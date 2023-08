UniCredit România a obținut un profit net consolidat de 663,8 milioane lei, în creștere cu 63,76%

Prima jumatate a anului 2023 a fost marcata de o evolutie pozitiva a activitatii Grupului UniCredit, in contextul redeschiderii economiei Romaniei post-pandemie si revenirii consumului privat. Astfel, in primele 6 luni, UniCredit Romania a obtinut un profit net consolidat de 663.865 mii lei, in crestere cu 63,76% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Dupa un an 2022 cu conditii de piata marcate de incertitudine in contextul pandemic, in primul semestru al anului 2023 creditarea a accelerat, atat pe segmentul Companiilor cat si pe cel al Persoanelor Fizice, prin volume nou finantate superioare perioadei similare a anului trecut, susține banca.

„In toata aceasta perioada, accentul s-a pus pe consolidarea pozitiei in piata si pe managementul riscului, pozitia solida detinuta permitand Grupului UniCredit Romania sa continue sa contribuie la revenirea economiei si sa ofere clientilor produse si servicii de calitate ridicata”, se arata in Raportul semestrial publicat la BVB.

In primele sase luni ale anului 2023 costul cu riscul de credit s-a imbunatatit date fiind calitatea portofoliului de credite, recuperarile semnificative si reluarea platilor din partea clientilor ce au beneficiat de suspendarea acestora in contextul masurilor de suport pentru clientii afectati de pandemie, iar rata creditelor neperformante a inregistrat o diminuare graduala.

Grupul UniCredit Romania a realizat in primul semestru al anului 2023 venituri operationale consolidate de 1.510.191 mii RON, in crestere cu 28,85% fata de primul semestru al anului 2022, sustinute de Raport Semestrial pe 2023.

In aceeasi perioada, cheltuielile operationale in suma de 605.737 mii RON au inregistrat o crestere de 4,61% comparativ cu iunie 2022, in principal datorita cresterii cheltuielilor cu contributia la fondul de rezolutie si a unor diverse alte cheltuieli impactate de inflatie (inclusiv cheltuieli salariale).

Principalii indicatori financiari ai Grupului UniCredit Romania se prezinta la finele semestrului intai al anului 2023, dupa cum urmeaza: rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost 8,32%, iar rentabilitatea activelor (ROA) s-a plasat la 0,99%. Raportul intre costuri si venituri s-a situat la 40,11%, in crestere fata de perioada similara a anului precedent datorita cresterii cheltuielor operationale.

Digitalizarea, coloana vertebrala a strategiei UniCredit

UniCredit este puternic angajata pe drumul digitalizarii, iar serviciile bancare digitale pentru companii si persoane fizice reprezinta coloana vertebrala a strategiei noastre, cu obiectivul de a le oferi clientilor o experienta cat mai placuta. In primele sase luni din 2023 au fost continuate demersurile de imbunatatire si promovare a solutiilor si functionalitatilor digitale de ultima generatie si a canalelor alternative, oferind clientilor posibilitatea de a accesa usor produse si servicii de la distanta.

Astfel, clientii UniCredit Bank au la dispozitie numeroase functionalitati si fluxuri de vanzare 100% digitale. Recent lansate, aprobarea unui credit de nevoi persoanele si a unui card de credit direct din aplicatia de mobil se alatura functionalitatilor deja existente pentru creearea unui ecosistem digital complet: plati prin Google Pay si Apple Pay, functionalitatea „Adauga bani” care le permite sa transfere la UniCredit Bank sume din conturile detinute la alte banci utilizand un card de debit sau de credit emis de acestea, posibilitatea retragerii de numerar de la bancomatele bancii fara a utiliza cardul (functionalitatea mCash din Mobile Banking), posibilitatea retragerii de euro cu cardul de la anumite bancomate ale bancii si, nu in ultimul rand, Robotul Ioana (Ghidul vocal virtual), care ii ajuta pe clienti sa primeasca un raspuns rapid solicitarilor lor si, mai mult, chiar rezolva anumite solicitari (ex. activarea automata a cardurilor).

