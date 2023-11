De Ziua Mondială a Economisirii, Raiffeisen Bank vine cu dobânzi promoționale pentru depozitele în lei și euro. Andra Ion: Fondul de Urgență reprezintă primul pas în conturarea unui plan financiar sănătos

Raiffeisen Bank România lansează “Săptămâna Economisirii” în perioada 31 octombrie – 6 noiembrie cu ocazia Zilei Internaționale a Economisirii pe care o sărbătorim astăzi.

Oferta se adresează clienților persoane fizice și, pe durata campaniei, cei care deschid un depozit la termen de 3 luni în lei sau de 6 luni în euro, prin canalele digitale ale Raiffeisen Bank, primesc și un bonus special la dobânda standard, de 0,20% pentru depozitele in lei si, respectiv de 0,40%, pentru depozitele in euro. Astfel, clienții pot deschide un depozit la termen de 3 luni în lei cu o dobândă de 6.30% pe an, respectiv un depozit la termen de 6 luni în euro cu o dobândă de 3% pe an.

Andra Ion: Reflectăm la importanța economisirii. Fondul de Urgență reprezintă primul pas în conturarea unui plan financiar sănătos

”Lansăm această campanie pentru a marca împreună cu clienții noștri Ziua de 31 Octombrie – ‘Ziua Internațională a Economisirii’, un nou moment în care să reflectăm la importanța economisirii, la șansa de a oferi un plus de valoare sumelor pe care fiecare persoană le deține. Consolidarea unui Fond de Urgență se poate realiza printr-un depozit la termen, iar Fondul de Urgență reprezintă primul pas în conturarea unui plan financiar sănătos”, declară Andra Ion, Director Planificare Financiară Personală, Raiffeisen Bank România.

Oferta de economisire pentru persoane fizice este disponibilă 100% în aplicațiile digitale Raiffeisen Smart Mobile și Raiffeisen Online.