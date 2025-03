BCR și-a accelerat business-ul în 2024 prin finanțarea economiei, digitalizare și susținerea educației. Banca a plătit statului taxe și impozite de peste 1 miliard de lei și a făcut profit de 2,7 miliarde de lei. Sergiu Manea: „Privim spre viitor cu încredere și responsabilitate”

Rezultatele financiare ale BCR arată o creștere accelerată a business-ului în 2024. Cifrele publicate astăzi arată un avans de 11% al activelor nete, o creștere de 19,2% a profitului net, venituri operaționale mai mari cu 15,6% și un rezultat operațional în creștere cu 19,3%, susținute de un volum semnificativ mai mare de afaceri cu clienții.

Astfel, grupul BCR a realizat un profit net de 2.767 milioane de lei (556 milioane de euro) în 2024, în creștere cu 19,2% față de 2.321 milioane de lei

Finanțarea economiei. Mai mult de 6.500 de companii, care creează aproximativ 280.000 de locuri de muncă, au fost finanțate de BCR în 2024.

Investiții semnificative în digitalizarea produselor retail, cu 87% dintre produsele pentru persoane fizice (deschidere de cont curent, credite ipotecare și de consum, cont de economii, depozite, asigurări și produse investiționale) vândute pe flux 100% digital. Peste 2.000 de clienți au accesat un credit ipotecar direct din George, BCR fiind prima bancă din România care a digitalizat cel mai complex produs de creditare retail.



Impact prin educație. 2 milioane de euro investiție în ZBOR, cel mai mare ecosistem pentru tinerii din România, care facilitează accesul la resurse de educație și dezvoltare personală. Peste 1,8 milioane de români au beneficiat de programele de educație financiară Școala de Bani și Coaching Financiar, iar BCR a transferat experiența în George, prin funcționalitățile care susțin planificarea și educația financiară personalizată.

Deschiși pentru oameni, deschiși pentru afaceri cu impact

Portofoliul total de credite nete acordate clienților de Banca Comercială Română (Grupul BCR) a crescut cu 13,6% an pe an la 31 decembrie 2024.

Credite noi acordate în valoare de 15,6 miliarde de lei în 2024 către persoane fizice (credite ipotecare și de consum) și microîntreprinderi. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 51,9% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 12,1% an pe an, cu portofoliul de credite Prima Casă influențat de cererea în scădere. De asemenea, stocul de credite acordate microîntreprinderilor a înregistrat o creștere de 10,4% an pe an.

BCR a aprobat credite noi corporate în valoare de 13,9 miliarde de lei în 2024, dintre care aproximativ 28% sunt destinate investițiilor.

BCR a contribuit la bugetul statului cu peste 1 miliard de lei, fiind unul dintre cei mai mari susținători ai economiei. Suma impozitului pe profit (520 milioane de lei) și a taxei suplimentare pe cifra de afaceri a băncilor (183 milioane de lei) aferente anului financiar 2024 se ridică la peste 703 milioane lei, la care se adaugă TVA și alte categorii de taxe, inclusiv peste 360 de milioane de lei contribuțiile de asigurări sociale (CAS, CASS și alte beneficii sociale) pentru cei 5.220 de angajați.

Impact sustenabil și dezvoltare durabilă

Mai mult de 2,75 miliarde de lei finanțări sustenabile corporate, cu un volum de aproximativ două ori mai mare comparativ cu 2023. Peste 40% din finanțările sustenabile corporate semnate în 2024 sunt proiecte de energie regenerabilă, BCR fiind principalul partener pentru astfel de investiții și inițiative dezvoltate în România.

Peste 1,9 miliarde de lei acordate pentru creditul Casa Mea Natura, destinat achiziției de locuințe cu certificat de performanță energetică clasa A și B. Produsul ipotecar Casa Mea Natura a reprezentat 69% din creditele ipotecare noi, acordate în 2024.

