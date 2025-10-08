Exclusiv. S-a lansat Sindicatul Angajaților din Bănci, o nouă voce pentru salariații din sistemul bancar. Marian Ilie: SAB este o voce unitară a oamenilor care muncesc în bănci și care merită să fie ascultați, sprijiniți și respectați

Un nou sindicat dedicat angajaților din sistemul bancar își face simțită prezența. Sindicatul Angajaților din Bănci (SAB) a fost înființat din dorința de a oferi o reprezentare reală și profesionistă salariaților din toate instituțiile financiare, promovând dialogul social echilibrat și apărarea drepturilor profesionale, economice și sociale ale acestora.

Marian Ilie: SAB este o voce unitară a oamenilor care muncesc în bănci și care merită să fie ascultați, sprijiniți și respectați

„Misiunea noastră este de a construi o voce comună a angajaților din bănci – o voce care să conteze, să fie consultată, sprijinită și ascultată”, a declarat pentru BankingNews Marian Ilie, Secretar General al SAB.

Potrivit acestuia, Sindicatul Angajaților din Bănci marchează o nouă etapă în consolidarea mișcării sindicale bancare din România – una bazată pe profesionalism, colaborare și încrederea între angajați.

„SAB s-a constituit pentru a oferi o reprezentare reală și profesionistă tuturor angajaților din sistemul bancar, indiferent de banca în care lucrează. Ne dorim un dialog social onest, bazat pe respect reciproc și soluții durabile. Este o voce unitară a celor care muncesc în bănci și care merită să fie ascultați și respectați”, a adăugat Marian Ilie.

O formă modernă și flexibilă de organizare

Noul sindicat propune un model deschis și inclusiv, care permite angajaților din orice instituție bancară din România să se afilieze direct, fără a fi nevoie de structuri separate la nivelul fiecărei bănci.

Astfel, SAB își propune să creeze o comunitate solidară și unită, eliminând barierele administrative și temerile care încă persistă în jurul organizării sindicale.

Beneficiile membrilor SAB

Prin intermediul noii structuri, membrii vor beneficia de:

➡️asistență juridică în cazurile în care le sunt încălcate drepturile prevăzute de lege sau de contractul individual de muncă;

➡️sprijin social și profesional în fața oricăror forme de abuz, presiune sau discriminare la locul de muncă;

➡️informare constantă și consultare reală, în spiritul dialogului social european autentic.

Marian Ilie, experiență sindicală de peste 15 ani

Secretarul General al SAB, Marian Ilie, are o experiență sindicală complexă, de peste 15 ani, acoperind toate nivelurile mișcării sindicale:

-membru activ și lider în cadrul UniCredit,

-reprezentant național în Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB) și Confederația Națională Cartel ALFA,

-membru în Consiliul European al Angajaților (EWC) UniCredit și vicepreședinte al Alianței Sindicale UniCredit Group.

Această experiență, subliniază SAB, oferă o viziune de ansamblu – 360° – asupra realităților sindicale și a mecanismelor de dialog social, contribuind la construirea unei relații echilibrate între angajați, angajatori și partenerii sociali.

Afilierea la FSAB

Sindicatul Angajaților din Bănci este afiliat la Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci (FSAB) – o organizație cu peste 25 de ani de expertiză în reprezentarea și apărarea drepturilor angajaților din sectorul financiar-bancar.

FSAB este cel mai cunoscut si important sindicat, semnatar al celor trei contracte colective de muncă sectoriale și partener recunoscut în dialogul social la nivel național și european.

