Schimbări în top managementul ING România: Florin Ilie devine Head of Business Banking, în timp ce Mihaela Ioniță și Serge Offers, membri ai Comitetului Executiv, preiau noi roluri de top management la ING DiBa Germania. Mihaela Bîtu: ”Încurajăm constant progresul în carieră, prin asumarea de noi oportunități și provocări”

ING Bank a anunțat schimbări în echipa de top management. Astfel, Mihaela Ioniță și Serge Offers, membri ai Comitetului Executiv, preiau noi roluri de top management la ING DiBa Germania.

La rândul său, Florinel Ilie devine Head of Business Banking și continuă să fie membru al Comitetului Executiv.

„La ING Bank România încurajăm constant progresul în carieră, prin asumarea de noi oportunități și provocări. Misha Ioniță, Serge Offers și Florinel Ilie preiau noi roluri, extrem de interesante și provocatoare, și sunt în egală măsură bucuroasă și mândră de ei. Aceste schimbări reconfirmă angajamentul organizației noastre de a facilita dezvoltarea personală și profesională a membrilor echipei noastre.”, Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

Mihaela Ioniță, actual director de Resurse Umane al ING Bank România, devine noul Head of HR la ING Germania începând cu 1 noiembrie 2024. Mihaela s-a alăturat ING la începutul anului 2023, fiind unul dintre cei mai experimentați profesioniști de resurse umane din România, cu experiență locală și internațională în diferite industrii.

Serge Offers, Head of Business Banking, preia rolul de Head of Business Banking la ING DiBa Germania, începând cu luna octombrie 2024. El va face parte din Comitetul Executiv al ING Germania. Serge lucrează în cadrul grupului ING de peste 18 ani, fiind membru al Comitetului Executiv al ING Bank România din 2018, inițial în calitate de Chief Financial Officer. Din anul 2022, el a deținut poziția de Head of Business Banking, fiind responsabil de segmentul companiilor mici și mijlocii.

Florin Ilie a preluat funcția de Head of Business Banking al ING Bank România începând cu data de 1 octombrie 2024. În această calitate, Florin rămâne membru al echipei ExCo și director general adjunct. Florin s-a alăturat echipei ING în anul 2004. De-a lungul anilor în ING, a avut o gamă largă de roluri, în cadrul Retail și Wholesale Banking, deținând din anul 2019 rolul de Head of Wholesale Banking, fiind responsabil cu segmentul companiilor mari.

ING Bank România este parte a ING Group, instituție financiară internațională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38 de milioane de clienți individuali, companii sau instituții din peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice.

ING Bank România este singura bancă cu o creștere organică din top 10 bănci locale după active, fără achiziții de portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România este o bancă universală cu peste 1,8 milioane de clienți din trei segmente de business: persoane fizice (retail), companii IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking. Misiunea ING este aceea de a-i susține pe oameni să fie cu un pas înainte, în viață și în afaceri.