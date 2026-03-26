Un român din trei vrea consultanță personalizată de la bancă pentru a lua decizii mai bune privind investițiile. Raiffeisen Bank România a lansat programul „Start în Investiții”, un modul digital interactiv

Interesul românilor pentru investiții este în creștere, însă nivelul de informare rămâne încă modest. 57% dintre români spun că sunt puțin sau deloc informați despre produsele financiare de investiții, iar unul din trei români consideră că are nevoie de consultanță personalizată din partea băncii pentru a lua mai ușor decizii financiare, potrivit unui studiu realizat de Raiffeisen Bank România împreună cu Appinio.

Românii se informează despre produsele de investiții de pe internet

În ceea ce privește modul în care românii se informează despre produsele de investiții, internetul (site-urile de profil și forumurile) este principala sursă de informații, menționată de 40% dintre respondenți. Pe locul al doilea se află banca la care au cont, indicată de 32% dintre participanții la sondaj, urmată de prieteni sau familie (26%). Alte surse utilizate sunt aplicațiile dedicate de investiții (20%) și social media (19%), ceea ce arată că românii folosesc o combinație de surse digitale și recomandări personale pentru a înțelege mai bine acest domeniu.

Mihail Ion: Primul pas este accesul la informații ușor de înțeles

„Vedem un interes tot mai mare pentru investiții din partea românilor, ceea ce reprezintă un comportament responsabil care poate contribui la un viitor mai sigur. Primul pas este accesul la informații ușor de înțeles, iar rolul nostru ca instituție financiară este să oferim explicații clare și soluții adaptate fiecărui profil de investitor, astfel încât deciziile să fie luate în cunoștință de cauză.”, declară Mihail Ion, Vicepreședinte Retail și Membru al Directoratului Raiffeisen Bank România.

Românii vor investiții mai simple și accesibile

Pentru a face investițiile mai accesibile, românii spun că ar avea nevoie de platforme digitale simplu de utilizat. De asemenea, ar aprecia existența unei secțiuni dedicate în aplicația mobilă pentru învățare și simularea investițiilor și ar prefera consultanța personalizată pentru a lua decizii financiare mai informate. În plus, spun că tutorialele video online i-ar ajuta să înțeleagă mai bine produsele de investiții.

Start în Investiții cu Raiffeisen Bank

Pentru a veni în întâmpinarea cererii crescute de produse de investiții simple și ușor de administrat, Raiffeisen Bank România a lansat recent programul „Start în Investiții”, un modul digital interactiv disponibil direct în aplicația de mobile banking Smart Mobile.

Raiffeisen Bank oferă clienților săi cinci cursuri interactive însoțite de un chestionar de autoevaluare



Programul îi ajută pe utilizatori să înțeleagă mai bine cum funcționează investițiile financiare, fie că fac acum primii pași sau dețin deja investiții. Clienții au la dispoziție cinci cursuri interactive, în limba română și în engleză, însoțite la final de un chestionar de autoevaluare. Astfel, informațiile pot fi parcurse ușor și reprezintă un punct de start pentru persoanele fără experiență anterioară în investiții.

Cercetarea privind interesul românilor față de investiții face parte din seria Despre Bani 1:1, derulată de Raiffeisen Bank România. Studiul a fost realizat în colaborare cu Appinio, prin metoda CAWI, pe un eșantion de 1.000 de persoane, reprezentativ la nivel național, în luna martie 2026.