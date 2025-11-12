ING Bank România lansează SHIFT Hub: un loc de inspirație pentru românii care vor să facă pași mici pentru o casă eficientă energetic. Eleni Skoura: Sustenabilitatea nu este un concept greu, ci o alegere simplă pe care o pot face zi de zi

ING Bank România lansează SHIFT Hub (Sustainable Habits Improve Future Thinking), o platformă care explică pe înțelesul tuturor principiile eficienței energetice la nivelul locuinței și oferă un cadru coerent pentru alegeri responsabile. Dezvoltat în parteneriat cu InfoClima și ECONOS, proiectul urmărește normalizarea percepției despre sustenabilitate, transformând-o dintr-un subiect abstract într-un demers accesibil, cu pași ușor de înțeles.

Informații relevante despre eficiența energetică a locuințelor

În același timp, SHIFT Hub consolidează poziția ING Bank România ca partener implicat în construirea unui viitor sustenabil pentru companie, clienți, societate și mediul înconjurător. Datele recente indică faptul că performanța energetică devine un criteriu din ce în ce mai important în procesul decizional. În acest context, lansarea SHIFT Hub răspunde nevoii tot mai accentuate a cumpărătorilor de a avea acces rapid și transparent la informații relevante despre eficiența energetică a locuințelor, sprijinindu-i în luarea unor decizii informate și sustenabile.

Datele ING Bank România arată că, între octombrie 2023 și iunie 2025, aproximativ 85% dintre clienții cu credit ipotecar ING s-au orientat către o locuință certificată în clasa energetică B, A sau A+ (dintre care peste o treime au ales clasa A). Totodată, şapte din zece locuințe încadrate în clasa A/A+ au fost construite incepand cu 2020, perioadă în care standardele de performanță energetică au fost ridicate și tehnologiile de construcție s-au modernizat. La polul opus, nouă din zece proprietăți din clasele C-G sunt anterioare anului 1999, adică blocuri și case vechi, unde izolarea, tâmplăria și instalațiile au nevoie mai des de lucrări pentru a reduce pierderile de căldură și cheltuielile cu utilitățile.

Eleni Skoura: Sustenabilitatea nu este un concept greu, ci o alegere simplă pe care o pot face zi de zi

„SHIFT Hub este despre oameni și despre pașii mici care fac o diferență reală. Vrem să le arătăm că sustenabilitatea nu este un concept greu, ci o alegere simplă pe care o pot face zi de zi. Prin explicații clare și soluții practice, îi ajutăm pe oameni să-și transforme locuința într-un spațiu mai eficient și mai prietenos cu mediul, fără presiune, cu încredere și inspirație.”, spune Eleni Skoura, Deputy CEO & Head of PI, ING.

Expertiză aplicată pentru eficiență energetică

Platforma oferă explicații accesibile, ghiduri și materiale video ușor de parcurs indiferent de nivelul de familiaritate cu subiectul. SHIFT Hub este disponibil într-o secțiune dedicată pe site-ul ING Bank, dezvoltată în colaborare cu InfoClima și ECONOS, parteneri cu experiență practică în proiecte de sustenabilitate și eficiență energetică. ECONOS se numără printre primele companii de consultanță axate pe soluții de dezvoltare sustenabilă. Totodată, InfoClima este o platformă care adună articole şi analize realizate de specialiști, al căror obiectiv este să explice pe înțelesul tuturor efectele crizei climatice.

„La ECONOS, credem că sustenabilitatea nu este doar un cost, ci o sursă de eficiență și oportunități comerciale. SHIFT Hub ajută oamenii să transforme complexitatea sustenabilității într-un avantaj competitiv. Când ai vizibilitate clară asupra riscurilor și impactului fiecărei decizii, poți prioritiza acțiunile care aduc cel mai mare randament – fie prin reducerea risipei, fie prin atragerea clienților și investitorilor care caută performanță responsabilă.” – Mathieu Gregori, fondator ECONOS.

Alături de ECONOS și InfoClima, SHIFT Hub va continua să ofere publicului acces la articole, miniserii video, precum și episoade de podcast în care specialiștii explică pe înțelesul tuturor ce funcționează în practică atunci când vrei să îţi eficientizezi locuinţa, cu demonstrații acolo unde este nevoie. Prin povești reale și date clare, platforma invită publicul să se familiarizeze cu tema eficienței energetice și să continue explorarea direct pe site.

„InfoClima există pentru a traduce datele și conceptele tehnice într-un limbaj cât mai uşor de înţeles. În SHIFT Hub, conținutul este curat, documentat și așezat astfel încât să ofere încredere. Nu complicăm lucrurile peste măsură; explicăm, punem în context și lăsăm oamenilor libertatea de a decide informat.”, declară și Vlad Zamfira, Project Manager InfoClima.

Angajamentul ING Bank pentru un viitor sustenabil

ING Bank vede sustenabilitatea ca pe o schimbare firească a economiei către un model de consum cu impact redus asupra mediului, iar banca face eforturi constante în această direcție.

În 2022, ING a anunțat oprirea finanțării dedicate pentru noile zăcăminte de petrol și gaze, iar în martie 2023 a extins restricția la finanțarea dedicată activităților midstream conexe care ar debloca noi exploatări. Totodată, în decembrie 2023, banca s-a angajat ca, până în 2040, să elimine complet finanțarea pentru explorarea și producția de petrol și gaze (upstream). O altă decizie importantă a fost aceea ca, după 2025, să nu mai acorde finanțări noi pentru terminale de export de gaz natural lichefiat (LNG), în linie cu scenariul IEA Net Zero 2050.

Această strategie deschide calea pentru mai multe oportunități de creditare a economiei „verzi”, fie că vorbim de energie regenerabilă, eficiență energetică și soluții de stocare. Întreg efortul se sprijină pe două direcții clare: acțiune climatică (reducerea emisiilor prin modul în care este alocat capitalul) și sănătate financiară (produse și educație care ajută oamenii să-și facă cheltuielile mai previzibile). Doar anul trecut, valoarea tranzacțiilor sustenabile mobilizate de către bancă pentru companii s-a ridicat la 1,5 miliarde de euro, în timp ce finanțările cu componentă sustenabilă pentru persoane fizice au ajuns la 382 milioane de euro, dublându-se față de anul anterior.