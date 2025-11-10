Top newsStiri de top

Vedeți posibilă o fuziunea între CEC Bank și Exim Banca Românească? Alexandru Nazare: ”Nu vreau să anticipez nimic în acest sens! Ce pot să vă spun este că vom avea discuții legate de strategiile de dezvoltare ale acestor bănci”. Ce a spus ministrul despre mandatele conducerii de la Banca de Investiții și Dezvoltare, care expiră în curând

Cornel Dinu
Cornel Dinu

”Nu vreau să anticipez nimic în acest sens!”, a subliniat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, întrebat despre o posibilă fuziune între CEC Bank și Exim Banca Românească, instituții de credit acționariat de stat.

Contents
Alexandru Nazare: ”Nu avem o decizie despre o posibilă listare a CEC Bank la bursă”Ministrul Finanțelor: ”A început procesul de evaluare și de selecție pentru viitoarea conducere BID”

”Ce pot să vă spun este că vom avea discuții legate de strategiile de dezvoltare ale CEC Bank și Exim Banca Românească, discuții pentru fiecare bancă în parte, inclusiv în legătură cu eficiența programelor care sunt în momentul de față în funcție. Ce eficiență a avut fiecare program în parte, eficiența fiecărei bănci în parte, ce are fiecare de schimbat, ce a mers bine, ce n-a mers bine. Unele lucruri nu au mers bine, altele au mers bine. Acolo unde sunt proiecte, programe care nu au funcționat sau funcționează deficitar, aceste bănci trebuie să le îndrepte”, a menționat Alexandru Nazare în fața jurnaliștilor la evenimentul oficial de lansare a Convențiilor de garantare pentru Garanția de Portofoliu destinată IMM-urilor, program derulat de Banca de Investiții și Dezvoltare.

Alexandru Nazare: ”Nu avem o decizie despre o posibilă listare a CEC Bank la bursă”

Ministrul Finanțelor a comentat și pe marginea unei întrebări legate de potențiala listare la bursă a CEC Bank, punctând că acest subiect este în discuție de foarte mult timp. ”Nu s-a luat încă o decizie în privința listării. Discuția despre listare nu privește doar CEC Bank, este o discuție largă legată de mai multe întreprinderi de stat și în momentul în care vom avea o decizie în privința acelor întreprinderi de stat care vor face obiectul unor potențiale listări, atunci o să anunțăm.

Bineînțeles, cred că avem nevoie de listări și ar fi important pentru întreprinderile de stat și pentru ministerele care gestionează întreprinderi de stat să pregătească acest moment pentru că este un moment important care va aduce beneficii companiilor listate. Între timp, știți foarte bine, am publicat lista cu toate datoriile tuturor companiilor de stat și vom continua să facem acest lucru, astfel încât românii să știe care este situația fiecărei companii de stat în parte și cât datorează la buget”, a completat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor: ”A început procesul de evaluare și de selecție pentru viitoarea conducere BID”

Un alt subiect de interes pentru reprezentanții mass-media a fost constituit de decizia Ministerului Finanțelor în legătură cu mandatele actualei conduceri de la Banca de Investiții și Dezvoltare, care se încheie pe 23 noiembrie 2025.

Consiliul de Supraveghere, format din 7 membri (Ștefan Nanu – Președinte, Mioara Popescu – membru, Ioana Tănase – membru, George Ciobănasu – membru, Dorin-Alexandru Badea – membru, Gheorghe Marinel – membru și Daniela Elena Iliescu – membru), a fost numit de acționarul unic – statul român, prin Ministerul Finanțelor – pentru un mandat de 2 ani, conform art. 14 alin. (3) din Actul Constitutiv.

Directoratul, alcătuit din 3 membri (Dan Sandu – Președinte al Directorului și Director General, Raluca-Ana-Maria Nicolescu – Membru al Directoratului și Director General Adjunct și Simina Ana Bossennec – Membru al Directoratului și Director General Adjunct), a fost desemnat de Acționar pentru un mandat de 2 ani, în baza art. 15 alin. (2) (5) din același act.

Mandatele actualei conduceri, numite în noiembrie 2023, își încheie durata statutară la data de 23 noiembrie 2025, potrivit prevederilor legale. Acest termen rezultă natural, din calendarul de constituire al băncii și nu are legătură cu vreo măsură de revocare sau schimbare anticipată, anunța zilele trecute, într-un comunicat de presă, instituția de credit cu acționariat de stat. ”A început procesul de evaluare și de selecție pentru viitoarea conducere BID”, a fost răspunsul sec dat de Alexandru Nazare.

You Might Also Like

Cum inflația dă semne că va rămâne aproape de două cifre încă câteva trimestre, BNR păstrează dobânda cheie la 6,50%

BCR și Google formează prima generație de traineri AI din hub-urile ZBOR. Nicoleta Deliu-Pașol: ”Colaborarea cu Google aduce competențele viitorului acolo unde contează cel mai mult – aproape de tineri”

#BankingNews20. Mustafa Tiftikcioğlu, Garanti BBVA: ”Lansarea unei publicații online dedicate bankingului a fost o inițiativă vizionară. BankingNews a păstrat acest spirit de pionierat, fiind printre primele platforme care au înțeles rolul digitalului în informarea și educarea consumatorilor”

BRD și Banca de Investiții și Dezvoltare a României își unesc forțele pentru sprijinirea dezvoltării sustenabile a comunităților locale și regionale. Banca semnează două convenții de garantare cu BID

ING Bank România lansează SHIFT Hub: un loc de inspirație pentru românii care vor să facă pași mici pentru o casă eficientă energetic. Eleni Skoura: Sustenabilitatea nu este un concept greu, ci o alegere simplă pe care o pot face zi de zi

TAGGED: , , , ,
Share this Article
By Cornel Dinu
Follow:
Project Manager & Editor al publicaţiei online www.BankingNews.ro. Are o experienţă vastă, de peste 20 de ani, în domeniul mass-media. A ocupat, de-a lungul timpului, rolul de editor şi/sau funcţii de conducere în cadrul redacţiilor unor ziare şi reviste, precum "Cronica Română", "România Liberă", "Curierul Naţional", "Independent", "Agenda Construcţiilor" etc. Se simte bine în mediul virtual, unde a dezvoltat numeroase proiecte, fiind fondator sau co-fondator al www.ghiseulbancar.ro, www.banisiafaceri.ro, www.bankingjobs.ro şi www.cafeneauabancara.ro.
Previous Article Finanțare strategică pentru antreprenori: UniCredit Bank deschide calea IMM-urilor la finanțări de peste 1 miliard de lei, printr-un parteneriat cu Banca de Investiții și Dezvoltare
Next Article BCR: În ultima ședință din an, inflația va fi revizuită în sus, iar BNR va tăia dobânda abia în mai 2026
- Publicitate -
- Publicitate -
Lost your password?