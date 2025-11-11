Stiri de top

ING Bank finanțează IMM-urile și susține dezvoltarea comunităților locale printr-un parteneriat cu Banca de Investiții și Dezvoltare. Mihaela Bîtu: ”Suntem bucuroși să ne alăturăm acestor prime programe de garantare pentru a contribui la impulsionarea activității economice din segmentul IMM-urilor, dar și a sectorului public”

ING Bank semnează cu Banca de Investiții și Dezvoltare două convenții de garantare destinate IMM-urilor și finanțării proiectelor de investiții strategice din sectorul public, cu impact direct asupra comunităților locale. Valoarea totală a finanțărilor dedicate investițiilor și capitalului de lucru, pe care antreprenorii le pot accesa prin acest mecanism, însumează peste 1 miliard de lei. În cazul Unităților Administrativ Teritoriale (UAT) și entităților afiliate, procentul de garantare este de până la 80% din valoarea investițiilor și vizează domenii precum infrastructura, utilitățile publice, educația, sănătatea și energia regenerabilă.

„Suntem bucuroși să ne alăturăm acestor prime programe de garantare lansate de Banca de Investiții și Dezvoltare, care au premise bune pentru a contribui la impulsionarea activității economice din segmentul IMM-urilor, dar și a sectorului public. Banca de Investiții și Dezvoltare va juca un rol important în relansarea economiei în anii care urmează, adresând acele segmente de piață care pot aduce României competitivitate și o dezvoltare durabilă. Felicităm echipa BID pentru efortul și profesionalismul cu care au orchestrat aceste programe de stimulare economică și privim cu încredere colaborarea din anii care urmează”, spune Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

„Parteneriatul cu ING Bank arată cum finanțarea cu sens poate uni economia publică și cea privată. Împreună extindem ecosistemul de încredere pe care BID îl construiește între bănci, antreprenori și autorități locale – acolo unde ideile bune și investițiile inteligente se întâlnesc pentru a schimba România în profunzime”, a declarat Dan Sandu, Director General Banca de Investiții și Dezvoltare.

Prin plafonul de garantare pentru IMM-uri, antreprenorii beneficiază de un procent de garantare de 70% din valoarea creditelor atrase. Valoarea maximă a unui credit solicitat se ridică la 14 milioane de lei. Împrumuturile dedicate capitalului de lucru au o durată de până la 5 ani, iar cele dedicate investițiilor de până la 10 ani.

Pentru a beneficia de garanția BID, IMM-urile trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate ale programului, să se asigure că facilitatea de credit respectă plafonul ajutorului de minimis, să fie viabile financiar, să nu aibă datorii la bugetul de stat și să respecte principiile DNSH astfel încât activitatea finanțată să nu genereze un impact negativ semnificativ asupra mediului.
Garanțiile individuale pentru sectorul public au ca scop dezvoltarea durabilă a comunităților locale și regionale. Valoarea garanției este cuprinsă între 5 milioane și 150 milioane de lei. În cazul capitalului de lucru, se acordă credit pentru maxim 10% din valoarea finanțată a proiectului prin creditul de investiții.

Prin aceste parteneriate, ING își reafirmă angajamentul de a susține dezvoltarea durabilă și de a contribui activ la creșterea economică, atât în sectorul privat, cât și în cel public.

Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare din țară, deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. A fost creată la sfârșitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Banca de Investiții și Dezvoltare este o instituție financiară unică în peisajul românesc cu o viziune puternică, o misiune ambițioasă și un set clar de obiective strategice.

