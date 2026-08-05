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BRD Asset Management finalizează achiziția Patria Asset Management și își extinde prezența pe piața ETF. Mihai Purcărea: BRD Asset Management SAI gestionează active de peste 10 miliarde lei pentru mai mult de 200.000 de investitori

Gabriela Dinu
Gabriela Dinu
Mihai Purcărea, CEO BRD Asset Management SAI

BRD Asset Management SAI a finalizat achiziția participației de 99,9944% din capitalul SAI Patria Asset Management, deținută anterior de Patria Bank, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente.

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Mihai Purcărea: BRD Asset Management SAI gestionează active de peste 10 miliarde lei pentru mai mult de 200.000 de investitoriMihaela Ungureanu: Începem astăzi o nouă etapă, în care aducem împreună, în cadrul aceluiași Grup, experiența și perspectivele a două echipeCiteste si

Tranzacția marchează o nouă etapă în dezvoltarea BRD Asset Management și extinde prezența companiei pe segmentul fondurilor deschise de investiții tranzacționate la bursă (ETF). Integrarea Patria Asset Management în Grupul BRD va permite și extinderea gamei de produse și soluții de investiții oferite clienților.

Mihai Purcărea: BRD Asset Management SAI gestionează active de peste 10 miliarde lei pentru mai mult de 200.000 de investitori

„Suntem încântați să anunțăm finalizarea acestei tranzacții, care marchează o etapă importantă în dezvoltarea BRD Asset Management SAI. Achiziția aduce beneficii directe atât clienților BRD Asset Management SAI, prin extinderea gamei de produse și soluții investiționale disponibile, cât și investitorilor din ETF-urile administrate în prezent de SAI Patria Asset Management, care vor beneficia de expertiza și resursele unei companii cu peste 25 de ani de experiență în administrarea investițiilor. BRD Asset Management SAI gestionează active de peste 10 miliarde lei pentru mai mult de 200.000 de investitori, iar integrarea Patria Asset Management contribuie la consolidarea poziției pe piața locală și la dezvoltarea în continuare a segmentului ETF din România”, a declarat Mihai Purcărea, Director General BRD Asset Management SAI.

La rândul său, Mihaela Ungureanu, Director General Adjunct BRD Asset Management SAI, vorbește despre etapa de integrare și despre reunirea experienței celor două echipe.

Mihaela Ungureanu: Începem astăzi o nouă etapă, în care aducem împreună, în cadrul aceluiași Grup, experiența și perspectivele a două echipe

„În spatele acestei tranzacții se află luni de muncă intensă, colaborare și implicare din partea multor echipe. Fiecare etapă a însemnat rigoare, dialog constant și dorința comună de a identifica cele mai bune soluții, într-un proces complex care a reunit expertize diferite în jurul aceluiași obiectiv. Începem astăzi o nouă etapă, în care aducem împreună, în cadrul aceluiași Grup, experiența și perspectivele a două echipe. Credem că această complementaritate de competenţe reprezintă un punct forte, care ne va ajuta să răspundem în continuare cu profesionalism așteptărilor clienților, partenerilor și investitorilor noștri și să contribuim la dezvoltarea pieței de asset management din România”, a declarat Mihaela Ungureanu.

Procesul de integrare va avea loc gradual și cu respectarea cerințelor de reglementare. Compania precizează că va pune accent pe continuitatea serviciilor, iar investitorii vor fi informați cu privire la etapele și implicațiile procesului.

Denumirea SAI Patria Asset Management va fi păstrată temporar, până la finalizarea formalităților necesare schimbării acesteia în cadrul integrării în Grupul BRD.

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By Gabriela Dinu
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Editor al publicaţiei online www.bankingnews.ro. A participat activ nu numai în managementul şi dezvoltarea proiectului, ci a adoptat şi o implicare directă în activitatea editorială, fiind atrasă de munca redacţională. A descoperit pasiunea pentru jurnalism atunci când a făcut parte din echipa care a lansat portalul www.ghiseulbancar.ro. Așa că îşi asumă rolul de editor, alcătuind, de cele mai multe ori, materiale de analiză.
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