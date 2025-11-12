Stiri de top

BCR și Google formează prima generație de traineri AI din hub-urile ZBOR. Nicoleta Deliu-Pașol: ”Colaborarea cu Google aduce competențele viitorului acolo unde contează cel mai mult – aproape de tineri”

Banca Comercială Română (BCR) și Google România anunță o nouă etapă a programului ZBOR, într-o lună noiembrie pe care ambele companii au dedicat-o Inteligenței Artificiale, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Parteneriatul lansează formarea primei generații de traineri AI în ZBOR, pregătiți de specialiști Google. Începând din noiembrie, experții Google vor aduce în hub-urile ZBOR primele ateliere de Inteligență Artificială dedicate tinerilor din România. Atelierele le oferă tinerilor acces la competențele viitorului, contribuind la dezvoltarea abilităților digitale, a gândirii critice și a încrederii în propriul potențial.

ZBOR – locul unde tinerii prind încredere în viitor

ZBOR este cea mai mare comunitate dedicată tinerilor din România, unde aceștia pot învăța, colabora și construi împreună idei pentru viitor. Alături de Google, ZBOR continuă să dezvolte educația digitală și să aducă mai aproape de tineri una dintre cele mai importante conversații ale viitorului: cea despre inteligența artificială.

Atelierele vor fi organizate gratuit în cele 9 hub-uri ZBOR din România – Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, Iași, Ploiești, Târgu Jiu, Vaslui, Baia Mare și Timișoara – și vor include sesiuni despre:
• utilizarea instrumentelor de AI în învățare, carieră și creativitate
• impactul AI la locul de muncă și oportunități de dezvoltare
• principiile utilizării responsabile și etice a tehnologiei

“ZBOR este despre experiențe, despre învățarea care vine din explorare, curiozitate și comunitate. Colaborarea cu Google duce mai departe această misiune, aducând competențele viitorului acolo unde contează cel mai mult – aproape de tineri. Inteligența Artificială nu înseamnă doar algoritmi și tehnologie, ci o nouă formă de exprimare, un mod de a înțelege lumea și de a construi cu încredere viitorul pe care ni-l dorim.”, a declarat Nicoleta Deliu-Pașol, Head of Communication & CSR, BCR.

Prin acest parteneriat, ZBOR creează o punte între educația non-formală și competențele viitorului, oferind tinerilor acces la resurse recunoscute la nivel global. Trainerii formați de Google contribuie la formarea unei generații de tineri pregătiți să folosească Inteligența Artificială (AI) în mod responsabil și creativ.

“Google este și va fi în continuare un partener de încredere pentru România. Avem 15 ani de activitate locală, iar asta reprezintă o fundație solidă pentru următorul capitol, unul care va fi definit de inteligența artificială. Vom continua să sprijinim dezvoltarea competențelor digitale, să accelerăm inovația în mediul de afaceri și să contribuim la transformarea digitală a întregii societăți. Punem un accent deosebit pe tineri, pentru a-i pregăti pentru profesiile viitorului, prin parteneriate precum cel cu BCR și ZBOR, care le este dedicat.”, a menționat Elisabeta Moraru, Country Director Google România.

Experiența tinerilor din ZBOR confirmă impactul real al educației aplicate și relevanța parteneriatelor care unesc expertiza globală cu energia locală. Prin colaborarea cu Google, ZBOR transformă învățarea despre tehnologie într-o experiență accesibilă și inspirațională pentru mii de tineri din întreaga țară.

„Pentru mine, ZBOR e locul unde am învățat că încrederea se construiește pas cu pas — din întrebări, nu din certitudini. Trainingul cu Google mi-a schimbat complet perspectiva: am realizat că inteligența artificială nu e despre roboți, ci despre oameni. Despre cum putem folosi tehnologia ca să ne cunoaștem mai bine, să învățăm mai repede și să creăm mai mult. Abia aștept să duc mai departe ce am învățat, în hub-ul meu și în comunitatea mea.”, a subliniat Diana Costăchescu, trainer ZB.

