BCR atrage 1,125 miliarde lei într-o nouă emisiune locală de obligațiuni. Sergiu Manea: Ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

Banca Comercială Română (BCR) a încheiat cu succes o nouă emisiune locală de obligațiuni, în valoare de 1,125 miliarde de lei, iar tranzacția reflectă încrederea investitorilor în stabilitatea și strategia de creștere BCR, dar și în potențialul economiei românești.

BCR generează dezvoltare economică durabilă Sergiu Manea: Ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCRBCR a atras finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei

Noua emisiune de obligațiuni lansată de BCR constă în obligațiuni senior nepreferențiale care au o maturitate de 6 ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate după 5 ani, în noiembrie 2030.

BCR generează dezvoltare economică durabilă

Emisiunea urmează să fie listată la Bursa de Valori București și se înscrie în demersurile BCR de a genera dezvoltare economică durabilă, prin susținerea proiectelor de digitalizare și inovare care creează valoare adăugată și fac diferența în societate. Emisiunea a primit un rating Baa2 din partea Moody’s (în linie cu ratingul acordat Programului Multi Emitent de Obligațiuni pentru astfel de emisiuni) și BBB+ din partea Fitch.

Procesul de construire a registrului de ordine a evidențiat un interes puternic din partea investitorilor. În primele ore după deschidere au fost înregistrate ordine de peste 750 milioane de lei, sumă care a crescut la peste 1,2 miliarde de lei la închiderea primei zile de bookbuilding. Nivelul ridicat al cererii a permis stabilirea unei marje de 85 bps, semnificativ redusă față de nivelul indicativ inițial, de 90-100 bps.

Sergiu Manea: Ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR

„Într-o perioadă în care piețele se uită atent la stabilitate și consecvență, ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR de a livra performanță și de a susține dezvoltarea economiei locale. Le mulțumim investitorilor pentru parteneriat și pentru sprijinul oferit acestei emisiuni, care ne permite să implementăm proiecte transformatoare în comunitate și să finanțăm investiții ce contribuie la competitivitatea României”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Prin această tranzacție, BCR continuă procesul de aliniere la cerințele Uniunii Europene privind fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL) și își consolidează rolul de pilon de stabilitate în sistemul bancar românesc și regional.

BCR a atras finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei

De la lansarea primului program de obligațiuni, BCR a atras finanțări totale de peste 9,8 miliarde de lei, contribuind activ la dezvoltarea pieței locale de capital și la conectarea economiei românești la investitorii prezenți la BVB.

By Gabriela Dinu
