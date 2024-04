Bursa este deschisă pentru oricine. Răzvan Pașol, despre fondurile de tip ETF și accesul simplu la performanțele bursei

Bursa de Valori din Bucuresti (BVB) ofera publicului larg actiunile unora dintre cele mai importante companii din Romania, din sectoare diverse de activitate: OMV Petrom, Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Digi Communications, Transgaz, Banca Transilvania, Electrica, BRD – Groupe Societe Generale, One United Properties, Medlife, Transport Trade Services, Transelectrica, Teraplast, Aquila Part Prod Com, Purcari Wineries – acestea sunt doar o parte dintre ele.

Performantele acestora au fost bune in ultima perioada. Pretul actiunilor listate la bursa a crescut in medie cu 31,8% in 2023 si cu 10,8% in primul trimestru al anului curent (performantele sunt calculate ca o crestere medie ponderata a celor mai importante 20 de actiuni listate la bursa din Bucuresti, reprezentata de indicele BET publicat de bursa).

Poate ai citit si tu despre investitiile la bursa si ti s-a parut un domeniu complicat: cum alegi actiunile cele mai potrivite? Cand este momentul cel mai bun de cumparare? Care este momentul cel mai bun de vanzare? Cate actiuni diferite ar trebui sa cumperi si ce suma ar trebui sa aloci pentru fiecare?

Investitiile la bursa pot fi un domeniu complex (dar nu complicat). Dar stiai ca exista si variante simple? Pe langa actiuni, bursa din Bucuresti ofera publicului si fonduri de investitii de tip special, listate la randul lor. Este vorba de doua fonduri de tip ETF sau Exchange Traded Fund (fondurile sunt administrate de Patria Asset Management, o firma membra a grupului Patria Bank).

Fondul ETF BET Patria – Tradeville investeste in cele mai importante 20 de actiuni listate la bursa, incluse in indicele BET. Persoanele care investesc in acest fond detin, in mod indirect, actiuni la 20 de companii romanesti importante (unele din ele sunt prezentate mai sus, la inceputul acestui articol).

Fondul ofera un raspuns imediat la intrebarile de mai sus. Vrei sa beneficiezi de cresterea si profiturile celor mai importante companii romanesti, dar nu stii ce actiuni sa alegi sau cum sa incepi? Cumpara la bursa fondul ETF BET Patria – Tradeville si vei detine un cos diversificat de 20 de actiuni importante, fara povara deciziei de alegere a actiunilor individuale, a numarului acestora si a sumei de alocat in fiecare. Este o varianta simpla si rapida (si folosita pe scara larga pe plan international: activele fondurilor de tip ETF la nivel global erau estimate la 11,6 trilioane de dolari la sfarsitul anului 2023).

Nu trebuie sa ai multi bani pentru a investi in fond. Poti incepe cu 1.000, 500, 100 sau chiar cu 26,10 lei (acesta din urma fiind pretul unei unitati de fond la bursa – valoarea minima pe care o poti investi).

Au mai ramas doua intrebari importante: cand cumparam si cand vindem? Cand investim in fond si cand retragem bani din el? Preturile actiunilor la bursa fluctueaza, exista perioade de crestere, dar si unele perioade de scadere; insa tendinta pe termen lung este crescatoare si se bazeaza pe cresterea economiei pe termen lung.

Investind in cele mai importante actiuni romanesti, ETF BET Patria – Tradeville a adus investitorilor sai un castig de 70,8% in ultimii trei ani incheiati la 30 martie 2024 si de 159,0% in ultimii cinci ani (toate aceste performante sunt calculate dupa costurile platite de fond; investitorii nu platesc niciun comision fondului sau administratorului sau).

O vorba inteleapta spune ca cel mai bun moment de investitie la bursa era ieri. Daca nu ai investit deja, atunci al doilea cel mai bun moment este chiar acum. Nu putem sti exact cum va fluctua pretul actiunilor la bursa intr-o anumita zi, saptamana sau luna, dar ne putem baza pe tendinta crescatoare a actiunilor pe termen lung (acestea se bazeaza, la randul lor, pe cresterea economica si pe progresul tehnic, inregistrate in timp).

Poti incepe o investitie cu o suma mai mare sau mai mica si poti evalua in timp performantele ei. O alta idee buna este de a plasa bani in fond in mod regulat, ca de exemplu alocand o parte din salariul lunar. Sumele mici depuse lunar se pot acumula in timp si pot ajunge la valori importante.

Cat despre alegerea momentului vanzarii, tine cont ca investitia la bursa se realizeaza pe termen mai lung, ca de exemplu trei sau cinci ani (desigur, banii pot fi retrasi oricand prin vanzarea unitatilor de fond la bursa, daca apar urgente sau schimbari de planuri; nu exista restrictii in acest sens).

ETF BET Patria – Tradeville este listat, la randul lui, la Bursa de Valori Bucuresti. Pentru a plasa economiile in acest fond (si pentru a retrage bani din el) se folosesc serviciile unei firme autorizate sa cumpere si sa vanda actiuni la bursa (numita si broker sau firma de intermediere la bursa). Lista completa a acestora se gaseste pe siteul www.bvb.ro, in sectiunea Intermediari. Dupa alegerea unuia dintre acestia, vei urma o procedura simpla de deschidere a unui cont de investitii, in mod similar cu procedura de deschidere a unui cont bancar. Mai departe, contul de investitii se alimenteaza printr-un virament bancar, iar banii virati pot fi folositi pentru a investi in fondul prezentat in acest articol (si in orice alte actiuni sau instrumente oferite de BVB, bineinteles).

Gasesti mai multe informatii despre fondul ETF BET Patria – Tradeville, performantele, riscurile si caracteristicile sale, pe siteul administratorului, AICI . Incearca si tu, chiar si cu o suma mica. Vei descoperi ca este mai simplu decat crezi si vei beneficia in timp de performantele celor mai importante companii romanesti.

Material realizat de Razvan Pașol – Director General, Patria Asset Management