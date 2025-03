BCR finanțează cu 5 milioane de lei ONG-ul Help Autism. Ștefan Buciuc: ”Mulțumesc echipelor implicate în structurarea acestei finanțări, care ne ajută să facem încă un pas în dezvoltarea unei infrastructuri sociale solide în România”

BCR, prin departamentul de Social Banking, acordă o finanțare sub forma unui credit de capital de lucru, în valoare de 5 milioane de lei, organizației non-guvernamentale Help Autism, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii specializate pentru copiii cu autism din România. Finanțarea va fi utilizată pentru a acoperi costurile aferente activității curente și a susține strategia de dezvoltare a asociației pentru acest an, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

“Ne bucurăm să susținem Help Autism în misiunea lor de a oferi terapie de calitate, dar și servicii personalizate și accesibile persoanelor cu autism. Toată această grijă și preocupare înseamnă, mai departe, o mai bună integrare socială, dar și bunăstare emoțională pentru copiii cu autism și familiile acestora. Mulțumesc echipelor implicate în structurarea acestei finanțări, care ne ajută să facem încă un pas în dezvoltarea unei infrastructuri sociale solide în România. De altfel, acesta este și obiectivul nostru, în BCR, să creăm impact pozitiv în comunitate și să contribuim la creșterea incluziunii financiare și sociale”, a declarat Ștefan Buciuc, CEO BCR Social Finance, Head of Social Banking BCR.

”Obținerea creditului de capital de lucru din partea BCR reprezintă un moment istoric pentru Help Autism și pentru sectorul ONG din România. Este o dovadă a încrederii pe care BCR o are în misiunea noastră de a sprijini copiii cu autism și familiile lor, dar și o validare a impactului pozitiv pe care îl avem în comunitate. Accesul la un astfel de instrument financiar ne permite să intervenim prompt atunci când apar întârzieri în finanțările externe sau alte dificultăți neprevăzute, astfel încât să putem menține calitatea serviciilor de terapie și sprijinul oferit beneficiarilor noștri.

Mulțumim echipei BCR Social Banking pentru susținere și apreciem deschiderea de a înțelege particularitățile sectorului nostru, care a fost mereu evitat de către instituțiile financiare. Privim cu încredere către un parteneriat pe termen lung, care ne va oferi oportunitatea de a dezvolta împreună noi programe de impact, ce vor face o diferență reală în viețile celor pe care îi sprijinim”, a declarat Daniela Bololoi, Președinte Help Autism.

Asociația Help Autism este cea mai mare organizație dedicată cauzei tulburării de spectru autist (TSA) din România. De la înființarea sa, în anul 2010, a sprijinit peste 3.300 de copii și tineri diagnosticați cu autism, în mai multe centre de evaluare și terapie, în acest moment având funcționale șase centre – cinci dedicate intervenției timpurii și unul pentru adolescenți. Help Autism caută să ofere constant un spectru de soluții personalizate pentru copiii cu autism și familiile lor, de la terapie specifică la programe de integrare școlară și socială, la sprijin pentru părinți, campanii de conștientizare și advocacy.

În plus, pe data de 1 octombrie 2024, în cadrul evenimentului Impact Centric Talks cu tema „Unlocking Private Capital and Funding For Societal Value”, Asociația Help Autism a fost selectată ca una din cele 24 de organizații din prima cohortă a Marc Impact Program. În cadrul programului, asociația va beneficia de sesiuni de training și mentorat de business pentru scalarea impactului proiectului de franciză socială lansat la finalul anului 2024 cu scopul de a ușura accesul persoanelor cu autism la terapii de calitate la nivel național. Marc este un proiect inițiat de ERSTE Foundation, Erste Social Finance Holding, IFUA Nonprofit și SIMPACT. În România, Marc este implementat de Synerb, BCR și BCR Social Finance.

BCR se află într-o postură unică în industria bancară din România după ce, în 2016, a făcut primii pași în consolidarea strategiei financiare și sociale prin crearea departamentului de Social Banking. Acest departament continuă ideea inițială pe baza căreia a fost creată prima bancă din cadrul Erste Group, în anul 1819, susținând activitățile bancare cu impact în societate și oferind suport organizațiilor non-guvernamentale și afacerilor centrate pe impact social.