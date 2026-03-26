Clienții UniCredit Bank au acces la fondurile de investiții, direct din aplicația Mobile Banking. Antoaneta Curteanu: ”Transformăm telefonul mobil într un instrument prin care oricine poate începe să investească, chiar și cu sume mici”

UniCredit Bank își continuă procesul accelerat de digitalizare prin lansarea unei noi funcționalități care oferă acces clienților săi către investițiile în fonduri mutuale, direct din aplicația Mobile Banking. Această nouă opțiune oferă celor interesați acces ușor, rapid și sigur la o gamă largă de fonduri de investiții, distribuite de UniCredit Bank, inclusiv onemarkets Fund, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Odată cu această funcționalitate, UniCredit Bank aduce în aplicație o suită completă de fonduri de investiții, dând posibilitatea clienților să-și gestioneze portofoliul investițional, în mod digital, de la semnarea contractului de investiții financiare, până la tranzacționare și monitorizarea performanței.

Clienții au posibilitatea să investească în numeroase fonduri administrate de unii dintre cei mai prestigioși administratori de fonduri mutuale la nivel mondial, precum: Amundi, Fidelity, UniCredit, J.P. Morgan, BlackRock și mulți alții. Accesul la fonduri de investiții diverse permite o expunere echilibrată și profesionist administrată la piețele globale.

Noua funcționalitate disponibilă în Mobile Banking elimină complet necesitatea unei vizite în sucursală. Accesând Mobile Banking, clienții pot semna digital contractul de investiții, completa chestionarul MiFID, prin care este evaluată experiența și gradul de cunoaștere a produselor investiționale, accesa detalii despre fonduri, pentru informare completă și transparentă, pot efectua tranzacții de cumpărare și răscumpărare sau crea un plan de investiții cu contribuții recurente. Întreg procesul online este simplu, intuitiv și disponibil 24/7.

„Prin integrarea investițiilor direct în Mobile Banking, deschidem un nou capitol în relația cu clienții noștri: acces simplu, imediat și educativ la lumea investițiilor. Transformăm telefonul mobil într un instrument prin care oricine poate începe să investească, chiar și cu sume mici, având la dispoziție soluții moderne, intuitive și perfect adaptate nevoilor sale. Suntem încântați că am ajuns în momentul în care fiecare client își poate construi inteligent viitorul financiar, cu instrumente simple, transparente și gata să inspire acțiune.”, a declarat Antoaneta Curteanu, Vicepeședinte Executiv Retail la UniCredit Bank.

Clienții pot urmări în timp real evoluția portofoliului lor, având acces instant la informații complete despre fonduri, documentele aferente și performanțele istorice. Totul într-o singură aplicație, într-o experiență digitală integrată.