Dan Sandu, după lansarea primului produs de anvergură la Banca de Investiții și Dezvoltare: ”Dacă vă trece cumva prin cap vreodată să construiți o bancă de la zero, n-o faceți! Dacă totuși sunteți încăpățânați, sunați-mă să vă recomand o mână de oameni care vă pot ajuta”

Banca de Investiții și Dezvoltare a lansat oficial, în cadrul unui eveniment la care au participat mai mulți reprezentanți ai industriei bancare românești, Convențiile de garantare pentru Garanția de Portofoliu destinată IMM-urilor — un pas esențial pentru extinderea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii din România.

BID a semnat Convenții de garantare pentru Garanția de Portofoliu destinată IMM-urilor cu bănci care acoperă peste 80% din piață. Cele 8 instituții de credit care acordă deja credite pentru IMM-uri cu garanție din partea BID sunt BCR, BRD – Groupe Societe Generale, Exim Banca Romaneasca, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Romania, Libra Internet Bank și UniCredit Bank Romania.

În perioada următoare sunt analizate și pregătite și Garanti BBVA, Raiffeisen Bank Romania, Vista Bank Romania, Intesa Sanpaolo Bank Romania și Patria Bank. De asemenea, analizate sunt și aplicațiile următoarelor instituții financiare nebancare: BCR Social Finance, Vitas IFN România, Easy Credit 4 ALL IFN S.A. și Filbo.

Prin acest instrument, BID își consolidează rolul de partener strategic al sistemului financiar, punând bazele unei colaborări solide între instituțiile de credit și economia reală. Vizibil emoționat, Dan Sandu, director general BID, a vorbit despre munca oamenilor din banca de stat din ultimii 2 ani, subliniind eforturile și provocările cu care s-au confruntat pentru a crea o instituție de credit de la zero.

”Dacă vă trece cumva prin cap vreodată să construiți o bancă de la zero, n-o faceți! Dacă totuși sunteți încăpățânați, sunați-mă să vă recomand o mână de oameni care vă pot ajuta”, a completat Dan Sandu. „Este primul produs de genul acesta făcut de o instituție de credit pentru instituțiile de credit în România. Lansarea a durat mai mult, pentru cǎ nu s-a rezumat doar la semnarea convențiilor, ci a presupus o pregǎtire amplǎ a strategiei de creditare şi investiții, cât şi a strategiei de afaceri a BID. Aceste demersuri au constituit etape esențiale în cadrul pilonului PNRR privind operaționalizarea băncii”, a mai punctat Directorul General al BID.

La eveniment a fost prezent și Alexandru Nazare Ministrul Finanțelor Publice, care a anunțat că BID va injecta, în anul 2026 – 6 miliarde de lei în economie prin intermediul acestor convenții, contribuind la creșterea competitivității și la stimularea investițiilor locale.

„Este o etapă care ne-a arătat că România poate construi instrumente financiare moderne, eficiente și orientate spre dezvoltarea economică sustenabilă”, a punctat Leonardo Badea, Prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Prin acest demers, BID își reafirmă angajamentul de a deveni un pilon solid al dezvoltării economice sustenabile și de a oferi IMM-urilor resursele necesare pentru a crește, inova și investi în viitor.