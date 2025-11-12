BankingNews20. Mustafa Tiftikcioğlu, Garanti BBVA: ”Lansarea unei publicații online dedicate bankingului a fost o inițiativă vizionară. BankingNews a păstrat acest spirit de pionierat, fiind printre primele platforme care au înțeles rolul digitalului în informarea și educarea consumatorilor”

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit. Continuăm această serie de articole cu opinia transmisă de Mustafa Tiftikcioğlu, CEO Garanti BBVA România.

Mustafa Tiftikcioğlu: ”Într-o perioadă în care internetul abia pătrundea în casele românilor, lansarea unei publicații online dedicate bankingului a fost o inițiativă vizionară”

”Privind în urmă la cei 20 de ani de existență ai publicației BankingNews, putem vorbi despre o veritabilă cronică a evoluției bankingului românesc, de la primii pași ai digitalizării, până la ecosistemul financiar complex și interconectat de astăzi. Într-o perioadă în care încrederea și educația financiară erau încă în formare, BankingNews a reușit să devină o punte de legătură între bănci și public, explicând cu claritate concepte financiare noi, oferind o voce specialiștilor din industrie și cultivând o cultură a transparenței și a responsabilității.

Pentru sistemul bancar, această publicație a reprezentat nu doar un observator atent, ci și un partener de dialog. Prin consistența informațiilor și prin analizele sale, BankingNews a contribuit la maturizarea discursului public despre economie, despre importanța încrederii și despre rolul pe care băncile îl au în susținerea unei dezvoltări sustenabile. Într-un moment în care educația financiară a devenit esențială, a oferit un spațiu de învățare accesibil și relevant, contribuind la crearea unei relații mai solide între clienţi și instituțiile financiare.

Anul 2005, când BankingNews și-a început activitatea, a fost unul definitoriu pentru economia României. Denominarea leului a reprezentat nu doar o ajustare tehnică, ci și un moment de recâștigare a încrederii în moneda națională. Pentru bănci, a fost o perioadă de adaptare la un nou cadru operațional și, în același timp, de apropiere de publicul larg, care începea să înțeleagă mai bine concepte precum economisirea, creditul sau stabilitatea financiară. BankingNews a fost martor și participant activ la această transformare, explicând, traducând și contextualizând schimbările economice într-un limbaj accesibil publicului.

Într-o perioadă în care internetul abia pătrundea în casele românilor, lansarea unei publicații online dedicate bankingului a fost o inițiativă vizionară. A conectat o industrie aflată în plină construcție cu publicul său și a oferit un spațiu pentru analize obiective, interviuri relevante și perspective documentate. De atunci și până astăzi, BankingNews a păstrat acest spirit de pionierat, fiind printre primele platforme care au înțeles rolul digitalului în informarea și educarea consumatorilor.

Un partener constant al industriei bancare

Evoluția sistemului financiar din ultimele două decenii arată cât de important este dialogul deschis între bănci, autorități și public. Prin modul în care a abordat subiecte sensibile, de la criza financiară din 2008 până la tranziția spre bankingul digital, BankingNews a demonstrat că jurnalismul economic poate contribui la consolidarea încrederii și la promovarea unei culturi financiare responsabile. Este un partener care a știut să surprindă nu doar cifrele, ci și poveștile din spatele lor.

Pentru noi, la Garanti BBVA România, acești 20 de ani au însemnat o perioadă de transformare profundă și de apropiere constantă față de clienți. Am traversat împreună etape importante, de la extinderea rețelei și diversificarea produselor, până la digitalizarea completă a proceselor bancare și dezvoltarea unui ecosistem care combină tehnologia cu empatia. În tot acest timp, am păstrat un obiectiv clar: să construim relații de durată bazate pe încredere, transparență și responsabilitate.

Astăzi, Garanti BBVA îşi continuă călătoria spre progres şi investiţiile în viitorul bankingului românesc, prin tehnologie, sustenabilitate și educație financiară. Credem că rolul unei bănci moderne nu se limitează la intermediere financiară, ci include și sprijinul acordat comunității, clienților și partenerilor în procesul de adaptare la o economie tot mai digitală și mai conștientă.

Privind spre următorii 20 de ani, cred că BankingNews va continua să joace un rol esențial în această relație de încredere. Într-o eră în care tehnologia transformă profund modul în care trăim, lucrăm și economisim, publicațiile cu tradiție și credibilitate sunt mai importante ca oricând. BankingNews are toate atuurile pentru a rămâne un reper al jurnalismului economic românesc, adaptându-se noilor forme de comunicare, dar păstrând același angajament față de calitate, echilibru și educație financiară.

La 20 de ani de la lansare, merită nu doar felicitări, ci și recunoașterea unei misiuni îndeplinite cu pasiune și consecvență: aceea de a construi, zi de zi, încredere în sistemul bancar românesc”.