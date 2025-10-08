Stiri de top

Numiri la vârful UniCredit în România. Raluca Mihaela Popescu-Goglea noul CEO la UniCredit Leasing, iar Emil Mitescu a devenit CEO al UniCredit Consumer Financing. Cum își inspiră noii CEO echipele

UniCredit România a desemnat-o pe Raluca Mihaela Popescu-Goglea noul CEO la UniCredit Leasing, iar Emil Mitescu a devenit CEO al UniCredit Consumer Financing.

Raluca Mihaela Popescu-Goglea noul CEO la UniCredit Leasing

Raluca Mihaela Popescu-Goglea a preluat din luna septembrie 2025 rolul de CEO la UniCredit Leasing România, după ce peste 22 de ani a evoluat profesional în familia UniCredit. A ocupat poziții relevante în cadrul UniCredit Bank în România și la nivelul Grupului, acoperind multiple roluri și responsabilități în zona de Corporate. În ultimii trei ani, a fost Vicepreședinte Executiv al Diviziei Corporații a UniCredit Bank, anterior deținând poziția similară în UniCredit Bulbank Bulgaria, din 2019. Raluca a absolvit Academia de Studii Economice din București și are un MBA obtinut la Universitatea din Ottawa și Bucharest Business School.

Experiența ei extinsă în zona corporate, stilul de leadership și ambiția de a-și conduce echipele către excelență sunt atuuri solide pentru consolidarea poziției de top a UniCredit Leasing pe piața din România în următoarea etapă.

Raluca Mihaela Popescu-Goglea: Cred în forța echipei și în relațiile autentice cu oamenii

„Este o mare onoare pentru mine să preiau rolul de CEO al UniCredit Leasing și să contribui la consolidarea poziției noastre ca partener de încredere pentru clienți, pentru companiile partenere și pentru economia românească. Mai presus de toate, cred în forța echipei și în relațiile autentice cu oamenii, pentru că adevărata valoare a unei organizații se construiește prin pasiunea și dedicarea celor care o fac să crească.”, a declarat Raluca Mihaela Popescu-Goglea, CEO al UniCredit Leasing România.

Emil Mitescu este noul CEO al UniCredit Consumer Financing

Emil Mitescu a ocupat poziția de Director Coordonator Aria Strategie și Transformare în cadrul Alpha Bank România, iar din august a preluat rolul de CEO UniCredit Consumer Financing. Emil are o experiență de 23 de ani în domeniul bancar pe piața din România, din care peste 17 ani în Grupul Alpha, unde a coordonat ariile de strategie, strategie digitală și inovare sau managementul schimbării. Din octombrie 2023, a făcut parte din echipa de coordonare a procesului de fuziune dintre UniCredit Bank și Alpha Bank România.

Oficialul este absolvent al Facultății de Relații Economice Internaționale și este pasionat de istorie și de drumețiile pe munte.

Emil Mitescu: Sunt încrezător că împreună vom reuși să scriem următoarele capitole de succes ale UniCredit Consumer Financing

„Sunt bucuros să mă alătur UniCredit Consumer Financing și să lucrez alături de o echipă pe care am găsit-o plină de energie, pasiune și idei bune. Rezultatele obținute până acum arată clar cât de solid a fost drumul parcurs, iar pentru mine provocarea este să ducem povestea mai departe. Îmi doresc să păstrăm ce funcționează, să avem curajul să schimbăm acolo unde este nevoie și să aducem clienților și partenerilor noștri valoare reală, prin soluții cât mai simple și mai utile.

Cred că adevărata noastră putere stă în oameni și în modul în care reușim să transformăm inovația, sustenabilitatea și digitalizarea în experiențe reale pentru clienți și parteneri. Sunt încrezător că împreună vom reuși să scriem următoarele capitole de succes ale UniCredit Consumer Financing.” a spus Emil Mitescu, CEO UniCredit Consumer Financing.

