Stiri de top

Banca Transilvania acordă IMM-urilor finanțări garantate 70% de către Banca de Investiții și Dezvoltare. Tiberiu Moisă: ”România are nevoie să se uite către viitor. Din infrastructura critică necesară creșterii, pe lângă drumuri, autostrăzi sau digitalizare, avem nevoie și de dezvoltarea infrastructurii financiare”

Cornel Dinu
Cornel Dinu

Banca Transilvania (BT) și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) lansează un parteneriat pentru susținerea IMM-urilor din România, prin facilitarea accesului acestora la finanțări garantate, reducerea costurilor și simplificarea accesului la creditare, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Convenția de garantare face parte din mecanismul de garanție de portofoliu pentru întreprinderile mici și mijlocii. Banca Transilvania va acorda credite de peste 1 miliard de lei în baza plafonului de garantare BID. Garanțiile din partea Băncii de Investiții și Dezvoltare cresc posibilitatea firmelor de obținere a capitalului necesar pentru dezvoltare, reprezentând una dintre premisele creșterii sustenabile și accelerării finanțării economiei.

“Indiferent de contextul economic, România are nevoie să se uite către viitor. Din infrastructura critică necesară creșterii, pe lângă drumuri, autostrăzi sau digitalizare, avem nevoie și de dezvoltarea infrastructurii financiare. Produsele de garantare stimulează investițiile și avem convingerea că BID devine unul din partenerii esențiali de dezvoltare pentru economie și pentru sistemul bancar. Antreprenorii au experiența programelor de garantare și suntem convinși că așteaptă aceste vești cu nerăbdare. Este un program important pentru IMM-uri, iar aceasta îl face foarte important și pentru BT.” – declară Tiberiu Moisă, Director General Adjunct IMM & MidCorporate, Banca Transilvania.

“Parteneriatul cu Banca Transilvania marchează încă un pas solid în direcția firească: aceea de a transforma garanțiile BID în motor real al finanțării economiei românești. Cu fiecare bancă parteneră, creăm o punte mai sigură între potențialul antreprenorilor și capitalul de care au nevoie pentru a crește.” – afirmă Dan Sandu, Director General, Banca de Investiții și Dezvoltare.

Detalii despre noul produs de finanțare

• Creditele sunt destinate cu prioritate investițiilor în echipamente, precum și dezvoltării și modernizării capacităților de producție. Finanțările pot fi, de asemenea, utilizate pentru finanțarea capitalului de lucru necesar creșterii afacerilor.
• Va facilita investiții în domenii cu impact în comunitățile locale și va stimula crearea de locuri de muncă.
• Suma maximă a garanție poate ajunge la 10 milioane de lei pentru fiecare credit.
• Garanția BID acoperă 70% din valoarea finanțării.
• Perioada maximă de garantare este de 10 ani.

Banca Transilvania are cel mai extins ecosistem de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii din România, cu peste 500.000 de clienți IMM și micro. BT și Banca de Investiții și Dezvoltare au anunțat recent, tot în noiembrie, o primă convenție, pentru susținerea dezvoltării proiectelor de investiții destinate infrastructurii și comunităților locale, derulate de către Autoritățile Publice Locale și de companiile din subordinea acestora.

You Might Also Like

ING Bank România lansează SHIFT Hub: un loc de inspirație pentru românii care vor să facă pași mici pentru o casă eficientă energetic. Eleni Skoura: Sustenabilitatea nu este un concept greu, ci o alegere simplă pe care o pot face zi de zi

Raiffeisen Bank şi MullenLowe lansează unOriginal – platforma de social good care dovedeşte că e ok să nu fii original când faci bine. Laura Mihăilă: ”E o invitație la colaborare, nu la competiție, pentru că binele nu are nevoie să fie original, are nevoie să fie făcut”

30.000 de persoane au aplicat într-o singură zi pentru produse și servicii ale Grupului Banca Transilvania, în campania Bank Friday 2025

#BankingNews20. Bogdan Neacșu, CEC Bank: ”Faptul că BankingNews a rezistat 20 de ani cu știri de calitate, în vremuri nu tocmai ușoare pentru presă, este un test pe care l-ați trecut cu brio și pentru care vă felicit”

Poate banca ta să sprijine mediul în mod concret? Clienții Raiffeisen Bank România și-au donat punctele obținute Smart Market, iar banca a plantat 15.000 de copaci în sudul României, în zone cu risc crescut de deșertificare

TAGGED: , , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article BCR: În ultima ședință din an, inflația va fi revizuită în sus, iar BNR va tăia dobânda abia în mai 2026
Next Article ING Bank finanțează IMM-urile și susține dezvoltarea comunităților locale printr-un parteneriat cu Banca de Investiții și Dezvoltare. Mihaela Bîtu: ”Suntem bucuroși să ne alăturăm acestor prime programe de garantare pentru a contribui la impulsionarea activității economice din segmentul IMM-urilor, dar și a sectorului public”
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?