Grupul BCR a înregistrat un profit net de 2.767 milioane de lei (556 milioane de euro) în 2024.

În 2024, am fost acolo unde contează, alături de oameni și de companiile din România, spune Sergiu Manea, CEO BCR

„În 2024, am fost acolo unde contează, alături de oameni și de companiile din România, prin soluții financiare și sprijin pentru a se dezvolta și a-și planifica viitorul cu încredere. Am finanțat 6.500 de companii care generează 280.000 de locuri de muncă, susținând oportunitățile economice și extinderea afacerilor locale. Am accelerat digitalizarea în BCR pentru un banking simplu, rapid și personalizat, și am dus educația financiară la peste 1,8 milioane de români, prin Școala de Bani, dar și prin serviciul de Coaching Financiar, prin care oferim clienților un plan financiar adaptat obiectivelor de viață. În plus, am lansat ZBOR, ecosistemul dedicat tinerilor din România, unde punem la dispoziția noilor generații resursele necesare pentru dezvoltarea personală și profesională.

Rezultatele ne reconfirmă rolul BCR ca partener solid pentru economia României și ne oferă convingerea că investițiile strategice în digitalizare și educație sunt esențiale pentru creștere. Privim spre viitor cu încredere și responsabilitate, gata să susținem o Românie mai puternică, mai conectată și mai relevantă. Iar alături de cei peste 5.200 de colegi și 3 milioane de clienți, vom continua să construim modelul nostru de banking, bazat pe expertiză, integritate și viziune pe termen lung.”, declară Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Digitalizare accelerată

2,53 milioane de utilizatori ai ecosistemului digital George (internet banking și mobile banking), dintre care 2,16 milioane sunt utilizatori activi ai aplicației George mobile cu o creștere de 16% an pe an.

Aproximativ 2 milioane de produse BCR au fost deschise digital, ceea ce reflectă modul în care George a contribuit la extinderea accesului la servicii financiare, printr-o experiență de utilizare simplă, sigură, accesibilă oriunde, 24/7.

60.000 de clienți și-au activat opțiunea George Bills în primele trei luni de la lansare și peste 36.000 de facturi au fost plătite astfel. Noua funcționalitate acoperă 350 de furnizori din România și permite utilizatorilor George să-și gestioneze rapid plata facturilor, prin opțiuni flexibile: scanarea codului de bare, încărcarea imaginii facturii sau conectarea contului online al furnizorului.

George pentru afacerea ta

Peste 160.000 de companii sunt înrolate în George pentru afaceri, ecosistemul digital unic în România. În 2024, peste 63% dintre clienții eligibili și-au deschis relația cu banca prin Digital Onboarding, iar aproape 70% dintre creditele pentru clienții microîntreprinderi au fost acordate prin produsele digitale disponibile: Overdraft Digital, Credit Inteligent George, Card de Credit George și Linia de credit IMM Invest.

82% dintre creditele IMM Plus 2024 acordate clienţilor microîntreprinderi au fost aprobate pe flux 100% digital, din George. BCR le-a oferit antreprenorilor posibilitatea să acceseze linia de credit IMM Plus direct din George, cu aprobarea creditului în doar câteva minute.

Portofoliul de soluții digitale a fost extins și prin lansarea George SmartEU. Peste 78.000 de antreprenori au beneficiat de informații sau consiliere pentru programele de finanțare din fonduri europene sau naționale, prin intermediul ecosistemului BCR – George, George SmartEU și chatbot-ul ADA dedicat programelor de finanțare. George SmartEU a integrat 49 de programe de finanțare, granturi și instrumente financiare.

Extinderea ecosistemului a însemnat și digitalizarea celor mai solicitate tipuri de operațiuni, inclusiv deschidere de conturi în oricare dintre cele 14 valute disponibile și deschiderea de conturi dedicate proiectelor guvernamentale.

