BRD Sogelease și Auchan, parteneriat pentru soluții de finanțare sustenabilă în sectorul transporturilor

BRD Sogelease și Auchan România anunță extinderea parteneriatului dedicat furnizorilor și companiilor de transport care colaborează cu retailerul. Prin acest program, companiile vor avea acces la soluții de finanțare în condiții avantajoase, inclusiv leasing financiar și credite de investiții, pentru achiziția de vehicule electrice și cu emisii reduse de carbon, stații de încărcare și echipamente logistice care contribuie la reducerea emisiilor și la îmbunătățirea eficienței energetice.

Inițiativa completează pachetul de soluții sustenabile lansat în 2025 de Auchan România și BRD – Groupe Société Générale, dedicat finanțării furnizorilor retailerului

Prin extinderea colaborării, Auchan România și BRD Sogelease le oferă acum furnizorilor și partenerilor de transport ai retailerului finanțare pentru modernizarea flotelor auto, pentru îmbunătățirea echipamentelor de producție și pentru tehnologiile utilizate în operațiunile de depozitare.

„Continuăm eforturile începute anul trecut prin Programul Parteneri pentru Decarbonizare și extindem ecosistemul de soluții financiare dedicate furnizorilor noștri. Prin integrarea leasingului financiar, oferim un instrument concret pentru modernizarea flotelor auto și a echipamentelor utilizate în producție și transport, facilitând accesul la tehnologii cu impact redus asupra mediului. Ne propunem să sprijinim tranziția partenerilor noștri către modele operaționale mai reziliente și competitive, contribuind în același timp la reducerea amprentei de carbon pe întreg lanțul de aprovizionare”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate, Auchan România.

„Ne bucurăm să sprijinim companiile românești în cadrul acestui parteneriat dintre Auchan și grupul BRD. Cu soluțiile noastre de finanțare în leasing, furnizorii Auchan vor avea la dispoziție un instrument simplu și eficient pentru a accesa capitalul necesar investițiilor în flote cu emisii reduse și tehnologii asociate. Credem că performanța pe termen lung și o activitate mai eficientă energetic sunt strâns legate și vom continua să ne susținem clienții și partenerii pe tot parcursul acestei evoluții”, a spus Gabriel Mihai, Director General, BRD Sogelease.

Program dedicat furnizorilor Auchan România – IMM-uri, companii mari

Programul se adresează furnizorilor Auchan România, atât IMM-urilor, marilor companii, cât și partenerilor noștri de transport. Pentru a fi eligibili, partenerii trebuie să fie furnizori activi ai retailerului, iar achiziția să aibă ca scop implementarea soluțiilor sau tehnologiilor care susțin reducerea emisiilor de carbon în cadrul operațiunilor acestora. Furnizorii Auchan beneficiază de condiții financiare avantajoase, structuri flexibile de plată și avans, procese rapide de aprobare și consultanță dedicată. Leasingul financiar oferă, de asemenea, deductibilitate fiscală și le permite companiilor să‑și modernizeze flotele fără să-și blocheze capitalul propriu.

Pachetul de finanțare se completează cu leasing financiar pentru:

●Autoturisme electrice și hibride, pentru eficientizarea costurilor și un impact redus asupra mediului

●Vehicule comerciale ușoare și grele, electrice sau cu emisii reduse, pentru activități de transport și distribuție

●Echipamente logistice – stivuitoare, tehnologii de manipulare, sisteme logistice

●Soluții industriale eficiente energetic pentru depozite și spații de producție, orientate spre optimizarea consumului de energie și a proceselor operaționale

