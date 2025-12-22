Adrian Codirlașu, CFA: „Economia României va continua să evolueze sub potențial”. Ce se întâmplă, în 2026, cu inflația, cursul euro și dobânzile

Economia României va continua să crească sub potențial, cu un avans sub 1% și în 2025 și în 2026, în timp ce inflația va coborî lent, rămânând la niveluri ridicate și anul viitor, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Asociația CFA România.

În același timp, majoritatea analiștilor anticipează continuarea deprecierii leului, cursul euro fiind așteptat să treacă de 5,17 lei în următoarele 12 luni.

„Conform anticipațiilor participanților la sondajul CFA România, ieșirea din situația de stagflație va fi lentă. Astfel, economia României va continua să evolueze sub potențial, rata anticipată de creștere economică pentru anul viitor fiind în continuare sub 1%, iar, în același timp, deși procesul dezinflaționist se va relua în 2026, acesta va fi lent, iar rata inflației va rămâne ridicată în anul următor.”, a declarat Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România.

Economia: creștere sub 1% și în 2025, și în 2026

Anticipațiile analiștilor indică o evoluție modestă a economiei și preconizează o creștere economică de 0,8% în 2025 și 0,9% în 2026.

Economia este văzută ca evoluând sub potențial, într-un context de ajustări fiscale și costuri ridicate de finanțare.

Inflația: dezinflație lentă, nivel încă ridicat în 2026

Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (decembrie 2026) a scăzut la 6,13%, comparativ cu luna precedentă.

Totodată, 77% dintre participanții la sondaj anticipează reducerea inflației în următoarele 12 luni față de nivelul actual, însă ritmul este perceput ca fiind lent.

Cursul de schimb: leul este așteptat să se deprecieze

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 77% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni.

Totuși, nivelurile anticipate sunt mai temperate față de rundele anterioare ale sondajului. Valoarea medie a cursului este estimată la 5,1313 lei/euro la 6 luni și la 5,1733 lei/euro la 12 luni, sub pragurile de peste 5,2 lei indicate anterior de analiști.

ROBOR: ușoară detensionare a așteptărilor

În ceea ce privește dobânzile, ROBOR la 3 luni este anticipat să scadă ușor în următoarele 12 luni, de la 6,19% în prezent la 5,82%, în linie cu așteptările privind reluarea lentă a procesului dezinflaționist.

Previziunile analiștilor în ceea ce privește cei mai importanți indicatori macroeconomici

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale în orașe, 55% dintre participanți, anticipează o stagnare în următoarele 12 luni. De asemenea 50% dintre participanți consideră că prețurile actuale sunt supra-evaluate, iar 46% că sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat prognozat pentru anul 2025 a înregistrat valoarea medie a anticipațiilor de 8,4% din PIB. Pentru anul 2026, defictul bugetar anticipat este de 6,7%.

Anticipațiile de creștere economică pentru anul 2025 se situează la valoarea medie de 0,8%. Pentru anul 2026 economia este anticipată să crească cu 0,9%.

Datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 61% în următoarele 12 luni.

Aproximativ 96% dintre participanți anticipează menținerea, în următoarele 12 luni, a României în categoria de rating recomandată investițiilor.

Analiștii CFA au păstrat nivelul anticipat al cursului euro în zona de 5,2 lei/euro, deci fără o deteriorare suplimentară față de rundele anterioare ale sondajului.

Indicatorul CFA, în creștere în noiembrie

Indicatorul de Încredere Macroeconomică realizat de Asociația CFA România a crescut cu 6,8 puncte în luna noiembrie.

Componenta de anticipații a urcat la 34,2 puncte, iar componenta de condiții curente a crescut la 42,4 puncte, avansul fiind susținut în principal de percepția privind angajarea curentă.