George Store este cel mai mare marketplace de soluții pentru antreprenori și oferă acces la un portofoliu extins de servicii, cu oferte speciale: Sănătate (MedLife, Regina Maria), Securitate cibernetică (Bitdefender), Soluții digitale (semnătură digitală Trans Sped pentru persoane fizice și companii), Juridic (QuickLegal), Servicii (Edenred), Online Payments (Global Payments), Leasing (Financiar Auto, Echipamente), Soluții de facturare (Banqup, EasyBill), Administrare Afaceri (Regnet și SOLO).

Grijă pentru comunitate

Investiție de 2 milioane de euro, în 2024, pentru lansarea ZBOR, cel mai mare ecosistem din România dedicat tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani. ZBOR include o serie de șapte hub-uri fizice (în Constanța, Iași, Cluj, Brașov, Ploiești, Târgu-Jiu și Baia Mare), o curriculă dinamică de educație non-formală, un program de mentorat și o platformă online, care va fi disponibilă în curând și va pregăti tinerii pentru job-urile viitorului.

În septembrie 2024, în urma inundațiilor din județul Galați, BCR a donat 200.000 euro în semn de solidaritate și sprijin reciproc, pentru Fundația Comunitară Galați, în plus față de cei 200.000 euro donați de clienții BCR prin platforma George. Banii au fost folosiți pentru a asigura continuitatea procesului educațional al copiilor din localitățile afectate, prin sprijinirea reabilitării instituțiilor de învațământ și asigurarea materialelor didactice pentru profesori și elevi.

Sala Studio a Teatrului de Stat din Constanța a fost redeschisă oficial în Decembrie 2024, după un proces de reabilitare realizat cu sprijinul BCR, care a contribuit cu 200.000 euro.

BCR a susținut cu 250.000 euro dezvoltarea Muzeului Ivan Patzaichin – Centru de Inovare Comunitară, care a fost deschis pentru public în Mai 2024 și a înregistrat aproximativ 18.000 de vizitatori anul trecut. Spațiul cultural de la Mila 23 onorează moștenirea legendarului campion Ivan Patzaichin și promovează educația pentru sustenabilitate, inovația și turismul în Delta Dunării.

Educație și prevenție financiară pentru tot ciclul de viață

Aproximativ 1,8 milioane de români au trecut prin programele de educație financiară BCR – Școala de Bani și Coaching Financiar, potrivit datelor publucate de BCR.

-Peste 800.000 de copii, adolescenți, tineri și adulți sunt absolvenți Școala de Bani. Proiectul a fost lansat în 2016 și a devenit cel mai amplu program de educație financiară din România, ajutând românii să aibă o relație mai bună cu banii și să ia decizii financiare inteligente. În 2024, peste 140.000 de persoane au trecut prin cursurile Școala de Bani.

-Peste 1 milion de persoane au beneficiat de un plan financiar personalizat prin Coaching Financiar, dintre care peste 634.000 doar în 2024. În 2024, 60% dintre clienții care au beneficiat de coaching și-au stabilit ca obiectiv construirea unui fond de urgență.

Eforturile de educație financiară sunt susținute atât de colegii din unitățile BCR, cât și prin introducerea de noi funcționalități în George, în zona de FinCoach. Acestea ajută utilizatorii să își gestioneze mai bine banii și să economisească, în timp ce George Tips oferă lunar peste 3 milioane de sfaturi personalizate, pentru o mai bună educație financiară.

În 2024, am continuat demersul de accelerare a gradului de bancarizare și incluziune financiară, prin unitatea mobilă BCR. Pe parcursul anului, unitatea mobilă a făcut peste 6.000 de kilometri și a ajuns în 12 localități din România pentru a oferi locuitorilor acces la servicii și produse bancare, dar și la ateliere de educație financiară. Peste 1.500 de oameni din mediul rural au participat la cursurile de educație financiară oferite de BCR, învățând cum să ia decizii financiare informate și să economisească.

