BCR: În ultima ședință din an, inflația va fi revizuită în sus, iar BNR va tăia dobânda abia în mai 2026

BNR va menține rata-cheie neschimbată în ședința din 12 noiembrie, ultima din acest an, potrivit economistului Vlad Ioniță de la BCR (Erste). Presiunea persistentă din partea inflației și creșterea economică peste așteptări fac puțin probabilă o reducere de dobândă în 2025, deci dobânda-cheie este așteptată să rămână la 6,50%.

Analistul BCR arată că inflația a continuat să surprindă, iar banca centrală va revizui în sus prognoza, odată cu noul Raport asupra Inflației ce va fi prezentat după ședința de politică monetară.

Consens între economiștii. BNR va păstra dobânda-cheie la 6,50%

„Inflația persistent ridicată și creșterea PIB peste așteptări în trimestrul al doilea fac ca perspectiva unei reduceri de dobândă în acest an să fie extrem de puțin probabilă, iar rata-cheie este văzută încheind anul la 6,50%. Ne așteptăm ca BNR să înceapă reducerea ratelor în 1S26”, arată analiza semnată de Vlad Ioniță, BCR.

Inflația rămâne mai ridicată decât anticipa BNR

Potrivit analizei BCR, inflația a continuat să surprindă în sus față de prognoza BNR publicată în august. În septembrie, rata anuală a ajuns la 9,9%, peste estimarea de 9,2%. Această deviație obligă banca centrală să revizuiască din nou în sus prognoza, odată cu noul Raport asupra Inflației ce va fi prezentat după ședința de politică monetară.

„Ne așteptăm la un traseu al inflației mai ridicat pe termen scurt, așa cum a fost semnalat la ședința anterioară. Conferința de presă ulterioară a guvernatorului BNR ar putea oferi indicii suplimentare privind evaluarea de către BNR a contextului economic actual și a perspectivei pentru 2026”, se arata in comentariul BCR.

BCR / ERSTE estimează:

Inflația la final de 2025: 9,7%

Inflația de bază: 7,5%

Inflația la final de 2026: 3,7%, cu o decelerare abruptă în iulie-august anul viitor.

Creșterea prețurilor este în continuare alimentată de factori de ofertă, în special de eliminarea treptată a plafonărilor la gaze și alimente, dar și de pachetul fiscal.

Prima tăiere de dobândă abia în luna mai 2026

BCR vede prima reducere a dobânzii în prima jumătate din 2026, ideal într-o ședință în care BNR publică și Raportul asupra Inflației.

Analiștii BCR indică două scenarii:

Scenariul de bază: prima tăiere în mai 2026, urmată de un total de 125 puncte de bază de relaxare până la 5,25% la final de 2026.

Scenariu alternativ: dacă încrederea în revenirea inflației în țintă crește mai repede, BNR ar putea tăia dobânda în februarie 2026.

Totuși, banca centrală va dori să observe efectele eliminării plafonărilor și ale ajustării fiscale asupra cererii interne. Consolidarea fiscală ar putea grăbi momentul tăierilor, pentru că reduce presiunile din deficitul comercial și implicit presiunile asupra cursului.

Diferența de dobândă față de regiune începe să conteze

Ultima reducere de dobândă a BNR a avut loc în august 2024. Între timp, majoritatea băncilor centrale din regiune, dar și BCE și Fed, au trecut prin cicluri semnificative de relaxare monetară. Chiar dacă România se confruntă cu o inflație mai persistentă, diferențialul de dobândă va deveni tot mai important, mai ales în contextul:

-necesității de a păstra stabilitatea cursului, un obiectiv ferm al politicii BNR;

-evitării unei aprecieri nedorite a leului, alimentată de intrări de capital motivate de diferența mare de dobândă, ceea ce ar putea complica ajustarea dezechilibrelor externe.

Un mesaj încă prudent la ședința din 8 octombrie

Evaluarea BCR arată că tonul BNR a fost și mai prudent în luna octombrie, când banca centrală sublinia:

inflația ridicată peste estimări,

o economie mai robustă decât anticipa,

un nivel ridicat al incertitudinilor.

Prin comparație cu ședința anterioară, tonul comunicării a devenit chiar mai prudent.

Impact în piață: neutru pentru ROMGBs și pentru curs

BCR vede un impact neutru atât pentru piața titlurilor de stat, cât și pentru cursul leu-euro. Investitorii sunt deja ancorați în scenariul în care BNR amână orice relaxare până în 2026 și menține strategia axată pe stabilitatea cursului.