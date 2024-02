Trei dintre cele patru mari bănci din China au oprit plățile de la instituții financiare ruse. De ce se tem băncile chineze

Cele mai mari bănci din China se sperie în sfârșit de sancțiunile Occidentului împotriva Rusiei

Decizie radicală la Beijing. Trei dintre cele patru mari bănci de stat din China au încetat să accepte plăți de la instituțiile financiare ruse sancționate, a informat miercuri Izvestia, citată de Business Insider.

Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank și Bank of China au oprit tranzacțiile de la începutul anului 2024, a confirmat pentru Izvestia Alexey Poroshin, directorul general al companiei de investiții și consultanță First Group.

Decizia vine după cel de-al 12-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei și sancțiunile secundare ale SUA

Cele trei bănci chineze și-au informat clienții ruși despre mutare în ianuarie, dar problemele au început încă din decembrie, după ce Uniunea Europeană a impus al 12-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei, a spus Poroshin.

În decembrie, SUA au autorizat, de asemenea, măsuri suplimentare, care vizează instituțiile financiare ce ajută Rusia să ocolească sancțiunile.

Băncile chineze întăresc verificările în ceea ce privește afacerile rusești, de teamă să nu fie prinse de regimul de sancțiuni din ce în ce mai restrictiv al Occidentului la adresa Moscovei, după invadarea Ucrainei.

Alexey Poroshin a declarat pentru Izvestia că băncile chineze nu sunt acum dispuse să facă afaceri cu firme sancționate, deoarece balanța comercială dintre SUA și China este mult mai mare decât cea China – Rusia.

Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank și Bank of China nu au răspuns solicitărilor venite din partea Business Insider.

Occidentul a intensificat sancțiunile la adresa Rusiei, a cărei economie pare rezistentă chiar și la 2 ani după ce invazia din Ucraina a declanșat restricții comerciale uriașe. Și asta pentru că Moscova și-a deturnat comerțul spre est, în special către China și India.

Firmele rusești care tranzacționează la nivel internațional au devenit mai dependente de instituțiile chineze și de yuanul chinez de când sancțiunile au privit și sistemul global financiar SWIFT.

Astfel, Occidentul încearcă acum să găsească o modalitate de doborî economia Rusiei prin țintirea firmelor internaționale care încă fac afaceri cu Moscova.

Kremlinul a admis că sunt probleme legate de tranzacțiile bancare cu China. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a afirmat la începutul acestei luni că autoritățile „lucrează” la abordarea acestora cu Beijingul.

Cum a evitat Kremlinul sancțiunile cu ajutorul SUA

Rusia intră în cel de-al treilea an de război în Ucraina cu o sumă de bani fără precedent în visteria guvernului, susținută de vânzări record de țiței în valoare de 37 de miliarde de dolari către India anul trecut, potrivit unei noi analize, citate de CNN, care concluzionează că o parte din țiței a fost rafinată de India și apoi exportată în Statele Unite sub formă de produse petroliere în valoare de peste 1 miliard de dolari.