Transformarea interacțiunilor cu clienții

Record în atragerea de clienți noi. Campania „Alege bine pentru tine”, una dintre cele mai ample oferte comerciale de pe piața de banking din România, a atras peste 150.000 de clienți noi. Vânzările de credite de nevoi personale, carduri de credit și conturi de economii s-au dublat pe parcursul campaniei, în timp ce 170.000 de clienți și-au transferat salariul la BCR, iar 260.000 de clienți au achiziționat un al doilea produs din portofoliul băncii.

Am continuat dezvoltarea sistemului de open banking, facilitând deschiderea de conturi George, prin flux 100% digital, direct din aplicațiile Kaufland, Lidl Plus, MyVodafone, Rompetrol și Profi. În plus, eMAG și BOLT s-au alăturat ca noi parteneri în George Store, oferind promoții speciale utilizatorilor.

În noiembrie 2024, prin parteneriatul cu Dedeman am introdus un nou produs de creditare, disponibil direct la casa de marcat printr-un flux de plată simplificat.

Clienții BCR au primit peste 31,5 milioane de lei prin George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi celor care folosesc plata cu cardul. George Moneyback a ajuns la peste 1,37 milioane de utilizatori, în creștere cu 22% față de 2023.

Peste 200 milioane de tranzacții cu plăți digitale în transportul public s-au înregistrat, în ultimii cinci ani, dintre care peste 63 milioane în 2024, în creștere cu 18% față de 2023. BCR a implementat soluția de plată contactless în 20 de orașe din România, inclusiv București.

Mai mult de 2,6 milioane de tranzacții, în valoare totală de 72 milioane lei, au avut loc de la implementarea sistemului de plată inteligentă pentru parcările de la terminalele Aeroportului Internațional Henri Coandă. Soluția inteligentă implementată de BCR permite oricărei persoane să plătească parcarea la aeroport contactless, cu cardul bancar sau cu orice dispozitiv inteligent care permite plata prin tehnologia NFC, într-un mod extrem de simplu și rapid, atât la terminalele de plată, cât și direct la barierele de acces.

Banca a continuat implementarea planului de investiții în modernizarea sucursalelor, dar și în echiparea lor cu tehnologie de ultimă generație, iar peste 30% dintre unitățile BCR au fost renovate după modelul care transformă unitățile în centre de dialog financiar. În plus, 72% dintre sucursalele BCR sunt cashless.

De asemenea, au continuat investițiile în dezvoltare Contact Center-ului BCR, pentru mai multă accesibilitate, confort și suport de încredere. Din peste 2 milioane de apeluri în 2024, mai mult de jumătate au fost gestionate prin chatbot-ul ADA și prin IVR-ul conversațional, meniul interactiv prin care preluăm apelurile în Contact Center. De asemenea, peste 850.000 de clienți au ales să se autentifice, într-un mod simplu și rapid, direct din platforma George sau prin Voice ID.

Impactul BCR în economie și societate

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 15,6 miliarde de lei în 2024. Stocul de credite de consum negarantate (inclusiv carduri de credit și descoperit de cont) a crescut cu 51,9% an pe an. În același timp, stocul de credite ipotecare standard (Casa Mea) acordate în moneda locală a crescut cu 12,1% an pe an, cu portofoliul de credite Prima Casă influențat de cererea în scădere. De asemenea, stocul de credite acordate microîntreprinderilor a înregistrat o creștere de 10,4% an pe an.

În activitatea de creditare corporate, BCR a aprobat credite noi pentru companii în valoare de 13,9 miliarde de lei în 2024, dintre care aproximativ 28% sunt destinate investițiilor.

Portofoliul de finanțări acordate clienților BCR Leasing a ajuns în 2024 la o valoare de 4,64 miliarde de lei (933 milioane de euro), cu o creștere de 12,5% comparativ cu 2023. Subsidiara de leasing a BCR a continuat susținerea mediului antreprenorial românesc și a înregistrat cele mai solide creșteri în sectorul de construcții, transporturi, servicii medicale și comerț.

