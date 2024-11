Raiffeisen Bank lansează TRAVEL AROUND THE WORLD, asigurare de tip abonament anual. Ce beneficii ai prin asigurarea rapidă, direct din telefon

Raiffeisen Bank lansează asigurarea de călătorie tip abonament anual Travel Around the World. Noul produs redefinește conceptul de asigurare de călătorie standard și marchează o premieră în portofoliul Raiffeisen Bank în România. Travel Around the World oferă un pachet complex de beneficii flexibile, adaptat nevoilor diverse ale clienților.

Asigurarea de tip abonament este destinată atât celor care efectuează cel puțin o călătorie pe an oriunde în afara țării, cât și celor care călătoresc frecvent, fie că este vorba de călătorii individuale, fie alături de familie.

Andra Ion: Suntem încântați să lansăm acum o soluție inovatoare în domeniul asigurărilor de călătorii

”Constant, ne dedicăm dezvoltării de soluții inedite pentru a răspunde în mod eficient nevoilor și așteptărilor clienților noștri. Suntem încântați să lansăm acum o soluție inovatoare în domeniul asigurărilor de călătorii, special concepută pentru deplasările internaționale, oriunde în lume. Noul abonament permite călătorii în siguranță și fără grija de a achiziționa o singură poliță separată pentru fiecare destinație aleasă pe parcursul unui an.

Dincolo de pachetul complet de beneficii pe care am reușit să-l adunăm sub umbrela acestui nou tip de asigurare, suntem extrem de încântați să putem oferi soluții simple la nevoi complexe, menite să simplifice viața clienților noștri. Astfel, ei se pot concentra pe bucuria și experiența călătoriei, având certitudinea unei protecții complete în cazul unor evenimente neprevăzute”, declară Andra Ion, Director Planificare Financiară Personală, Raiffeisen Bank România.

Ce beneficii oferă asigurarea Travel Around the World

Asigurarea oferă clienților o acoperire completă pentru o gamă variată de situații neprevăzute valabila în toată lumea, precum tratamente medicale în străinătate în cazul unei îmbolnăviri neașteptate sau a unui accident.

Asigură bagajele în caz de pierdere, furt sau deteriorare și facilitează înlocuirea documentelor de călătorie furate sau distruse. În situația în care zborul întârzie mai mult de 12 ore sau bagajele întârzie mai mult de 6 ore, asigurarea oferă compensații pentru a minimiza disconfortul.

În plus, sunt asigurate și sporturile de agrement, precum și acoperirea Storno, anularea călătoriei în situații extreme. Tot în pachetul de bază este inclusă și asistența rutieră în străinătate. În cazuri critice, asigurarea include repatriere medicală sau funerară.

De asemenea, oferă o acoperire suplimentară pentru deces și/sau invaliditate totală și permanentă ca urmare a unui accident. Pentru pasionații de adrenalină, există acoperire opțională pentru practicarea sporturilor extreme, precum saltul cu parașuta, ski nautic, scuba diving și altele. Accidentările în timpul practicării sporturilor de agrement sunt incluse în pachetul standard.

Prin noul abonament, clienții beneficiază de cea mai eficientă și convenabilă asigurare, oferindu-le protecție timp de un an întreg la un cost comparabil cu cel al unei asigurări de o săptămână.

Prețul unei asigurări Travel Around the World este 149 lei / an pentru un număr nelimitat de călătorii în străinătate și 268 de lei pentru un număr de 2 până la 4 co-asigurați, timp de un an. Pe lângă asiguratul principal, pot fi adăugați încă 4 co-asigurați per poliță (soț / soție/partener de viață, copii) indiferent că ei aleg să călătorească împreună sau separat.

Noul abonament oferă, astfel mult mai multă flexibilitate comparativ cu o asigurare clasică atașată unor carduri de debit sau credit premium. Un alt avantaj distinctiv al noii asigurări este că poate fi activată chiar și după părăsirea granițelor țării de reședință, iar opțiunile suplimentare pot fi configurate pentru fiecare asigurat în parte. De asemenea, în cazul unei călătorii rutiere, sumele asigurate se aplică individual pentru fiecare membru, chiar dacă aleg să călătorească cu mașini separate.

Asigurare rapidă, direct din telefon

Noul tip de asigurare, oferit de Raiffeisen Bank în parteneriat cu UNIQA Asigurări, poate fi activat urmând câțiva pași simpli, 100% online, direct din aplicația Raiffeisen Smart Mobile.

”Suntem mândri să fim alături de Raiffeisen Bank în lansarea asigurării de călătorie tip abonament anual, Travel Around the World. Acest parteneriat reflectă soliditatea colaborării noastre și angajamentul comun de a oferi soluții moderne, centrate pe nevoile clienților.

Cu o acoperire extinsă, flexibilitate și modalitate simplă de emitere, Travel Around the World redefinește standardele în domeniul asigurărilor de călătorie, oferindu-le clienților liniștea, confortul și siguranța de care au nevoie pentru a se bucura de experiențe fără griji, oriunde în lume”, spune si Bogdan Chiriac, Director Dezvoltare Servicii Retail, UNIQA Asigurări.