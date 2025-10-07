Comisioane BCR 2025: modificări majore din 8 decembrie. Ce se schimbă pentru clienții cu conturi George și ce reguli noi adoptă banca privind tranzacțiile suspecte de fraudă. În doar un an, BCR a atras încă 500.000 de clienți în ecosistemul digital George

BCR a anunțat actualizarea comisioanelor și a condițiilor din Contractul Cadru pentru Servicii Bancare, începând cu 8 decembrie 2025. Schimbările vin pe fondul digitalizării accelerate și al nevoii de a gestiona mai sigur tranzacțiile online, dar și din cauza costurilor operaționale mai ridicate din industrie. Clienții care nu îndeplinesc condițiile minime de venit lunar vor plăti un comision de administrare între 15 și 30 de lei, iar banca introduce termeni noi pentru retururile pe motiv de fraudă, erori tehnice sau plăți dublate, menite să protejeze sistemul și utilizatorii.

Ce se schimbă în comisioanele lunare

Noile condiții se aplică automat din 8 decembrie 2025, dacă decizi ca relația contractuală să continue, precizează banca. Clienții care nu sunt de acord pot închide conturile fără costuri până la data menționată.

Astefl, din 8 decembrie, comisionul de administrare aplicabil contului George 3.0 cu card George Standard sau cu card George Gold se menține la zero lei pentru clienții care încasează lunar venituri în contul George 3.0 deschis la BCR, de minim 2.000 lei pentru contul George 3.0 cu card George Standard, respectiv minim 5.000 lei pentru contul George 3.0 cu card George Gold.

În lipsa acestei condiții de încasare, începând cu data de 08.12.2025 se va aplica un comision lunar de administrare de cont de 15 lei pentru contul George 3.0 cu card George Standard, respectiv 30 lei pentru contul George 3.0 cu card George Gold.

Cum eviți comisioanele BCR

Alte comisioane

Alte anunțuri importante făcute de BCR țin de transferul interbancar în lei sau euro din aplicația George. Acesta va fi comisionat cu 7 lei, dar poate fi fără costuri (zero lei) pentru clienții din nivelul Advanced al Programului de Beneficii.

-Depuneri la ghișeu: 1% (min. 30 lei, max. 500 lei), dar 0 lei la MFM BCR.

-Retrageri la ghișeu: 2,5% (min. 30 lei în lei / 6 EUR în valută).

-Plăți în numerar direct în contul unui furnizor: 30 lei — gratuit dacă plata se face în aplicația George.

-Tranzacții la comercianți din categoria jocuri de noroc: 2,3% (min. 5 lei).

-Conversii valutare pentru plăți în altă monedă decât cea a contului: 2,5%, inclusiv pentru clienții campaniei „Alege bine pentru tine”.

Noi reguli privind tranzacțiile suspecte de fraudă

Pentru a gestiona mai eficient tranzacțiile greșite sau suspecte, BCR introduce trei termeni noi în contract:

-Retur pe motiv duplicat: când o plată este efectuată de două ori din eroare, banca o returnează automat.

-Retur pe motiv tehnic/operațional: pentru plăți incorect procesate din cauza unor defecțiuni de sistem.

-Retur pe motiv fraudă: returnarea unei plăți suspecte de fraudă, la solicitarea instituției plătitoare, în termen de cel mult 13 luni de la tranzacție.

În astfel de situații, BCR poate retrage banii din contul clientului fără notificare prealabilă și poate bloca temporar conturile sau instrumentele de plată până la clarificarea cazului.

Clientul este obligat să depună plângere penală și să transmită băncii dovada acesteia (număr de dosar sau copie după plângere).

Noi termeni în limbajul bancar cu care clientul trebuie sa se obișnuiască

„Retur pe motiv fraudă este returnarea de către BCR a unei plăți ca urmare a unei solicitări de la Instituția Plătitoare (inclusiv BCR) de anulare a tranzacției și returnare a sumei, pe motiv de suspiciune de fraudă, în termen de cel mult 13 luni de la data executării respectivei tranzacții.”

„Clientul are obligația să depună plângere penală la autoritățile competente în cazul plăților rezultate din fraude și să transmită BCR o copie a plângerii penale și/sau a numărului dosarului penal cu privire la operațiunile contestate pe motiv de fraudă.”

Noutăți digitale în aplicația George

BCR continuă extinderea funcționalităților digitale și reamintește clienților că a adăugat recent două servicii noi în Contractul Cadru:

-Plăți simplificate prin numărul de telefon – clienții pot trimite sau primi bani instant, doar cu numărul de telefon, fără a mai introduce IBAN (integrare RoPay).

-Transfer automat bazat pe aplicații partenere – permite transferuri automate între conturile proprii, declanșate de acțiuni din aplicațiile comerciale conectate.

Alte actualizări contractuale

Printre modificările adiționale se numără:

-Definirea mai clară a noțiunii de reprezentant legal pentru minori sau persoane sub tutelă;

-Posibilitatea băncii de a actualiza adresa clientului din surse oficiale;

-Noi reguli pentru semnăturile electronice și notificările transmise prin George;

-Extinderea obligațiilor clientului privind păstrarea în siguranță a elementelor de autentificare și prevenirea fraudelor.

Ce trebuie să facă clienții

Clienții care acceptă noile condiții nu trebuie să facă nicio acțiune – modificările se aplică automat din 8 decembrie 2025. Cei care nu sunt de acord pot denunța gratuit relația contractuală, în orice unitate BCR, până la această dată.

BCR anunță o creștere de 500.000 de clienți înrolați în platforma digitală George, comparativ cu anul trecut

potrvit datelor băncii, peste 1.5 milioane din clienți sunt deja înrolați în platforma George, cu 500.000 mai mulți față de iunie 2024, așa cum aratau datele băncii, potrivit unei analize BankingNews.

Joi, 2 octombrie 2025, BCR și-a anunțat clienții despre noutățile din Programul de Beneficii din George pentru clienții peste 18 ani, unic pe piața bancară din Romania, gratuit și 100% digital în aplicația George.

Clienții BCR se bucură de beneficii precum: reduceri la comisioane și la dobânzile produselor de creditare și bonusuri de dobândă pentru economii.

Îl poți activa rapid și simplu direct din aplicația George → Contul tău → Opțiuni → “Upgrade cont” și vei fi înrolat automat în Programul de Beneficii. Verifică în George, secțiunea Fin Coach câte puncte ai acumulat, beneficiile nivelului tău, dar și cum poți debloca altele noi, explică banca.