În 2024, BCR Leasing a accelerat transformarea digitală și a lansat eBCR Leasing, prima soluție de leasing financiar auto 100% online, din România, destinată întreprinderilor cu asociat unic.

Platforma permite antreprenorilor să acceseze soluția de leasing financiar auto simplu, rapid și sigur, eliminând necesitatea deplasării la sediile finanțatorului.

Tot pentru susținerea antreprenorilor a fost lansată și Lease EduFin, o inițiativă destinată educației financiare despre leasing, disponibilă pe www.bcrleasing.ro, prin care aceștia pot accesa informații utile și actualizate despre soluțiile de finanțare, costuri și beneficii, dar și despre ce presupune accesarea și gestionarea leasing-ului financiar.

În plus, LEA, chatbot-ul AI disponibil 24/7 pe site-ul BCR Leasing, a facilitat accesul rapid la informații și servicii, ajutând clienții să-și gestioneze relația de leasing într-un mod mai simplu. Până în prezent, 73% dintre clienții BCR Leasing, indiferent de structura de acționariat, au parcurs procesul de actualizare a datelor personale 100% online, direct din LEA.

BCR Social Finance a susținut peste 2.500 de microîntreprinderi, dintre care 1.300 în sectorul agribusiness, oferind finanțări în valoare de 33,2 milioane de euro și susținând peste 3.000 locuri de muncă. În plus, a finanțat 36 de ONG-uri și întreprinderi sociale, contribuind la bunăstarea a peste 30.000 de beneficiari și la menținerea a peste 900 de locuri de muncă.

Aceste finanțări sprijină Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDG) stabilite de Organizația Națiunilor Unite, printre care cele mai abordate țin de SDG 3 (Sănătate și Bunăstare), SDG 4 (Educație de calitate) și SDG 11 (Orașe și Comunități Durabile). În plus, BCR Social Finance a acordat 223 de credite StudyUP pentru formare continuă prin cursuri universitare, de masterat, doctorat sau specializare, susținând educația pe tot parcursul de viață.

De asemenea, BCR prin echipa Social Banking a acordat finanțări în valoare de 2 milioane de euro către organizațiile cu impact social, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru 1.000 de beneficiari și la crearea și păstrarea a peste 140 de locuri de muncă. Una dintre asociațiile finanțate este Help Autism, cea mai mare organizație dedicată cauzei Tulburărilor de Spectru Autist din România, care sprijină peste 3.300 de copii și tineri prin programe de terapie specifică.

AmpliFY ONG, inițiativa BCR Social Finance și Launch Romania, cu sprijinul BCR, Bursa Binelui și ERSTE Foundation, care a fost lansată în decembrie 2023 pentru a susține dezvoltarea mediului ONG din România, a ajuns deja la peste 1.400 de organizații din sectorul non-profit și de impact, care s-au înscris în comunitate și au participat la evenimente fizice sau online. În 2024, Amplify a organizat 15 workshop-uri online pe teme de interes pentru ONG-uri, precum diversificarea surselor de finanțare, măsurarea impactului sau modele de business sustenabil.

Tot în 2024 a fost lansat și Marc, programul regional dezvoltat de Fundația ERSTE, ERSTE Social Finance Holding și Simpact IFUA, implementat în România de BCR și Synerb. Marc are ca scop sprijinirea afacerilor din România centrate pe impact social, facilitând accesul la finanțare și dezvoltarea sustenabilă. În octombrie 2024, 24 de antreprenori locali cu impact au fost selectați pentru a face parte din prima cohortă Marc.

La final de 2024, BCR Seed Starter, prima companie de capital de risc corporativ (CVC) înființată de o bancă din România, a făcut prima sa investiție, de 500.000 euro, către FieldOS, o platformă inovatoare din verticala Field Services Management (FSM)/Computerized Maintenance Management Software (CMMS). Compania își propune să sprijine startup-urile care optimizează procesele bancare, care ajută la extinderea portofoliul de servicii pentru clienții BCR sau care integrează standardele ESG, contribuind astfel la un ecosistem financiar mai sustenabil.

