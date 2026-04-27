UniCredit Bank implementează Mastercard Click to Pay, în aplicația de mobile banking. Ana Popescu: Clienții pot plăti rapid și în siguranță online, fără a reintroduce de fiecare dată datele cardului

UniCredit anunță înrolarea cardurilor în Mastercard Click to Pay, oferind astfel clienților persoane fizice o experiență de plată online mai rapidă, mai sigură și mai simplă.

Click to Pay, plăți în siguranță, cu doar câteva click-uri

Click to Pay permite efectuarea de plăți la comercianții fără să mai fie necesară introducerea datelor cardului la fiecare tranzacție. Soluția este disponibilă pentru toate cardurile Mastercard emise de UniCredit Bank și UniCredit Consumer Financing și poate fi utilizată la comercianții online din România și din străinătate care afișează opțiunea Click to Pay.

Bazată pe standardul internațional EMVCo Secure Remote Commerce (SRC), Click to Pay oferă o experiență optimă de checkout online, permițând clienților să finalizeze plățile în siguranță, cu doar câteva click-uri. Datele cardurilor sunt tokenizate, accesibile exclusiv titularului, conform celor mai înalte standarde de securitate din industria plăților.

„Tot mai mulți români aleg cumpărăturile online, iar noi, la UniCredit, ne dorim să le oferim modalități de plată cât mai sigure și mai simple. Prin integrarea Click to Pay, clienții pot plăti rapid și în siguranță online, fără a reintroduce de fiecare dată datele cardului, iar comercianții parteneri pot oferi o experiență de cumpărare mai plăcută. Este un argument în plus pentru ca tot mai mulți clienți să aleagă plata online, în locul numerarului, bucurându-se de o experiență mai comodă și mai sigură. ”, a declarat Ana Popescu, Director Payments Solutions la UniCredit Bank.

Înrolarea cardurilor se face direct din aplicația de mobile banking a UniCredit Bank

Înrolarea cardurilor în Click to Pay se poate face direct din aplicația de mobile banking a UniCredit Bank, pentru fiecare card în parte. Ulterior, clienții își pot administra profilul Click to Pay, având posibilitatea de a înrola și utiliza mai multe carduri asociate acelorași date de contact. Pentru a beneficia de noua funcționalitate, clienții sunt invitați să actualizeze aplicația de mobile banking la cea mai recentă versiune disponibilă în magazinele de aplicații.

Click to Pay oferă clienților o experiență de plată online mult mai rapidă, mai sigură datorită criptării avansate, cu rate de aprobare și de succes ale tranzacțiilor semnificativ îmbunătățite.

Gabriel Ghiță: Click to Pay a fost creat tocmai în acest scop: pentru a elimina pașii inutili la checkout

„Plățile online ar trebui să fie la fel de simple și sigure ca și plățile în magazin. Click to Pay a fost creat tocmai în acest scop: pentru a elimina pașii inutili la checkout și pentru a oferi o experiență rapidă cu un nivel ridicat de securitate. Prin integrarea în aplicația UniCredit Bank, această soluție este acum mai aproape de clienții din România, care pot finaliza cumpărăturile online în doar câteva secunde”, a spus Gabriel Ghiță, Senior Vice President, Customer Solutions Center, SEE, Mastercard.