UniCredit anunță oferte exclusive pentru Salonul Auto București 2025, leasing financiar și credite auto pentru achiziția de mașini

Ofertele de la UniCredit sunt special concepute pentru Salonul Auto București, fiind active doar în perioada 7 – 12 octombrie 2025, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. UniCredit Leasing Corporation oferă finanțare în leasing financiar pentru autoturisme noi, cu dobândă fixă anuală de 4.39% și până la 6 rate lunare CASCO gratuit, de la Asirom. Campania este disponibilă pentru toate ofertele de finanțare personalizate emise în perioada 7 — 12 octombrie 2025 către clienți persoane juridice și fizice.

Oferta CASCO cu primele rate lunare gratuite prin Asirom pentru autoturisme sau autoutilitare cu masă maximă 3.5t, noi, utilizare normală, preț de achiziție (TVA inclus) până în 150.000 euro, cu franșiză 100 euro/eveniment (nu se aplică la prima daună din întreaga durată a contractului de asigurare), se aplică conform mențiunilor de mai jos.

În funcție de perioada contractuală de leasing aleasă (36, 48 sau 60 luni), clientul beneficiază de un număr de rate CASCO gratuit:

  • Contract de Leasing pe o perioada de 36 luni: 3 LUNI CASCO GRATUIT
  • Contract de Leasing pe o perioada de 48 luni: 5 LUNI CASCO GRATUIT
  • Contract de Leasing pe o perioada de 60 luni: 6 LUNI CASCO GRATUIT

În caz de daună totală sau încetare anticipată a Contractului și/sau poliței CASCO (indiferent de motiv), clientul va achita sumele reprezentând primele de asigurare pentru care a fost scutit la plată. Mai multe detalii la standul UniCredit din cadrul Salonului Auto București sau pe unicreditleasing.ro.

În acest an, UniCredit Leasing a sărbătorit 23 de ani de existență și al 18-lea an consecutiv în care este liderul industriei de leasing financiar (conform datelor publice din anul financiar încheiat la finalul lui 2024).

UniCredit Consumer Financing cu o ofertă de nerefuzat: de la 0% dobândă

În același timp, UniCredit Consumer Financing vine cu o ofertă specială, în perioada Salonului Auto Bucuresti: dobândă de la 0% pentru clienții persoane fizice care achizitionează mașini noi printr-un împrumut de la UniCredit Consumer Financing, pentru sume cuprinse între 50,000 și 300.000 de lei.

Oferta este valabilă în perioada 7 – 12 octombrie 2025 și este supusă unor termene și condiții.

Exemplu reprezentativ de calcul

În cazul Creditului „Promo AUTO SAB” pentru o valoare totală a creditului de 80.000 Lei pe 60 luni, rata dobânzii fixă/an este de 0%, comision de analiză dosar 0 Lei, comision lunar de administrare credit 150 Lei, valoarea ratei lunare (pentru rate egale) 1.483,33 Lei, valoarea totală plătibilă 89.000,00 Lei, DAE 4,36%.

