Raiffeisen Bank extinde beneficiile din comunitatea GatadeBusiness cu soluții Tech & AI alături de Vodafone și Bitdefender. Ionuț Pătrăhău: ”Antreprenorii găsesc, într-un singur loc, instrumente care reduc sarcinile repetitive, accelerează digitalizarea și întăresc securitatea digitală”

Raiffeisen Bank România extinde beneficiile din comunitatea GatadeBusiness, cu noi parteneriate în zona de tehnologie și inteligență artificială, astfel încât soluțiile digitale esențiale pentru o afacere – de la conectivitate și productivitate la securitate cibernetică – să fie mai ușor de accesat, implementat și gestionat de către antreprenori, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

„Prin parteneriatele cu Vodafone și Bitdefender aducem în comunitatea GatadeBusiness un pachet extins de soluții de tehnologie și AI, care reduce costurile și simplifică activitatea de zi cu zi antreprenorilor. Astfel, aceștia găsesc, într-un singur loc, instrumente care reduc sarcinile repetitive, accelerează digitalizarea și întăresc securitatea digitală, astfel încât să rămână competitivi”, a declarat Ionuț Pătrăhău, Vicepreședinte IMM, Raiffeisen Bank România.

Prin colaborarea cu Vodafone, membrii comunității GatadeBusiness beneficiază de prețuri preferențiale la servicii care sporesc conectivitatea și productivitatea și care integrează AI în activitatea zilnică:

• 6 oferte de voce mobilă, cu 6 luni gratuite la abonament, cu serviciul Secure Net inclus și posibilitatea de achiziție de terminale în rate, pe 24 sau 36 de luni, astfel încât afacerea să fie conectată și protejată pe termen lung;

• pachet Microsoft 365 Standard împreună cu licențe Copilot for Business, cu plată anuală sau lunară, pe 12 luni, la preț promoțional pentru volume de minimum 10 licențe;

• pachet Microsoft 365 Standard împreună cu licențe Copilot for Business, cu plată lunară pe 12 luni, la preț promoțional, fără condiție de volum minim.

„Vodafone își asumă rolul de partener strategic în construirea și susținerea unei comunități de business puternice în România. Credem că este responsabilitatea noastră să sprijinim antreprenorii locali să crească și să prospere, oferindu-le instrumentele potrivite pentru succes. Prin parteneriatul cu Raiffeisen Bank, punem la dispoziția lor soluții bazate pe inteligență artificială care accelerează productivitatea și dezvoltă afacerile în fața competiției. Soluțiile core, precum conectivitate și pachete Microsoft 365 cu licențe Copilot for Business, reprezintă fundația oricărei afaceri funcționale și puternice.

Ne dorim ca fiecare antreprenor să aibă acces la tehnologie de ultimă generație, ușor de implementat, care să îi permită să scaleze și să se adapteze rapid la provocările pieței. Iar pentru aceasta am dezvoltat atât un data center de ultimă generație care deservește business-urile din România, cât și soluții inovatoare care vin în întâmpinare antreprenorilor cum ar fi sistemul nostru de management al flotelor. ” a declarat Alexandru Băloi, Director Vodafone Business.

Cu ajutorul acestor soluții, antreprenorii pot integra treptat instrumente de AI în aplicațiile pe care le folosesc deja, își simplifică procesele, reduc sarcinile repetitive și eliberează timp pentru activități cu valoare adăugată. În același timp, beneficiază de un ecosistem de conectivitate și ICT ușor de gestionat, care le permite să scaleze afacerea fără investiții complexe și cu costuri predictibile.

Ofertă specială pentru Bitdefender Premium Security

Pentru zona de securitate cibernetică, Raiffeisen Bank România a încheiat un parteneriat cu Bitdefender, prin care membrii comunității GatadeBusiness beneficiază de 60% reducere pentru Bitdefender Premium Security.

Bitdefender Premium Security, 1 cont pentru 5 dispozitive, valabilitate 1 an, oferă protecție avansată împotriva amenințărilor cibernetice pentru toate sistemele de operare și include VPN cu trafic nelimitat și modul Password Manager. Soluția folosește inteligență artificială pentru a identifica și bloca amenințările înainte să devină o problemă, adaptându-se ușor diferitelor nevoi de utilizare:

• previne breșele de securitate și protejează datele confidențiale ale companiei;

• detectează și combate atacurile de tip scam în timp real, inclusiv prin funcționalități dedicate;

• protejează conturile de e-mail Outlook și Gmail, pentru o experiență digitală fără fraude;

• asigură trafic VPN securizat și confidențialitate în mediul online;

• se instalează rapid, fără a fi necesare abilități IT avansate, cu impact redus asupra resurselor sistemelor IT.

„Antreprenorii se confruntă cu aceleași amenințări cibernetice ca marile companii, însă rareori au aceleași resurse pentru a le gestiona. Parteneriatul cu Raiffeisen Bank ne permite să reducem acest decalaj și să oferim comunității GatadeBusiness protecție avansată recunoscută la nivel mondial”, spune Mihaela Păun, Senior Vice President, Sales & Marketing, în cadrul diviziei Consumer Solutions Group a Bitdefender. Prin aceste soluții, Raiffeisen Bank România și partenerii săi oferă antreprenorilor un cadru concret pentru a integra tehnologia și AI în afaceri într-un mod simplu, sigur și etapizat: conectivitate și productivitate susținute de AI, alături de securitate cibernetică de nivel înalt.

Noile oferte Vodafone și Bitdefender se adaugă beneficiilor deja existente în comunitatea GatadeBusiness. Antreprenorii ce devin clienți Raiffeisen Bank în perioada 16 martie – 30 iunie, prin achiziționarea unui pachet de cont curent Plus, Optim sau Extra, beneficiază de:

• 24 luni gratuit pentru pachetul de cont curent Plus, Optim sau Extra;

• primele 3 luni cu zero comision de procesare pentru E-Pos și RaiPOS;

• rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate;

• leasing financiar cu dobândă fixă de 3,79 la euro;

• 12 luni zero comision de administrare pentru pachetul de cont Gold;

• convenții salariale pentru angajați;

• până la 12 luni gratuite de facturare electronică prin SmartBill;

• 30% reducere pentru modificări sau înființare firmă prin Regnet;

• 67% reducere pentru semnătură electronică certificată în cloud prin Trans Sped.

Ofertele din comunitatea GatadeBusiness vor fi actualizate constant cu parteneriate și instrumente digitale relevante pentru antreprenori, astfel încât aceștia să găsească în același loc atât soluții financiare, cât și servicii complementare de tehnologie și AI, care le simplifică activitatea de zi cu zi și le susțin dezvoltarea pe termen lung.