Dacia a devenit, din nou, cel mai valoros brand românesc, iar Banca Transilvania rămâne cel mai puternic brand românesc, cotat cu AAA+. Ce alte bănci fac parte din Top 50 cele mai valoroase și mai puternice mărci românești

Dacia a devenit, din nou, cel mai valoros brand românesc, iar Banca Transilvania rămâne cel mai puternic brand românesc, cotat cu AAA+, conform unei noi analize a Brand Finance, liderul consultanta in evaluarea brandurilor.

Top 50 cele mai valoroase și mai puternice mărci românești a fost publicat și observăm că asisităm la o schimbare în fruntea clasamentului: Dacia revine pe primul loc iar eMag face un pas in spate.

Schimbarea de la vârf, între Dacia și eMAG, reflectă evoluția opusă a celor două industrii respective pre și post-pandemie: piața auto și-a revenit pe măsură ce oamenii au început să se miște din nou, în timp ce cumpărăturile online au încetinit, în ciuda unei schimbări de comportament al consumatorilor care apelează mai des la cumpărăturile online. Recuperarea Dacia este și mai interesantă deorece, daca facem o comparație cu evoluția mărcii companiei-mamă (Renault), observăm că a pierdut constant din valoarea mărcii în ultimii 5 ani.

Banca Transilvania rămâne cel mai puternic brand din banking

În banking acolo unde ne uităm atent, Banca Transilvania rămâne cel mai puternic brand românesc, cotat AAA+, cu o valoare de 513 milioane dolari (494 milioane euro). Față de anul trecut, BT mai avansează un loc până pe locul 4 in TOP 50 de branduri din România.

Următoarele bănci prezente în TOP 10 sunt BRD și BCR, pe locurile 8 și 9, la fel ca în 2022. BRD ajunge la o valoare de 229 mil $ – in creștere de la 178 -, iar BCR are o valoare de 183 mil $, față de 168 mil dorai in 2022. În primele 50 de companii mai regăsim o singură bancă – CEC Bank. Acesta urcă pe locul 17, de pe 19 in 2022.

Banca Transilvania rămâne cel mai puternic brand românesc, cotat AAA+

Banca Transilvania se situează, pentru al doilea an consecutiv, în topul celor mai puternice zece bănci la nivel global.

Comerțul cu amănuntul își continuă redresarea post-pandemie

Dedeman rămâne cel mai valoros brand deținut în întregime de acționarii români, apărând poziția a 3-a în clasament (valoarea mărcii în creștere cu 5%, până la 530 de milioane de euro), sectorul de retail preponderent fizic își continuă redresarea post-pandemie. Astfel, valoarea mărcii Altex a crescut cu 13%, până la 139 de milioane de euro, iar Mobexpert a crescut cu 17%, până la 22 de milioane de euro; aceeași tendință este vizibilă în retailul farmaceutic, Farmacia Tei urcând cu 24%, până la 30 de milioane de euro, iar Help Net cu 14%, până la 27 de milioane de euro, arată analiza.

Deși economia românească nu a avut legături semnificative cu Rusia și Ucraina, undele de șoc de război provocate de invazia rusă a Ucrainei, care se așteaptă să continue și în viitorul apropiat, pot provoca încă perturbări imprevizibile, potrivit analiștilor Brand Finance.

Peste 60% dintre mărci sunt create de sectorul privat în ultimii 30 de ani

Noile mărci – create și dezvoltate de antreprenori și companii private în ultimii 30 de ani – reprezintă peste 60% din Brand Finance România 50 2022 – atât ca număr de mărci, cât și ca valoare a mărcii.

Cine iese. Cine vine

În acest an lista TOPUL a suferit modifiări importante. Astfel, branduri respectabile au părăsit TOP 50 – Borsec și Sensiblu nu se mai regăsesc in primele 50 companii.

In locul lor au intrat brandul local în ascensiune One United Properties, care intră direct pe locul 24, cu o valoare a mărcii de 49 de milioane de euro, și marca industrială ALRO – valoarea mărcii este de 40 de milioane de euro și se situează pe locul 29.

Brand Finance calculeaza forta unui brand printr-un index BSI (Brand Strength Index), tinand cont de trei piloni, la final rezultand un punctaj de maxim 100, transformat intr-un sistem de rating (de exemplu, un brand cu scor BSI 90-100 primeste rating AAA+):