Dintre produsele care au inregistrat evolutii pozitive semnificative in prima jumatate a anului 2023, cardurile de debit virtuale pentru persoane fizice (Visa Classic si Visa Gold), ce pot fi emise instant din aplicatia Mobile Banking, ofera o solutie rapida la nevoile clientilor care isi doresc sa rezolve totul pe loc, direct de pe telefonul mobil, si sa continue sa se bucure de avantajele platilor fara numerar fara a mai fi nevoiti sa aiba grija „plasticului”.

De asemenea, de un real succes s-a bucurat, in aceeasi perioada, disponibilitatea modulului din cadrul aplicatiei Mobile Banking prin intermediul caruia clientii persoane fizice care detin un card de credit sau de debit de la UniCredit au acces la programul de cashback dedicat ShopSmart, cu peste 100 de oferte de cashback de la comercianti din mediul online si offline. In plus, raspunzand unei nevoi concrete a clientilor din Romania, UniCredit Bank S.A. a extins la nivelul intregii tari reteaua de echipmente ce permit retragerea de numerar in euro de la multifunctionale de tip BNA din reteaua bancii.

UniCredit Bank Romania a continuat sa sprijine economia romaneasca

In prima jumatate a anului 2023 UniCredit Bank Romania a continuat sa sprijine economia romaneasca, fiind un partener de incredere pentru clienti, atat companii cat si persoane fizice, si actionand totodata cu prudenta, pentru a evita orice derapajele care s-ar putea produce, in conditii de tensionare a mediului economic. Pozitia solida pe care o detine a permis Bancii sa continue sa isi sustina clientii cu solutii de finantare avantajoase, prin programele de garantare din care face parte, dar si sa continue sa promoveze digitalizarea si inovatia. In acelasi timp, in conformitate cu strategia sa, banca a sustinut o serie de initiative de promovare a tranzitiei catre economia verde si proiecte de top cu impact asupra mediului, reusind astfel sa-si intareasca relatiile cu clientii si sa stimuleze sustenabilitatea.

Prioritatile clientilor IMM-uri au fost abordate si prin scheme de finantare de stat, cu o absorbtie considerabila a plafonului disponibil, in timp ce, printre cele mai semnificative tranzactii pentru corporatiile mari se numara finantarea unei investitii cheie in infrastructura, parte a Planului de Redresare si Rezilienta pentru Romania si finantarea extinderii locale si internationale pentru un jucator de top din domeniul telecomunicatiilor.

In ceea ce priveste activitatea comerciala pe segmentul clientilor corporate, UniCredit Bank a continuat in 2023 sa ofere conditii speciale de finantare in ceea ce priveste costurile si garantiile, in contextul diverselor conventii de garantare la care participa activ.

Concret, programul de garantare Initiativa pentru IMM-uri furnizat de Fondul European de Investiii, ca carui disponibilitate este 31.12.2023, a continuat sa furnizeze IMM-urilor acces la finantare in conditii favorabile, cu beneficiul unei rate de garantare de 60% din valoarea creditului, in vederea infiintarii de noi intreprinderi, extinderea activitatii curente, consolidarea activitatii, ori realizarea de proiecte noi, inclusiv prin abordarea de piete noi. Este un instrument de garantare accesat de UniCredit Bank S.A. de la Uniunea Europeana, programul fiind

finantat de UE prin FEADR si Horizon 2020 si administrat de Fondul European de Investitii si Banca Europeana de Investitii.

De asemenea, continuam sa punem la dispozitia micro-intreprinderilor un program de finantari in lei pentru cheltuieli curente cu valoare maxima de 25.000 euro (echivalent in lei), care beneficiaza de garantie de 80% din valoarea creditului prin garantia EaSI (instrument accesat de UniCredit Bank S.A. de la UE prin intermediul European Investment Fund, parte a European Investment Bank Group);

Alt program de garantare disponibil in 2023 este cel dedicat Sectoarelor Cultutral si Creativ (Cultural and Creative Sector) derulat prin Fondul European de Investitii, care ofera garantii cu zero costuri clientilor cu activitati in sectoarele cultural si creativ.