Performanța financiară a Grupului BCR în 2024

BCR a realizat un profit net de 2.767 milioane de lei (556 milioane de euro) în 2024, în creștere cu 19,2% față de 2.321 milioane de lei (469 milioane de euro) în 2023, datorită unei performanțe operaționale îmbunătățite, susținută de un volum semnificativ mai mare de afaceri cu clienții.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 19,3% până la 3.825 milioane de lei (769 milioane de euro) în 2024, de la 3.206 milioane de lei (648 milioane de euro) în 2023, pe fondul unei creșteri puternice a veniturilor operaționale și o bună gestionare a cheltuielilor operaționale.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 20,4% până la 4.401 milioane de lei (885 milioane de euro) în 2024, de la 3.656 milioane de lei (739 milioane de euro) în 2023, determinat de un volum mai mare de business.

Venitul net din comisioane s-a îmbunătățit cu 11,4% până la 1.128 milioane de lei (227 milioane de euro) în 2024, de la 1.013 milioane de lei (205 milioane de euro) în 2023, determinat de un volum mai mare de tranzacții.

Rezultatul net din tranzacționare și din instrumente financiare evaluate la valoare justă a scăzut cu 6,3% până la 517 milioane de lei (104 milioane de euro) în 2024, de la 552 milioane de lei (112 milioane de euro) în 2023.

Venitul operațional a crescut cu 15,6% până la 6.096 milioane de lei (1.225 milioane de euro) în 2024, de la 5.273 milioane de lei (1.066 milioane de euro) în 2023, determinat de creșterea venitului net din dobânzi și a venitului net din comisioane.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 2.271 milioane de lei (456 milioane de euro) în 2024, în creștere cu 9,9% în comparație cu 2.067 milioane de lei (418 milioane de euro) în 2023, determinat de derularea cu succes a unor proiecte mari și campanii în 2024.

În baza acestor evoluții, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit până la 37,3% în 2024, față de 39,2% în 2023.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a reflectat o alocare de provizion de 106 milioane de lei (21 milioane de euro) în 2024, comparativ cu o alocare de provizion de 46 milioane de lei (9 milioane de euro) în 2023. Costul riscului a rămas scăzut întrucât provizioanele constituite pentru nivelul normal de noi credite neperformante acumulate pe parcursul anului au fost parțial compensate de recuperări pe ambele segmente retail și corporate. În plus, acest rezultat a fost sprijinit și de eliberări de provizioane de portofoliu determinate de reevaluarea în mod regulat a criteriilor utilizate de bancă pentru măsurarea riscului de credit conform IFRS 9.

Rata creditelor neperformante s-a situat la 2,6% în decembrie 2024, în scădere față de nivelul de 2,9% înregistrat în decembrie 2023. Această evoluție pozitivă reflectă creșterea portofoliului de credite acordate clienților, trendul bun al recuperărilor pe ambele segmente retail și corporate, precum și nivelul scăzut al formării de noi credite neperformante. În același timp, gradul de acoperire cu provizioane al creditelor neperformante s-a situat la nivelul de 168,8% în decembrie 2024.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), s-a situat la nivelul de 22,6% în decembrie 2024, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 20,9% (Grup BCR) în decembrie 2024 reflectă clar puternicele poziţii de capital şi finanţare ale BCR.

Creditele și avansurile nete acordate clienților au crescut cu 13,6% până la 66.734 milioane de lei (13.416 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2024 de la 58.743 milioane de lei (11.806 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2023, evoluție susținută în principal de segmentul retail și plasamente mai mari pe piața monetară.

Depozitele de la clienți au crescut cu 16,0% până la 91.008 milioane de lei (18.296 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2024 de la 78.482 milioane de lei (15.773 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2023, susținute atât de creșterea depozitelor retail, cât și a celor corporate.