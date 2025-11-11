Stiri de top

Dan Sandu, după lansarea primului produs de anvergură la Banca de Investiții și Dezvoltare: ”Dacă vă trece cumva prin cap vreodată să construiți o bancă de la zero, n-o faceți! Dacă totuși sunteți încăpățânați, sunați-mă să vă recomand o mână de oameni care vă pot ajuta”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

Banca de Investiții și Dezvoltare a lansat oficial, în cadrul unui eveniment la care au participat mai mulți reprezentanți ai industriei bancare românești, Convențiile de garantare pentru Garanția de Portofoliu destinată IMM-urilor — un pas esențial pentru extinderea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii din România.

BID a semnat Convenții de garantare pentru Garanția de Portofoliu destinată IMM-urilor cu bănci care acoperă peste 80% din piață. Cele 8 instituții de credit care acordă deja credite pentru IMM-uri cu garanție din partea BID sunt BCR, BRD – Groupe Societe Generale, Exim Banca Romaneasca, Banca Transilvania, CEC Bank, ING Romania, Libra Internet Bank și UniCredit Bank Romania.

În perioada următoare sunt analizate și pregătite și Garanti BBVA, Raiffeisen Bank Romania, Vista Bank Romania, Intesa Sanpaolo Bank Romania și Patria Bank. De asemenea, analizate sunt și aplicațiile următoarelor instituții financiare nebancare: BCR Social Finance, Vitas IFN România, Easy Credit 4 ALL IFN S.A. și Filbo.

Prin acest instrument, BID își consolidează rolul de partener strategic al sistemului financiar, punând bazele unei colaborări solide între instituțiile de credit și economia reală. Vizibil emoționat, Dan Sandu, director general BID, a vorbit despre munca oamenilor din banca de stat din ultimii 2 ani, subliniind eforturile și provocările cu care s-au confruntat pentru a crea o instituție de credit de la zero.

”Dacă vă trece cumva prin cap vreodată să construiți o bancă de la zero, n-o faceți! Dacă totuși sunteți încăpățânați, sunați-mă să vă recomand o mână de oameni care vă pot ajuta”, a completat Dan Sandu. „Este primul produs de genul acesta făcut de o instituție de credit pentru instituțiile de credit în România. Lansarea a durat mai mult, pentru cǎ nu s-a rezumat doar la semnarea convențiilor, ci a presupus o pregǎtire amplǎ a strategiei de creditare şi investiții, cât şi a strategiei de afaceri a BID. Aceste demersuri au constituit etape esențiale în cadrul pilonului PNRR privind operaționalizarea băncii”, a mai punctat Directorul General al BID.

La eveniment a fost prezent și Alexandru Nazare Ministrul Finanțelor Publice, care a anunțat că BID va injecta, în anul 2026 – 6 miliarde de lei în economie prin intermediul acestor convenții, contribuind la creșterea competitivității și la stimularea investițiilor locale.

„Este o etapă care ne-a arătat că România poate construi instrumente financiare moderne, eficiente și orientate spre dezvoltarea economică sustenabilă”, a punctat Leonardo Badea, Prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Prin acest demers, BID își reafirmă angajamentul de a deveni un pilon solid al dezvoltării economice sustenabile și de a oferi IMM-urilor resursele necesare pentru a crește, inova și investi în viitor.

You Might Also Like

#BankingNews20. Mustafa Tiftikcioğlu, Garanti BBVA: ”Lansarea unei publicații online dedicate bankingului a fost o inițiativă vizionară. BankingNews a păstrat acest spirit de pionierat, fiind printre primele platforme care au înțeles rolul digitalului în informarea și educarea consumatorilor”

BRD și Banca de Investiții și Dezvoltare a României își unesc forțele pentru sprijinirea dezvoltării sustenabile a comunităților locale și regionale. Banca semnează două convenții de garantare cu BID

ING Bank România lansează SHIFT Hub: un loc de inspirație pentru românii care vor să facă pași mici pentru o casă eficientă energetic. Eleni Skoura: Sustenabilitatea nu este un concept greu, ci o alegere simplă pe care o pot face zi de zi

Raiffeisen Bank şi MullenLowe lansează unOriginal – platforma de social good care dovedeşte că e ok să nu fii original când faci bine. Laura Mihăilă: ”E o invitație la colaborare, nu la competiție, pentru că binele nu are nevoie să fie original, are nevoie să fie făcut”

30.000 de persoane au aplicat într-o singură zi pentru produse și servicii ale Grupului Banca Transilvania, în campania Bank Friday 2025

TAGGED: , , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article ING Bank finanțează IMM-urile și susține dezvoltarea comunităților locale printr-un parteneriat cu Banca de Investiții și Dezvoltare. Mihaela Bîtu: ”Suntem bucuroși să ne alăturăm acestor prime programe de garantare pentru a contribui la impulsionarea activității economice din segmentul IMM-urilor, dar și a sectorului public”
Next Article BCR atrage 1,125 miliarde lei într-o nouă emisiune locală de obligațiuni. Sergiu Manea: Ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?