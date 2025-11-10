Erste Private Banking România, desemnată cea mai bună bancă de private banking din România de către PWM/Financial Times și Global Finance

Erste Private Banking România, divizia BCR dedicată administrării averii, își consolidează statutul de lider al pieței locale. Divizia a fost desemnată în 2025 cea mai bună bancă de private banking din România de două publicații de referință la nivel global: PWM/The Banker – parte din grupul Financial Times – pentru al treilea an consecutiv, și Global Finance, pentru al șaselea an la rând.

Ava Beznoska: Aceste premii reflectă încrederea pe care clienții noștri ne-o acordă în gestionarea propriilor planuri

„„A fi recunoscuți pentru a treia oară consecutiv de PWM The Banker și pentru a șasea oară consecutiv de Global Finance reprezintă momente de mare bucurie și împlinire pentru întreaga noastră echipă.

Înainte de toate, aceste premii reflectă încrederea pe care clienții noștri ne-o acordă în gestionarea propriilor planuri. În același timp, sunt o recunoaștere a echipei noastre, a oamenilor care îmbină pasiunea, dedicarea și perseverența pentru a atinge cele mai înalte standarde.

Această realizare aparține întregii echipe, pentru că fiecare dintre noi contribuie, zi de zi, cu energie, profesionalism și implicare pentru a oferi excelență în relația cu clienții.”, a declarat Ava Beznoska, Head of Erste Private Banking România

Premii regionale pentru Erste Group

La nivel continental, PWM/The Banker a desemnat Erste Private Banking drept cea mai bună bancă de private banking din Europa Centrală și de Est pentru al 12-lea an consecutiv. În paralel, Global Finance a acordat distincția pentru Cea mai bună bancă de private banking pentru investiții sustenabile din aceeași regiune.

Erste Private Banking România are peste 3.700 de clienți și active gestionate de 2,8 miliarde de euro

La finalul lunii iunie 2025, Erste Private Banking România deservea peste 3.700 de clienți, prin birourile din București, Cluj, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța.

Activele gestionate au atins aproximativ 2,8 miliarde de euro, marcând o creștere consistentă și reflectând încrederea crescută a investitorilor în expertiza echipei.

Singura bancă din România cu un pachet complet de private banking

Prin Erste Private Banking, BCR rămâne singura bancă locală care oferă un pachet complet de administrare a averii, inclusiv:

administrare discreționară de portofoliu

acces la cele mai performante fonduri internaționale

vânzare de aur fizic

soluții personalizate de planificare financiară

consultanță și tranzacționare directă prin platforma George, inclusiv obligațiuni ale unor emitenți globali.

Administrarea discreționară este oferită prin Erste Asset Management, singurul jucător din România care include acest serviciu în portofoliu.

În 2024, divizia a lansat două fonduri noi în euro – ERSTE Liquidity EUR și ERSTE Balanced EUR – extinzând opțiunile de diversificare pentru investitori.

Un standard global de excelență

Premiile PWM – Global Private Banking Awards – sunt printre cele mai prestigioase recunoașteri internaționale pentru industria de private banking. Evaluările includ performanțele financiare, inovațiile, satisfacția clienților, strategia de dezvoltare și stabilitatea echipelor, fiind completate de indicatori cantitativi analizați de experți globali.

Despre Erste Private Banking România

Parte din BCR și din Erste Group, divizia oferă servicii complete de administrare a averii pentru clienți cu active semnificative. Echipa este formată din peste 40 de consultanți acreditați ASF, pregătiți la instituții internaționale precum Frankfurt School of Finance & Management.