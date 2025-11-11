Stiri de top

BCR: În ultima ședință din an, inflația va fi revizuită în sus, iar BNR va tăia dobânda abia în mai 2026

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu

BNR va menține rata-cheie neschimbată în ședința din 12 noiembrie, ultima din acest an, potrivit economistului Vlad Ioniță de la BCR (Erste). Presiunea persistentă din partea inflației și creșterea economică peste așteptări fac puțin probabilă o reducere de dobândă în 2025, deci dobânda-cheie este așteptată să rămână la 6,50%.

Contents
Consens între economiștii. BNR va păstra dobânda-cheie la 6,50%Inflația rămâne mai ridicată decât anticipa BNRBCR / ERSTE estimează:Prima tăiere de dobândă abia în luna mai 2026Diferența de dobândă față de regiune începe să contezeImpact în piață: neutru pentru ROMGBs și pentru curs

Analistul BCR arată că inflația a continuat să surprindă, iar banca centrală va revizui în sus prognoza, odată cu noul Raport asupra Inflației ce va fi prezentat după ședința de politică monetară.

Consens între economiștii. BNR va păstra dobânda-cheie la 6,50%

„Inflația persistent ridicată și creșterea PIB peste așteptări în trimestrul al doilea fac ca perspectiva unei reduceri de dobândă în acest an să fie extrem de puțin probabilă, iar rata-cheie este văzută încheind anul la 6,50%. Ne așteptăm ca BNR să înceapă reducerea ratelor în 1S26”, arată analiza semnată de Vlad Ioniță, BCR.

Inflația rămâne mai ridicată decât anticipa BNR

Potrivit analizei BCR, inflația a continuat să surprindă în sus față de prognoza BNR publicată în august. În septembrie, rata anuală a ajuns la 9,9%, peste estimarea de 9,2%. Această deviație obligă banca centrală să revizuiască din nou în sus prognoza, odată cu noul Raport asupra Inflației ce va fi prezentat după ședința de politică monetară.

„Ne așteptăm la un traseu al inflației mai ridicat pe termen scurt, așa cum a fost semnalat la ședința anterioară. Conferința de presă ulterioară a guvernatorului BNR ar putea oferi indicii suplimentare privind evaluarea de către BNR a contextului economic actual și a perspectivei pentru 2026”, se arata in comentariul BCR.

BCR / ERSTE estimează:

Inflația la final de 2025: 9,7%

Inflația de bază: 7,5%

Inflația la final de 2026: 3,7%, cu o decelerare abruptă în iulie-august anul viitor.

Creșterea prețurilor este în continuare alimentată de factori de ofertă, în special de eliminarea treptată a plafonărilor la gaze și alimente, dar și de pachetul fiscal.

Prima tăiere de dobândă abia în luna mai 2026

BCR vede prima reducere a dobânzii în prima jumătate din 2026, ideal într-o ședință în care BNR publică și Raportul asupra Inflației.

Analiștii BCR indică două scenarii:

Scenariul de bază: prima tăiere în mai 2026, urmată de un total de 125 puncte de bază de relaxare până la 5,25% la final de 2026.

Scenariu alternativ: dacă încrederea în revenirea inflației în țintă crește mai repede, BNR ar putea tăia dobânda în februarie 2026.

Totuși, banca centrală va dori să observe efectele eliminării plafonărilor și ale ajustării fiscale asupra cererii interne. Consolidarea fiscală ar putea grăbi momentul tăierilor, pentru că reduce presiunile din deficitul comercial și implicit presiunile asupra cursului.

Diferența de dobândă față de regiune începe să conteze

Ultima reducere de dobândă a BNR a avut loc în august 2024. Între timp, majoritatea băncilor centrale din regiune, dar și BCE și Fed, au trecut prin cicluri semnificative de relaxare monetară. Chiar dacă România se confruntă cu o inflație mai persistentă, diferențialul de dobândă va deveni tot mai important, mai ales în contextul:

-necesității de a păstra stabilitatea cursului, un obiectiv ferm al politicii BNR;

-evitării unei aprecieri nedorite a leului, alimentată de intrări de capital motivate de diferența mare de dobândă, ceea ce ar putea complica ajustarea dezechilibrelor externe.

Un mesaj încă prudent la ședința din 8 octombrie

Evaluarea BCR arată că tonul BNR a fost și mai prudent în luna octombrie, când banca centrală sublinia:

inflația ridicată peste estimări,

o economie mai robustă decât anticipa,

un nivel ridicat al incertitudinilor.

Prin comparație cu ședința anterioară, tonul comunicării a devenit chiar mai prudent.

Impact în piață: neutru pentru ROMGBs și pentru curs

BCR vede un impact neutru atât pentru piața titlurilor de stat, cât și pentru cursul leu-euro. Investitorii sunt deja ancorați în scenariul în care BNR amână orice relaxare până în 2026 și menține strategia axată pe stabilitatea cursului.

You Might Also Like

Raiffeisen Bank şi MullenLowe lansează unOriginal – platforma de social good care dovedeşte că e ok să nu fii original când faci bine. Laura Mihăilă: ”E o invitație la colaborare, nu la competiție, pentru că binele nu are nevoie să fie original, are nevoie să fie făcut”

30.000 de persoane au aplicat într-o singură zi pentru produse și servicii ale Grupului Banca Transilvania, în campania Bank Friday 2025

#BankingNews20. Bogdan Neacșu, CEC Bank: ”Faptul că BankingNews a rezistat 20 de ani cu știri de calitate, în vremuri nu tocmai ușoare pentru presă, este un test pe care l-ați trecut cu brio și pentru care vă felicit”

Poate banca ta să sprijine mediul în mod concret? Clienții Raiffeisen Bank România și-au donat punctele obținute Smart Market, iar banca a plantat 15.000 de copaci în sudul României, în zone cu risc crescut de deșertificare

BCR atrage 1,125 miliarde lei într-o nouă emisiune locală de obligațiuni. Sergiu Manea: Ne bucurăm să vedem încrederea pe care investitorii o au în capacitatea BCR

Share this Article
By Gabriela Dinu
Follow:
Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
Previous Article Vedeți posibilă o fuziunea între CEC Bank și Exim Banca Românească? Alexandru Nazare: ”Nu vreau să anticipez nimic în acest sens! Ce pot să vă spun este că vom avea discuții legate de strategiile de dezvoltare ale acestor bănci”. Ce a spus ministrul despre mandatele conducerii de la Banca de Investiții și Dezvoltare, care expiră în curând
Next Article Banca Transilvania acordă IMM-urilor finanțări garantate 70% de către Banca de Investiții și Dezvoltare. Tiberiu Moisă: ”România are nevoie să se uite către viitor. Din infrastructura critică necesară creșterii, pe lângă drumuri, autostrăzi sau digitalizare, avem nevoie și de dezvoltarea infrastructurii financiare”
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?