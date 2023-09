Iancu Guda: „Taxe mai mari înseamnă, implicit, dobânzi mai mari la credite”. De ce sectorul bancar nu este cel mai profitabil

In aceste zile se tot spune ca bancile obtin “supraprofit” pe spinarea clientilor, asa ca trebuie suprataxate. Nu doar ca este FALS, dar tot noi (poporul si companiile) o sa platim taxa prin cresterea costului de finantare, sustine Iancu Guda, analist financiar. Acesta explica ca, sectorul bancar a inregistrat in fiecare an din ultimul deceniu un randament al capitalului investit semnificativ sub media la nivel national, fiind mereu la coada clasamentului comparativ cu alte sectoare. Spre exemplu, in anul 2022 marcat de cel mai ridicat profit in suma absoluta, sectorul bancar a fost pe locul 20 / 24 sectoare din perspectiva randamentului capitalului, respectiv pe ultimul loc din perspectiva randamentului activelor. Unde este “supraprofitul” ?

Iancu Guda: Taxe mai mari inseamna, implicit, dobanzi mai mari la credite

👉 conceptul de “supraprofit” NU are legatura cu dimensiunea profitului, ci cu raportarea acestuia la capitalul investit si risc. Logic. Daca iti propun o afacere cu profit de 1 mil €, nu poti investi pana cand nu intelegi 2 aspecte esentiale: (i) cat trebuie sa investesti? (ii) care este riscul? La o investitie de 3 mil € si un risc moderat, randamentul anual de 33% pentru capitalul investit este foarte bun, putem aprecia “supraprofit” … dar daca investesti 10 mil euro si riscul este mare, randamentul de 10% pentru capitalul investit este foarte mic, putem spune “subprofit” si vei prefera investitia in obligatiuni guvernamentale (randament similar dar risc mult mai mic).

👉 “supraprofitul” intr-un sector apare atunci cand ROE (Profit / Capital Investit) este mult peste media nationala. Am calculat ROE pentru toate sectoarele de afaceri din Romania in ultimii 15 ani, mereu sectorul bancar a obtinut un ROE mult sub media nationala si la coada clasamentului. Spre exemplu, in 2022, anul cu cel mai bun profit istoric al sectorului bancar, ROE a fost de 16,4%, media nationala 24.2% si 20 de industrii au depasit ROE inregistrat de banci (grafice atasate postarii). Unde este “supraprofitul” sectorului bancar?

👉 ROE se calculeaza intotdeauna pe un ciclu economic minim de 5 ani preferabil 10 ani, perioada in care ROE pentru sectorul bancar a fost 13% (2018-2022), respectiv 8% (2012-2022), foarte putin avand in vedere riscul si inflatia din Romania (asa se compara corect cu situatia din alte tari).

Acum 3 ani bancile erau atacate ca nu declara profitul real in Romania … acum brusc profitul este prea mare si trebuie suprataxat. Adevarul este urmatorul, sustinut obiectiv cu cifre:

👉 profitul bancilor este in crestere datorita avansului creditarii (creste baza la care se aplica dobanzile), fenomen sustinut chiar de guvern. Spre exemplu, soldul creditelor acordate de banci tuturor companiilor din Romania a crescut cu 65 mld lei intre 2020-2022 (perioada cu riscuri maxime, marcata de pandemie si razboiul din Ucraina), dublu comparativ cu dinamica din ultimul deceniu (33 mld lei intre 2007-2019, vezi grafic).

👉 Profitul bancilor NU creste datorita “dobanzilor mari la credite si mici la depozite”, diferenta dintre acestea fiind acum la minimul istoric de numai 3,5% (din care doar creditele neperformante sunt 2,6%). Spre exemplu, conform BNR, dobanda medie pentru un credit nou acordat unei companii este de 8,4% … cat sa mergi mai jos cand inflatia este 9,4% si insusi statul se imprumuta cu cca 7% (teoretic, risc zero).

„Taxe mai mari inseamna, implicit, dobanzi mai mari la credite”, conchide Iancu Guda intr-o postare pe retelele sociale.