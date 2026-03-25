FOTO. Cum a fost pentru cele 75 de ONG-uri din Raiffeisen Comunități să participe la Incubatorul de Comunități Sustenabile

Programul Raiffeisen Comunități, realizat de Raiffeisen Bank România împreună cu Asociația pentru Relații Comunitare, intră într-o etapă esențială a ediției 2025–2026: Incubatorul de Comunități Sustenabile, un proces intensiv de lucru dedicat parteneriatelor care dezvoltă soluții pentru comunitățile din România.

75 de organizații își consolidează inițiativele și își dezvoltă intervențiile în comunitate

În cadrul incubatorului, 75 de organizații, ce formează 25 de parteneriate selectate din cele 390 de ONG-uri înscrise, iau parte la un program de co-creare derulat pe parcursul a două zile și jumătate, în care își consolidează inițiativele și își dezvoltă intervențiile în comunitate, înainte de etapa finală a programului.

Incubator construit pe metodologia U-Process dezvoltată de Otto Scharmer

Incubatorul este conceput ca un proces intensiv de co-creare, construit pe metodologia U-Process dezvoltată de Otto Scharmer, care sprijină organizațiile să treacă de la idei și intenții la parteneriate funcționale și soluții community-driven, dezvoltate împreună cu comunitățile în care acestea activează. Scopul acestei etape este de a consolida capacitatea colectivă a parteneriatelor de a genera schimbare sustenabilă în comunități, prin colaborare autentică, procese participative și o logică clară a schimbării care stă la baza aplicațiilor finale.

Cristian Sporiș:Incubatorul de Comunități Sustenabile este etapa în care ideile dezvoltate în program capătă structură și direcție

„Incubatorul de Comunități Sustenabile este etapa în care ideile dezvoltate în program capătă structură și direcție. În acest proces, organizațiile își consolidează parteneriatele, lucrează mai aproape de comunitate și își clarifică modul în care soluțiile propuse pot genera impact pe termen lung. Ne dorim ca inițiativele care ies din acest proces să fie bine ancorate în nevoile comunităților și să contribuie la schimbări durabile la nivel local.”, declară Cristian Sporiș, Vice-Președinte, Divizia Corporate & Investment Banking și Membru în Consiliul Director al Raiffeisen Bank România.

Parteneriatul, comunitatea și impactul – trei direcții cheie ale incubatorului

Procesul de incubare se concentrează pe trei direcții esențiale pentru dezvoltarea unor inițiative comunitare sustenabile: consolidarea parteneriatelor, implicarea reală a comunității și claritatea asupra impactului urmărit. În cadrul sesiunilor de lucru, organizațiile participante își clarifică rolurile, mecanismele de decizie și modul de colaborare, astfel încât parteneriatele să funcționeze ca echipe reale de lucru, cu o viziune comună asupra schimbării pe care își propun să o genereze.

În același timp, incubatorul încurajează o abordare participativă în dezvoltarea soluțiilor. Parteneriatele lucrează pe baza rezultatelor consultărilor comunitare realizate anterior și dezvoltă mecanisme concrete prin care membrii comunității pot participa activ la procesul de decizie, consolidând încrederea și relevanța intervențiilor locale.

Un alt element central al procesului este construirea unei Teorii a Schimbării, instrument strategic care ajută organizațiile să definească modul în care intervențiile propuse pot genera rezultate și impact în comunitate. Participanții își clarifică obiectivele, stabilesc indicatori relevanți pentru comunitate și explorează modele de sustenabilitate financiară și organizațională care să depășească dependența de un singur grant.

Dana Pîrțoc: Raiffeisen Comunități s-a transformat într-o platformă de creștere și de susținere a ideilor de schimbare în bine

„Trăim într-o Românie a contrastelor, unde, de prea multe ori, comunitățile noastre sunt fragmentate de neîncredere și de lipsa dialogului. Incubatorul de Comunități Sustenabile ne ajută să construim pe cele mai vulnerabile puncte din comunitățile noastre și să întărim speranța. Acest program este rezultatul unui parteneriat de cursă lungă, și mă bucur să văd cum, în ultimii ani, Raiffeisen Comunități s-a transformat într-o platformă de creștere și de susținere a ideilor de schimbare în bine. Programul ne arată ce impact uriaș putem avea atunci când suntem împreună și avem încredere în puterile noastre”, spune Dana Pîrțoc, director-executiv al Asociației pentru Relații Comunitare.

Dezvoltarea capacității organizațiilor de a facilita schimbarea comunitară

Dincolo de dezvoltarea proiectelor, incubatorul urmărește și o transformare la nivelul modului în care organizațiile lucrează cu comunitățile.

Participanții își dezvoltă competențe în domenii precum facilitarea proceselor participative, evaluarea impactului și construirea unor intervenții strategice pe termen lung. Procesul contribuie la o schimbare de mindset – de la o abordare centrată pe proiecte punctuale la una orientată către dezvoltare comunitară, în care comunitatea devine co-autor al schimbării.

În același timp, parteneriatele își consolidează capacitatea de colaborare, își clarifică rolurile și mecanismele de lucru și explorează opțiuni diversificate de sustenabilitate financiară și organizațională.

Parte din ediția a 15-a a programului Raiffeisen Comunități

Incubatorul face parte din parcursul extins al ediției a 15-a a programului Raiffeisen Comunități, care oferă organizațiilor sprijin financiar și expertiză pentru dezvoltarea inițiativelor comunitare. În această ediție, programul pune la dispoziție granturi cuprinse între 250.000 și 350.000 de lei, dintr-un buget total de 4 milioane de lei, pentru proiecte dezvoltate în parteneriat și ancorate în nevoile reale ale comunităților.

Prin incubator, organizațiile participante își consolidează ideile și intervențiile înainte de etapa finală a programului, în care vor fi selectate inițiativele ce vor primi finanțare pentru implementare.