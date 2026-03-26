Nota de plată a băncilor în 2025: record de taxe și impozite virate la bugetul de stat, cu o creștere spectaculoasă de 30% față de anul anterior. Cât mai poate fi întinsă coarda?

Sectorul bancar din România își consolidează poziția de contributor major la bugetul de stat, după un 2025 în care șase dintre cele mai mari instituții de credit (Banca Transilvania, BCR, UniCredit Bank, BRD – Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank și ING Bank) au plătit taxe și impozite semnificativ mai mari față de anul precedent. Datele obținute de publicația BankingNews arată că aceste bănci au virat împreună aproximativ 8,76 miliarde de lei, în creștere cu circa 30% față de nivelul din 2024.

Guvernul a majorat impozitul pe cifra de afaceri de la 2% la 4%

Avansul este relevant nu doar prin dimensiunea sa, ci și prin semnificație: el reflectă atât profitabilitatea ridicată a sistemului bancar, cât și impactul noilor măsuri fiscale introduse în ultimii ani, inclusiv impozitarea suplimentară aplicată sectorului, prin majorarea impozitului pe cifra de afaceri de la 2 la 4% de la 1 iulie 2025.

Banca Transilvania a plătit cea mai mare contribuție

Datele BankingNews arată că cea mai mare contribuție vine, și în 2025, din partea Băncii Transilvania, care a plătit 2,9 miliarde de lei la buget. Practic, o treime din totalul analizat este generat de o singură instituție de credit, ceea ce confirmă poziția dominantă a băncii în sistem. La o distanță considerabilă se află BCR, cu 1,5 miliarde de lei, în timp ce restul băncilor din top – BRD, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank și ING Bank – formează un grup compact, cu contribuții apropiate, situate în jurul pragului de 1-1,14 miliarde de lei.

Această distribuție evidențiază un sistem bancar concentrat, dar în același timp competitiv. Deși există un lider clar, diferențele dintre ceilalți jucători sunt relativ mici, ceea ce indică o concurență echilibrată în zona marilor bănci. În ansamblu, primele șase instituții controlează peste 70% din piață, astfel că evoluțiile lor oferă o imagine fidelă asupra întregului sector.

Suma totală plătită de bănci ar putea ajunge în 2025 la 12–13 miliarde de lei

Privite în ansamblu, aceste contribuții au un impact direct asupra finanțelor publice. Dacă tendința se menține și la nivelul întregului sistem bancar, suma totală plătită de bănci ar putea ajunge în 2025 la 12–13 miliarde de lei. Este un nivel care confirmă faptul că sectorul este un pilon important pentru bugetul de stat, cu resurse care pot susține investiții publice majore sau pot contribui la reducerea deficitului.

Creșterea sumelor virate la buget vine însă într-un context de presiune fiscală în creștere. Pe lângă impozitul pe profit, băncile sunt supuse și unor taxe suplimentare, precum impozitul pe cifra de afaceri, ceea ce ridică nivelul efectiv de taxare. În aceste condiții, rezultatele din 2025 reflectă nu doar performanța financiară, ci și un efort fiscal mai mare din partea sectorului.

Această realitate deschide o discuție mai amplă despre echilibrul dintre taxare și rolul economic al băncilor. Pe de o parte, contribuțiile consistente confirmă faptul că sectorul bancar este un susținător important al bugetului public. Pe de altă parte, o fiscalitate ridicată poate avea efecte indirecte, de la influențarea costului creditării până la impactul asupra ritmului de finanțare a economiei.

2025 un moment de reflecție asupra modului în care este calibrată relația dintre stat și bănci

În acest context, anul 2025 marchează nu doar un nou record al contribuțiilor, ci și un moment de reflecție asupra modului în care este calibrată relația dintre stat și sistemul bancar. Miza nu ține doar de nivelul taxelor colectate, ci și de capacitatea băncilor de a rămâne un motor de finanțare pentru economie într-un mediu fiscal tot mai exigent.

Băncile sunt importante pentru bugetul de stat nu doar prin taxele și impozitele pe care le virează, ci și prin rolul lor în finanțarea economiei. Creditarea companiilor și a populației generează, la rândul ei, venituri suplimentare pentru stat – de la TVA și impozit pe profit până la contribuții sociale. Fie că vorbim despre locuințe, bunuri de consum sau investiții în echipamente, toate aceste fluxuri sunt susținute de sistemul bancar și se întorc, indirect, în bugetul public.

