Ömer Tetik, Banca Transilvania: Taxa pe cifra de afaceri s-a dublat. Rezultatele au fost peste așteptări, dar costurile ajung la clienți

Banca Transilvania a încheiat 2025 cu rezultate peste așteptări, chiar dacă taxa pe cifra de afaceri aproape s-a dublat, ajungând la aproape 500 de milioane de lei. Directorul General, Ömer Tetik avertizează însă că această taxă pune presiune pe costuri și, în final, se reflectă în prețurile plătite de clienți, în timp ce sectorul bancar rămâne „o țintă ușoară” pe fondul deficitului bugetar ridicat.

În 2025, taxa pe cifra de afaceri a crescut cu peste 80% pentru Banca Transilvania

Impactul noii taxe pe cifra de afaceri s-a accentuat semnificativ în 2025, în special în a doua jumătate a anului. Potrivit conducerii băncii, costul acestei taxe a urcat de la aproximativ 270 de milioane de lei la aproape 500 de milioane de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 81% la nivel de bancă și de 73% la nivel de grup.

În ciuda acestei presiuni suplimentare, Banca Transilvania a reușit să încheie anul peste estimările inițiale.

„Am încheiat anul cu un rezultat final mai bun decât cel preconizat, în ciuda unei creșteri semnificative a impactului noii taxe pe cifra de afaceri, care s-a dublat față de nivelul existent la începutul anului 2025”, a declarat Ömer Tetik în cadrul unei întâlniri cu investitorii.

Tetik despre taxă: Costurile ajung la clienți, iar sectorul bancar rămâne o țintă

Mesajul transmis de Direcotrul General al BT vorbește deschis despre costurile care vin odată cu impunearea acestei taxe. „Taxa pe cifra de afaceri face, în cele din urmă, produsele și serviciile mai scumpe pentru clienții noștri”, a subliniat Ömer Tetik.

Acesta explică investitorilor că banca are așteptări cu privirea la reducerea sau renunțarea la taxă, dar realist vorbind acestă decizie este așteptată să fie luată doar atunci când statul va corecta dezechilibrele majoare. Mai mult, șeful BT este conștient că, în aceste condiții din piață, sistemul bancar rămâne expus unor astfel de măsuri fiscale.

„Până când România nu va rezolva problema deficitului bugetar și a provocărilor fiscale mai ample, sectorul bancar rămâne o țintă ușoară”, a explicat CEO-ul Băncii Transilvania.

Declarația oficialului vine într-un moment în care presiunea pe finanțele publice rămâne ridicată, iar autoritățile caută mereu surse suplimentare de venit, inclusiv din zona sistemului bancar.

2026, un an pozitiv, dar cu condiții. Eliminarea taxei rămâne incertă

În ceea ce privește perspectivele pentru anul 2026, conducerea Băncii Transilvania rămâne moderat optimistă, însă condiționează evoluția pozitivă de dinamica economiei.

„2026 ar putea fi pozitiv, cu condiția ca creșterea economică bazată pe investiții să se materializeze așa cum ne așteptăm”, a afirmat Ömer Tetik.

Referitor la evoluția taxei pe cifra de afaceri, oficialii guvernamentali au indicat posibilitatea reducerii sau chiar eliminării acesteia începând cu 2027. Totuși, banca nu își bazează planurile pe acest scenariu.

„Sperăm că aceste angajamente vor fi respectate. Cu toate acestea, nu ne construim bugetul neapărat pe aceste așteptări”, a punctat CEO-ul BT.

Practic, Omer Tetik spune că incertitudinea privind durata și nivelul acestei taxe continuă să influențeze planificarea pe termen mediu a instituțiilor de credit, într-un context economic marcat de deficit bugetar ridicat și presiuni fiscale persistente.

Iar datele oficiale întăresc mesajul transmis de conducerea băncii: presiunea fiscală asupra sectorului rămâne ridicată. Potrivit unei analize BankingNews, Banca Transilvania a plătit în 2025 taxe și impozite de aproximativ 2,9 miliarde de lei, fiind de departe cel mai mare contributor din sistem, cu o pondere de aproape o treime din totalul achitat de marile bănci.

INFO. Banca Transilvania are peste 67.000 de acționari, este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TLV și este inclusă în principalul indice bursier din țară – BET.

Analiza completă aici 👇