Dacă investeai 1.000 de lei la bursă în 2020, astăzi aveai aproape 2.500 de lei. Răzvan Pașol: „Nu putem avea performanțe bune la bursă fără riscuri”. 4 reguli esențiale pentru investitori

Un român care ar fi investit 1.000 de lei la bursă la finalul anului 2020 ar fi ajuns, la finalul lui 2025, la aproximativ 2.490 de lei, fără a include și câștigurile din dividende. Evoluția vine însă la pachet cu episoade de scăderi semnificative și cu riscuri pe care investitorii trebuie să le înțeleagă, explică Răzvan Pașol, CEO Patria Asset Management.

Performanța cumulată a indicelui BET în perioada 2021–2025 a fost de +149%



Performanțele bursei de la București din ultimii ani arată clar potențialul investițiilor pe termen lung. Răzvan Pașol arată în analiza sa că performanța cumulată a indicelui BET în perioada 2021–2025 a fost de +149%.

Adică „1.000 de lei investiți la bursă la 31.12.20 valorau 2.490 de lei la 31.12.25, la care se adaugă și câștigul din dividende”, scrie Pașol.

Acesta atrage atenția că această evoluție nu a fost liniară. În aceeași perioadă, piața a trecut prin corecții importante, inclusiv o scădere de -23% între ianuarie și octombrie 2022 și una de -14% între iulie și decembrie 2024.

De unde vine riscul în investiții

Răzvan Pașol atrage atenția că randamentele ridicate nu pot exista fără riscuri. „Riscul unei investiții este posibilitatea ca aceasta să genereze un randament diferit de cel așteptat (inclusiv pierderi în unele cazuri)”, explică acesta.

El subliniază că evoluțiile bursiere sunt greu de anticipat, deoarece prețul acțiunilor este influențat de o combinație complexă de factori: economici, politici, financiari, dar și de factori specifici fiecărei companii, precum rezultatele financiare sau strategia de business.

„Vestea bună este că riscurile sunt compensate de performanțele ridicate ale investițiilor pe termen lung. Dar nu putem avea performanțe bune la bursă fără riscuri. Aceasta este regula jocului”, spune Pașol.

Impactul psihologic: partea invizibilă a investițiilor

Un aspect adesea ignorat este reacția emoțională a investitorilor în perioadele de scădere. „Este ușor să pierdem din vedere riscurile atunci când bursele cresc, dar perioadele de scădere sunt inevitabile”, avertizează Pașol.

Mai mult, pierderile sunt resimțite mai intens decât câștigurile: „Impactul psihologic negativ al unei pierderi de 1.000 de lei este mult mai mare decât impactul pozitiv al unui câștig de 1.000 de lei.”

Această realitate face ca disciplina investițională să fie dificilă, mai ales în momentele de volatilitate.

Cele 4 reguli esențiale pentru investitori

👉 Alocarea bună a economiilor pe clase de active – nu investiți toți banii la bursă, ci plasați o parte confortabilă în instrumente cu venit fix (depozite, obligațiuni) și o parte în acțiuni.

👉 Investiții pe termen lung – istoria ne arată că scăderile la bursă sunt depășite cu răbdare (iar răbdarea este mai suportabilă când nu avem 100% din bani plasați în acțiuni, după cum am scris la punctul 1).

👉 Diversificare – investiți în mai multe acțiuni, nu doar în una-două; de preferat în sectoare diferite și în coșuri de acțiuni sau ETF-uri. Diversificarea geografică este o altă idee bună – o parte din investiții la bursa din București, iar diferența pe bursele din regiune, în Europa de Vest sau America, de exemplu.

👉 Investiții recurente – nu plasați sume mari într-un singur moment.

Analiza arată clar că bursa poate dubla investițiile în câțiva ani. Dar drumul nu este liniar, iar volatilitatea face parte din joc.

Lecția predată de Răzvan Pașol pentru investitori? Randamentele vin cu riscuri, iar succesul pe termen lung ține mai puțin de inspirație și mai mult de disciplină.

Cifrele BVB joi dimineață

Bursa de Valori București (BVB) a deschis în creștere ședința de joi, iar rulajul se cifra la 11 milioane de lei (2,2 milioane de euro), după 30 de minute de la debutul tranzacțiilor.

Indicele principal BET, care reflectă evoluția celor mai lichide 20 de companii, consemna un avans de 0,13%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la BVB, înregistra o creștere de 0,12%.

Indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, era în urcare cu 0,22%, iar reperul de randament al fondurilor de investiții, BET-BK, se aprecia cu 0,14%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor era pe plus cu 1,01%, în timp ce BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic și al utilităților, a câștigat 0,28%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, era în scădere cu 0,22%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor se înregistrau la Societatea de Construcții Napoca (+14,68%), IAR Brașov (+11,85%) și Evergent Investments (+3,37%).