Poate banca ta să sprijine mediul în mod concret? Clienții Raiffeisen Bank România și-au donat punctele obținute Smart Market, iar banca a plantat 15.000 de copaci în sudul României, în zone cu risc crescut de deșertificare

Raiffeisen Bank România continuă acțiunile de plantare realizate în urma campaniilor din aplicația sa de loializare, ajungând la peste 15.000 de copaci plantați în localitățile Putineiu (Giurgiu) și Petrăchioaia (Ilfov), zone cu risc crescut de deșertificare.

Clienții Raiffeisen Bank și-au donat punctele obținute Smart Market pentru plantarea copacilorCătălin Chirieac: Vom continua să plantăm și să dezvoltăm campanii pentru clienții noștriPlantarea a fost posibilă cu ajutorul Asociației Pădurea Copiilor

Clienții Raiffeisen Bank și-au donat punctele obținute Smart Market pentru plantarea copacilor


Sesiunea de plantare a fost posibilă datorită clienților Raiffeisen Bank care și-au donat punctele obținute în aplicația Smart Market pentru plantarea unuia sau mai multor copaci, iar banca a decis să dubleze numărul punctelor și implicit al copacilor plantați.

Cătălin Chirieac: Vom continua să plantăm și să dezvoltăm campanii pentru clienții noștri


“Este cel de-al treilea an în care, cu ajutorul clienților Smart Market, care și-au donat punctele obținute în aplicație, am reușit să plantăm în sudul României, o zonă cu risc crescut de deșertificare. Vom continua să plantăm și să dezvoltăm campanii pentru clienții noștri, care să ajute totodată la gestionarea impactului pe care îl au asupra mediului”, a declarat Cătălin Chirieac, Director Executiv Engagement & User Experience Clienți Persoane Fizice, Raiffeisen Bank România.


La 3 ani și jumătate de la lansare, aplicația de loializare Raiffeisen Smart Market are peste 1,2 milioane de utilizatori și 170 de comercianți în market place. În total, peste 80.000 de produse au fost achiziționate prin intermediul aplicației.

Plantarea a fost posibilă cu ajutorul Asociației Pădurea Copiilor

Sesiunile de plantare au fost facilitate de Asociația Pădurea Copiilor, care are misiunea de a crește păduri în 100 de comunități din zonele de sud ale țării până în 2035.

„Pentru al treilea an consecutiv, ne unim forțele cu Raiffeisen Bank România și cu utilizatorii Smart Market într-o nouă acțiune de împădurire. Este extraordinar să vedem cum acest parteneriat se consolidează an de an și cum viziunea noastră comună prinde rădăcini tot mai adânci în comunitățile din sudul țării.” dr. Teodora-Alexandra Pălărie, Președinte, Asociația Pădurea Copiilor.

Asociația este prezentă în 23 de comunități din sudul României, reușind să readucă la viață prin împădurire peste 111 ha de teren neproductiv, dintre care 33 ha de pădure se află deja la stare de masiv.

