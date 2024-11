La ultima ședință a Consiliului de Administrație din 8 noiembrie majoritate analiștilor (inclusiv Bloomberg) consideră că nu vor exista modificări ale dobânzii cheie. BNR a semnalat deja în comunicatul de presă din ședința anterioară (4 octombrie) că va exista o revizuire ascendentă a prognozei inflației pe care o va prezenta în Raportul din noiembrie.

Astfel, majoritatea economiștii preconizează că nu vor exista mișcări ale ratelor de dobândă, iar acestea vor întârzia până în T2 din 2025 .Toate acestea vin pe fondul incertitudinilor privind calendarul și dimensiunea pachetului de consolidare fiscală așteptat de toată lumea, ce ar trebui să fie prezentat după instalarea noului guvern (după alegeri prezidentiale). Cu alte cuvinte, este forte probabil să închidem anul 2024 cu o dobândă cheie de 6, 50%. Ce urmează? O ședință la BNR în care preocupările fiscale vor domina dezbaterea, iar economiștii consideră că vom avea tăieri de dobândă abia în trimestrul II al anului viitor.

Cum respiră economia printre ciclurile electorale

În acest context economic, economiștilor ING susțin așteptările pieței. Ne așteptăm ca factorii de decizie să mențină rata cheie la 6,50%, la întâlnirea din 8 noiembrie, și să păstreze flexibilitatea politicilor în viitor, fiind vorba de decizie amplificată și de cele mai recente evenimente fiscale și geopolitice, notează Valentin Tătaru în cea mai recentă analiză ING.

Chiar dacă există spațiu de tăiere a dobânzilor, ce ar putea justifica o nouă decizie în acest sens, analiștii consideră că acest pas nu va fi făcut, mai ales că BNR își ajusta prognoza de inflație pe o traiectorie mai mare față de raportul din august. În plus, atât situația fiscală actuală, cât și perspectivele fiscale s-au deteriorat de la ultima întâlnire, mai notează oficialii. Și, cel puțin pe termen scurt, cele mai recente evoluții geopolitice vor necesita probabil mai multă prudență politică.

Într-un comentariu pentru publicației BankingNews.ro, Valentin Tătaru, economist-şef al ING, punctează că anul 2025 va depinde foarte mult de cum va arăta reforma fiscală și traiectoria deficitului.

„Vom avea o reformă fiscală, este clar. Că ea va veni și cu creșteri de taxe – e destul de probabil. Nu cred că ceva iminent, nu imediat de la 1 ianuarie, iar planul de 7 ani de e greu de implementat. Nu pot să zic că avem un istoric bun în livrarea promisiunilor fiscale, dar măcar un an, doi, trei- să putem livra cât să aducem deficitul de la 8 la 7, apoi la 6%…. Când ajungem la 3% deja iar se complică lucrurile pentru că ne intercalăm cu un alt ciclu electoral și e greu să meargă liniar, așa cum este planul astăzi.

Dar, dacă reușim să livrăm doi-trei ani ce promitem, tot e bine, recâștigăm încrederea piețelor, a investitorilor, a Comisiei Europene, pentru că noi avem o problemă că în an de creștere noi mărim deficitul bugetar”, spune oficialul pentru BankingNews.ro.

Potrivit acestuia, dobânda cheie va rămâne neschimbată, iar anul viitor reducerea să fie de 0,25% în fiecare trimestru, o scădere per total de 1pp.

„Nu credem că se mai modifică dobânda în acest an, iar pentru anul viitor vedem o scădere de 1pp, per total, câte 0,25% pe trimestru, acesta este prognoza noastră actuală. Depinde foarte mult de cum va arăta planul fiscal, noul guvern cu ce planuri vine, însă in principiu loc ar fi – tehnic ar fi inflatia se va duce spre 4%, poate chiar 3,5%- pe termen mediu vedem inflația intre 3,5 și 4%, deci loc de tăieri de dobândă ar fi, real vorbind. dobânda monentară e relativ sus față de inflație – dar nu doar inflația contează.

E principalul obiectiv, însă contează foarte mult cum va arăta reforma fiscală, traiectoria deficitului. PIB-ul din T2 ar trebui sa ne pună pe gânduri – cât de puternic a fost consumul, cât de bine au mers chiar și investitiile și totuși nu ne-am ales cu nimic. Vedem creșterea economică la 1,3% anul acesta și 3% pentru 2025″, mai declară economistul ING.

Valentin Tătaru: Incertitudinea poate fi la fel de dăunătoare ca o creștere de taxe

„Riscurile sunt preponderent in jos insă contează mult cum va arăta acest pachet fiscal. Și nu mă refer doar la cifre, ci pur și simplu să se întâmple odată pentru că incertitudinea poate fi la fel de dăunătoare ca o creștere de taxe – putem vedea investiții amânate, nu știi pe ce să te bazezi și atunci cu cât mai repede cu atât mai bine, chiar dacă asta implică creșteri de taxe – astfel vom știi că pentru o perioadă ne-am așezat și ne putem face planuri”, a mai comentat Valentin Tătaru pentru BankingNews.ro.