Un pilon cheie in activitatea bancii din 2023 a continuat sa fie participarea la schemele locale de partajare a riscurilor stabilite de Guvernul Romaniei, pentru a oferi sprijin companiilor afectate de consecintele razboiului din Ucraina. Astfel, in prima jumatate a anului 2023, prin Programul IMM Invest Plus , Banca a implementat componentele Programului (IMM INVEST < AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CINSTRUCT, RURAL INVEST si INNOVATION) pentru facilitati de credit acordate din fondurile proprii ale bancii si garantii de stat pentru companiile care opereaza in diverse domenii de activitate, cum ar fi productie, constructii, agricultura, industria alimentara, IT, transport si altele.

Banca a continuat, de asemenea, sprijinirea IMM-urilor si intreprinderilor mari prin credite cu garantii EximBank, care consta in ajutor de stat acordat in temeiul prevederilor Comunicarii Comisiei Europene privind Cadrul Temporar pentru Ajutorul de Stat dedicat Razboiului din Ucraina pentru sprijinirea economiei in situatia economica actuala. Procentul din credit acoperit de aceasta garantie este de 50% sau 90% in functie de tipul de imprumut.

In zona de retail banca a continua sa ofere produse si servicii adaptate nevoilor clientilor si sa promoveze digitalizarea activitatii. UniCredit Bank continua sa fie un partener de incredere al pesoanelor fizice punandu-le la dispozitie solutii financiare adecvate nevoilor lor pentru achizitionarea unei locuinte sau optimizarea costurilor unui credit de achizitie imobiliara prin refinantare. In actualul context economic, in care majoararea ROBOR si IRCC au dus la cresteri semnificative ale ratelor la credite, observam o dinamica semnificativa a cererii de refinantare a creditelor ipotecare.

Clientii cauta solutii sa-si transforme creditele cu dobanda variabila in unele cu dobanda fixa, astfel incat sa se puna la adapost de variatiile ratelor de dobanda. Totodata, cresterea inflatiei si scaderea puterii de cumparare, dar si cresterea dobanzilor din piata au afectat bugetul consumatorilor din Romania, determinandu-i sa-si restranga cheltuielile si sa caute alternative mai avantajoase. UniCredit Bank a inteles aceasta nevoie a clientilor si si-a ajustat oferta de finantare astfel incat sa aiba in portofoliu un credit de refintare competitiv, usor de accesat, cu costuri optimizate pentru client si beneficii aditionale.

Pentru ca am mizat pe acele produse construite in jurul nevoilor efective ale clientilor, am avut o evolutie foarte buna a segmentului de credite destinate achizitiei de locuinte, volumul total al vanzarilor de credite ipotecare inregistrand o crestere semnificativa in primul semestru al anului curent, fata de primul semestru din 2022.

UniCredit si-a stabilit tinte de sustenabilitate

In prima parte a acestui an, din nou, UniCredit si-a stabilit tinte de sustenabilitate pentru a reduce in continuare atat impactul sau direct asupra mediului, cat si expunerea portofoliului de credite la sectoare controversate.

Am continuat sa sprijinim afacerile din domeniul energiei regenerabile si eficientei energetice, iar creditul ipotecar verde pentru persoane fizice a continuat sa fie unul dintre principalele produse solicitate

Pentru UniCredit Consumer Financing IFN ( UCFin), 2023 a marcat un an al digitalizarii si simplificarilor consistente, atat in ceea ce priveste procesul intern, cat si in ceea ce priveste activitatile orientate catre client. Au fost implementate fluxuri digitale simplificate pentru imbunatatirea experientei clientilor, printre care lansarea unui nou canal de achizitie de carduri de credit dedicat clientilor UniCredit existenti, printr-un flux 100% digital accesand Mobile Banking. Acest nou produs digital UCFin se alatura Creditului 100% Mobile, disponibil in aplicatie inca din 2022.