa fie incadrata in clasa A, B sau C de eficienta energetica;

poti fi salariat, minim 1 an vechime totala neintrerupta in munca, din care ultimele 3 luni la actualul loc de munca sau 12 luni vechime neintrerupta la actualul loc de munca, pensionar sau poti avea o profesie liberala cu o experienta de cel putin 1 an; vom lua in calcul o gama foarte larga de venituri pentru care poti aduce documente justificative, inclusiv cele provenite din alte surse de venit decat cele salariale (pensii, drepturi de autor, venituri din profesii liberale etc.);

este necesara evaluarea imobilului achizitionat/adus in garantie; evaluarea se va realiza fie de catre un evaluator desemnat de banca, fie de un evaluator, membru ANEVAR, ales de tine.

Cât te costă un împrumut Alpha Housing Noua Casă

Pentru un credit in valoare de 300.000 lei, acordat pe o durata de 30 ani, cu rambursare in 360 de rate lunare egale, cu o dobanda variabila de IRCC+2%=7,97% si comision analiza 0 lei, in cazul rambursarii in rate lunare descrescatoare (rate egale de principal) prima rata lunara de 2.826 lei, valoarea totala platibila 663.744 lei, DAE 8,35%, iar in cazul rambursarii in rate lunare egale (anuitati) rata lunara de 2.195 lei, valoarea totala platibila 795.533 lei, DAE 8,35%.

*Calcul valabil in luna martie 2024. In rata lunara credit NU a fost inclus comisionul de administrare lunara cont curent (6 lei/luna) si comisionul de gestiune FNGCIMM (plata acestuia efectuandu-se anual in conditiile mentionate in contractul de credit). DAE si Valoarea totala platibila sunt estimative.

Ce alte opțiuni de creditare oferă banca

Reamintim că Alpha Bank Romania oferă o suită completă de produse ipotecare, inclusiv opțiuni cu dobânzi fixe pentru primii cinci ani sau cu dobânzi variabile în lei sau euro, care răspund diverselor nevoi de locuire, fie că este vorba de achiziționarea sau construirea unei locuințe. În plus, banca oferă soluții dedicate clienților care se orientează spre locuințe eficiente din punct de vedere energetic, prin intermediul creditului „Alpha Green”.