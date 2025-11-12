BRD și Banca de Investiții și Dezvoltare a României își unesc forțele pentru sprijinirea dezvoltării sustenabile a comunităților locale și regionale. Banca semnează două convenții de garantare cu BID

BRD Groupe Société Générale și Banca de Investiții și Dezvoltare a României (BID) își unesc forțele pentru accelerarea tranziției către o economie sustenabilă. Cele două instituții au semnat două convenții de garantare care vizează sprijinirea investițiilor locale și regionale, dar și facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare pentru proiecte de dezvoltare și inovare.

BRD și BID își reafirmă angajamentul pentru sprijinirea tranziției către o economie durabilă

Astfel, BRD Groupe Société Générale și BID își reafirmă angajamentul pentru sprijinirea tranziției către o economie durabilă asumat de România prin Programul Național de Redresare și Reziliență și încheie, în acest sens, două convenții de garantare cu BID, respectiv:

Garanție individuală pentru Unități Administrativ Teritoriale – program dedicat susținerii proiectelor de investiții destinate infrastructurii și susținerii comunităților locale implementate de către Autoritățile Publice Locale și companiile subordonate acestora.

Caracteristici-cheie ale garanției de stat:

Valoare minimă: 5.000.000 lei

Valoare maximă: 150.000.000 lei

Perioada maximă de garantare: 15 ani

Procent maxim de garantare: până la 80%

Investiții eligible: Sunt avute în vedere proiecte de investiții (active corporale sau necorporale) ce pot avea avea ca scop dezvoltarea durabilă a comunităților locale sau regionale cu referire (dar fără a se limita) la:

•Infrastructură: construirea și întreținerea drumurilor, podurilor, parcărilor, trotuarelor și infrastructurii de transport;

•Utilități publice: îmbunătățirea rețelelor de apă, canalizare, energie electrică, gaze și termoficare;

•Educație: modernizarea și întreținerea școlilor, grădinițelor și altor instituții educaționale;

•Sănătate: investiții în spitale, centre de sănătate și servicii medicale comunitare;

•Spații verzi și recreație: amenajarea parcurilor, locurilor de joacă și a altor spații de recreere pentru cetățeni;

•Orașe verzi: investiții în mobilitate urbană, eficiență energetică a clădirilor publice;

•Securitate și protecție civilă;

•Cultură și sport: construirea de săli de sport și centre culturale;

•Proiecte de cercetare, inovare.

2. Garanție de portofoliu pentru IMM – program inovator care pune la dispoziția companiilor românești garanții financiare menite să faciliteze accesul acestora la credite pentru capital de lucru non-revolving și credite de investiții, promovând în același timp sustenabilitatea si inovarea.

Lidia Capmare: Într-o economie în transformare, capitalul, tehnologia și energia verde devin valută strategică

„Într-o economie în transformare, capitalul, tehnologia și energia verde devin valută strategică. BID și BRD promovează astfel nu doar finanțarea, ci crearea de ecosisteme inteligente care sprijină antreprenorii ca parteneri reali în drumul lor către succes. Aceste instrumente financiare sunt un adevărat scut pentru inovare și curaj, accelerând ideile care pot schimba România”, a spus Lidia Capmare, Director al Departamentului Programe Europene și Naționale din cadrul BRD.

Teodora Petre: Parteneriatul cu BRD marchează un pas concret în misiunea BID de a sprijini antreprenorii

„Parteneriatul cu BRD marchează un pas concret în misiunea BID de a sprijini antreprenorii români. Prin acest nou produs, IMM-urile vor beneficia nu doar de acces mai facil la credite, ci și de condiții mai prietenoase, care le pot accelera dezvoltarea și pot contribui la o economie mai sustenabilă”, a adăugat Teodora Petre, Director Executiv, Aria Comercial, BID.

Caracteristici-cheie:

•Produsul se adresează IMM-urilor din toate sectoarele economice și oferă finanțări pentru investiții și capital de lucru, cu perioade de rambursare de până la 10 ani

•Acoperirea riscului de credit printr-o garanție financiară irevocabilă, plătibilă la prima cerere, ce acoperă până la 70% din valoarea finanțărilor acordate IMM-urilor eligibile, respectiv până la 80% din valoarea finanțărilor acordate companiilor inovatoare, de tip start-up și a celor cu acționariat feminin

•Respectarea criteriilor de eligibilitate, inclusiv conformitatea cu principiile ESG și neutralității climatice (DNSH).