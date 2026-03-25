Acum poți să accesezi un credit rapid pentru lucrări stomatologice prin simpla scanare a unui cod QR

UniCredit Consumer Financing, în parteneriat cu iStoma, o platformă performantă de management dedicată clinicilor stomatologice, oferă clienților posibilitatea finanțării lucrărilor stomatologice, pe baza unui plan de tratament personalizat, stabilit de cabinetul stomatologic partener. Finanțarea se acordă în lei, pe o perioadă de până la 60 de luni, pentru sume până la 120.000 lei, clientul plătind creditul în rate lunare egale.

Cum funcționează creditul pentru tratamentul stomatologic?

După vizita într-una dintre clinicile stomatologice ce folosește platforma iStoma și este parteneră cu UniCredit Consumer Financing, pacientul primește un plan de tratament individual și costurile aferente. Pe document va regăsi un cod QR unic, aferent finanțării planului de tratament, precum și valoarea ratei lunare, calculată pe perioada maximă de finanțare. Prin scanarea codului QR, pacientul va putea parcurge întreg procesul de creditare online, rapid, simplu și transparent.

Emil Mitescu: Știm cu toții că atunci când ai o problemă medicală nu ai chef nici de hârtii, nici de drumuri, nici de proceduri care durează

„Pentru noi, parteneriatul cu iStoma a fost un pas firesc în strategia noastră de digitalizare. Știm cu toții că atunci când ai o problemă medicală nu ai chef nici de hârtii, nici de drumuri, nici de proceduri care durează. Așa că am făcut lucrul cel mai simplu: am găsit soluțiile cele mai rapide și mai ușor de folosit pentru un pacient. Exact acolo unde ai nevoie de ele, când ai nevoie, fără bătăi de cap”, a spus Emil Mitescu, CEO UniCredit Consumer Financing.

Ionut Botorogeanu: Oferim servicii financiare premium celor peste 5000 de cabinete stomatologice din platforma iStoma

„Colaborarea cu UniCredit Consumer Financing a început din 2024, dar astăzi facem un pas cu adevărat important pentru întărirea parteneriatului nostru, prin oferirea de servicii financiare premium celor peste 5000 de cabinete stomatologice din platforma iStoma. Asocierea noastră cu UniCredit Consumer Financing, subsidiară a UniCredit Bank, una dintre cele mai mari bănci prezente pe piața românească, ne definește clar nivelul de ambiție și direcția de dezvoltare spre care ne îndreptăm. Ne dorim să îmbunătățim viața a cât mai mulți oameni prin accesarea serviciilor stomatologice și financiare premium din iStoma, prin simpla scanare a unui cod QR”, a spus Ionut Botorogeanu, CEO iStoma.

Cine este UniCredit Consumer Financing IFN

UniCredit Consumer Financing IFN SA este parte a Grupului UniCredit din România și și-a început activitatea în 2008. Specializată în finanțarea persoanelor fizice, instituția financiară oferă credite de nevoi personale fără ipotecă și carduri de credit prin rețeaua de sucursale a UniCredit Bank, finanțează achiziția de bunuri de consum în rate cu dobândă fixă în rețeaua de parteneri intermediari de credit la nivel național, fiind prezentă în peste 2000 de locații și prin canale la distanță, precum și credite auto, prin rețeaua de parteneri intermediari de credit.