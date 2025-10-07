Stiri de top

Record lunar de 9.000 de participanți noi la BT Pensii, companie din Grupul Banca Transilvania, în septembrie. Corina Cojocaru: ”Faptul că peste 200 de persoane au ales în fiecare zi a acestui an să economisească printr-un fond de pensii administrat de BT Pensii arată că au înțeles cât de necesar este aportul personal pentru un viitor mai bun”

55.000 de participanți noi a atras BT Pensii în acest an, fiind pe primul loc în clasamentul aderărilor din industrie, se arată într-un comunicat de presă remis de companie. Cu aproape 190.000 de participanți la fondurile Pensia Mea și Pensia Mea Plus, BT Pensii a urcat recent încă o poziție în topul celor mai mari administratori de pensii facultative din țară.

9.000 de participanți noi a înregistrat compania în septembrie 2025, fiind un record pentru Pilonul 3, în ultimii 17 ani. 3.000 de persoane au aderat la Pensia Mea sau Pensia Mea Plus folosind aplicația BT Pay. Opțiunea, lansată în august 2025, permite aderarea 100% online, în aproximativ două minute, oferind posibilitatea de a seta oricând contribuția lunară și de a accesa informațiile despre contribuțiile realizate.

„Ne bucurăm să contribuim la creșterea bunăstării personale a românilor, după ce se retrag din activitate. Faptul că peste 200 de persoane au ales în fiecare zi a acestui an să economisească printr-un fond de pensii administrat de BT Pensii arată că au înțeles cât de necesar este aportul personal pentru un viitor mai bun. Noi suntem aici să-i sprijinim, inclusiv printr-o experiență digitală facilă, adecvată stilului de viață mereu în mișcare, prin aplicația BT Pay”, declară Corina Cojocaru, CEO BT Pensii.

Prin administrarea pensiilor facultative, compania Grupului Banca Transilvania oferă românilor oportunitatea de a-și construi un viitor financiar mai sigur. Sumele acumulate de participanți în fonduri completează pensia de stat și pensia privată obligatorie, contribuind semnificativ la creșterea veniturilor după retragerea din activitate. Corina Cojocaru a fost invitată recent la podcast-ul BT Business Talks, unde a vorbit despre pensiile private.

