BankingNews20. Bogdan Neacșu, CEC Bank: ”Faptul că BankingNews a rezistat 20 de ani cu știri de calitate, în vremuri nu tocmai ușoare pentru presă, este un test pe care l-ați trecut cu brio și pentru care vă felicit”

Anul 2025 este special pentru BankingNews. Primul proiect online de jurnalism financiar-bancar din România împlinește 20 de ani. Publicația este o poveste de familie, care a reușit să-și găsească drumul, să treacă peste momentele grele, să se diferențieze, să aducă banking-ul mai aproape de cititori, să educe și să arate rolul esențial al acestui domeniu pentru bunăstarea companiilor și populației, dar și pentru economie în ansamblu.

Noi, fondatorii BankingNews, Gabriela și Cornel Dinu, am fost perseverenți și am rămas fideli ideii de la care am pornit în această călătorie, respectiv aceea de a evoca emoții, de a umaniza bankingul și de a vorbi despre oameni pentru oameni. Cu ocazia împlinirii celor 20 de ani de activitate, vom onora momentul prin Gala Aniversară BankingNews, care va avea loc pe data de 26 noiembrie. Până atunci, vom aduce, pe cât posibil în fiecare zi, în fața cititorilor noștri, câteva gânduri exprimate de oameni din banking, reprezentanți din top-management-ul instituțiilor de credit.

Continuăm această serie de articole cu opinia transmisă de Bogdan Neacșu, Președinte CEC Bank și Președinte Consiliul Director al Asociației Române a Băncilor.

Bogdan Neacșu: ”Vă urez ca și în următorii 20 de ani să vă păstrați relevanța și să rămâneți un reper între publicațiile bancare din România!”

”Banking News este una dintre publicațiile care au crescut și s-au dezvoltat odată cu sistemul bancar. De-a lungul timpului, ați reușit să aduceți pe aceeași pagina băncile, mediul de afaceri și publicul larg, prin articole și analize consistente, ați promovat educația financiară și înțelegerea corectă a fenomenelor economice.

Faptul că publicația a rezistat 20 de ani cu știri de calitate, în vremuri nu tocmai ușoare pentru presă, este un test pe care l-ați trecut cu brio și pentru care vă felicit. Vă urez ca și în următorii 20 de ani să vă păstrați relevanța și să rămâneți un reper între publicațiile bancare din România!”